現代簡約風公寓，臺北市建築師的美麗創作

怎樣的設計最令人着迷呢？這個問題沒有絕對的答案，端看個人的品味以及需求，只要是能夠讓居者感到自在無壓，同時滿足生活上的需求就是最理想的設計。這次的專案是善於現代簡約風格的『何侯設計』的美麗創作，他們的設計風格結合了西方的美學概念，除了展現大器的風範也有絕佳的質感。不在空間裏頭過度裝飾，反而讓生活的空間更有魅力。

接下來要介紹的現代簡約風公寓以白作爲主色調，鮮活的色彩作爲點綴，給人零負擔的舒爽視覺觀感，又不失趣味性。維持畫面的整潔感外，同時也提供了完善的收納設置，是美觀與實用度兼具的家。一塊欣賞設計細節！