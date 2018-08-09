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現代簡約風公寓，臺北市建築師的美麗創作

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
王宅 Wang Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 餐廳
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怎樣的設計最令人着迷呢？這個問題沒有絕對的答案，端看個人的品味以及需求，只要是能夠讓居者感到自在無壓，同時滿足生活上的需求就是最理想的設計。這次的專案是善於現代簡約風格的『何侯設計』的美麗創作，他們的設計風格結合了西方的美學概念，除了展現大器的風範也有絕佳的質感。不在空間裏頭過度裝飾，反而讓生活的空間更有魅力。

接下來要介紹的現代簡約風公寓以白作爲主色調，鮮活的色彩作爲點綴，給人零負擔的舒爽視覺觀感，又不失趣味性。維持畫面的整潔感外，同時也提供了完善的收納設置，是美觀與實用度兼具的家。一塊欣賞設計細節！

設計重點二：延伸的餐桌

王宅 Wang Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 餐廳
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

王宅 Wang Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

厨房中島與餐桌連結在一塊，延伸的設計讓兩個區域更有延續性。

設計重點三：粉嫩色系的座椅

王宅 Wang Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 餐廳
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

王宅 Wang Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

餐椅選用粉嫩的黃色，點綴全白的空間之餘也增添了可愛的調性。

設計重點四：紫灰色的牆面

王宅 Wang Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 客廳
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

王宅 Wang Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

客廳内的紫灰色牆面時尚且帶有淡淡的浪漫風情，公共空間也因此變得更有層次！

設計重點五：電視牆的收納功能

王宅 Wang Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 客廳
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

王宅 Wang Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

電視牆結合内凹的書櫃設計，簡單俐落。

設計重點六：玻璃天花板

王宅 Wang Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 客廳
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

王宅 Wang Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

靠窗的區域天花板以玻璃取代水泥，注入自然光，讓居住在城市中的人可以擁有一個小小的靜心之處。

設計重點七：留白的藝術

王宅 Wang Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 臥室
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
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寬敞的走廊沒有被填空，展現了留白的藝術。

設計重點八：回歸原始純粹

王宅 Wang Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 臥室
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

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主臥只有必要的家具，讓人在此可以回到最原始的狀態。

延伸閱讀：新北市小公寓: 屬於一家三口的 24 坪現代簡約風居所

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