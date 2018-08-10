臺北市富錦街 18 坪咖啡店，工業風室内裝潢！

咖啡店是許多人放鬆充電的地方，同時是假日休憩順便打打卡的 “景點”。正因如此，裝潢咖啡店的時候不僅要追求美觀性，同時也要考慮到室内的舒適性。復古工業風時尚有個性，也能賦予空間絕佳的溫馨舒適感，非常適合咖啡店這類的商業空間。

這本點子簿所要介紹的室内裝潢專案位在被綠意環繞的臺北富錦街，18 坪的咖啡店屬於狹長形，正面的尺寸較短，成爲設計師的一大挑戰。業主委托《艾莉森空間設計》，為空間注入復古工業風的氛圍，同時也要解決店面本身的動綫問題。設計師利用復古漆面、原木板材、輪框、H鋼、不鏽鋼板等素材，並且調整使用空間與通道的比例，成功為業主打造出完美的店面。

出發探索更多細節前，先讓我們看看店面的基本檔案吧！

1. 設計風格：復古工業風

2. 空間坪數：室內面積18坪

3. 空間格局：正面尺寸較短的狹長型空間

4. 主要建材：復古漆面、原木板材、輪框、H鋼、不鏽鋼板

5. 建築結構：磚造房屋