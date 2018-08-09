現代簡約風公寓，臺北市建築師的美麗創作

怎樣的設計最令人着迷呢？這個問題沒有絕對的答案，端看個人的品味以及需求，只要是能夠讓居者感到自在無壓，同時滿足生活上的需求就是最理想的設計。這次的專案是善於現代簡約風格的『何侯設計』的美麗創作，他們的設計風格結合了西方的美學概念，除了展現大器的風範也有絕佳的質感。不在空間裏頭過度裝飾，反而讓生活的空間更有魅力。
接下來要介紹的現代簡約風公寓以白作爲主色調，鮮活的色彩作爲點綴，給人零負擔的舒爽視覺觀感，又不失趣味性。維持畫面的整潔感外，同時也提供了完善的收納設置，是美觀與實用度兼具的家。一塊欣賞設計細節！
厨房中島與餐桌連結在一塊，延伸的設計讓兩個區域更有延續性。
餐椅選用粉嫩的黃色，點綴全白的空間之餘也增添了可愛的調性。
客廳内的紫灰色牆面時尚且帶有淡淡的浪漫風情，公共空間也因此變得更有層次！
電視牆結合内凹的書櫃設計，簡單俐落。
靠窗的區域天花板以玻璃取代水泥，注入自然光，讓居住在城市中的人可以擁有一個小小的靜心之處。
寬敞的走廊沒有被填空，展現了留白的藝術。
主臥只有必要的家具，讓人在此可以回到最原始的狀態。
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