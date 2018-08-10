臺北市富錦街 18 坪咖啡店，工業風室内裝潢！

咖啡店是許多人放鬆充電的地方，同時是假日休憩順便打打卡的 “景點”。正因如此，裝潢咖啡店的時候不僅要追求美觀性，同時也要考慮到室内的舒適性。復古工業風時尚有個性，也能賦予空間絕佳的溫馨舒適感，非常適合咖啡店這類的商業空間。
這本點子簿所要介紹的室内裝潢專案位在被綠意環繞的臺北富錦街，18 坪的咖啡店屬於狹長形，正面的尺寸較短，成爲設計師的一大挑戰。業主委托《艾莉森空間設計》，為空間注入復古工業風的氛圍，同時也要解決店面本身的動綫問題。設計師利用復古漆面、原木板材、輪框、H鋼、不鏽鋼板等素材，並且調整使用空間與通道的比例，成功為業主打造出完美的店面。
出發探索更多細節前，先讓我們看看店面的基本檔案吧！
1. 設計風格：復古工業風
2. 空間坪數：室內面積18坪
3. 空間格局：正面尺寸較短的狹長型空間
4. 主要建材：復古漆面、原木板材、輪框、H鋼、不鏽鋼板
5. 建築結構：磚造房屋
《艾莉森空間設計》的名字源自主持設計師老婆的英文名，林設計師從事設計工作多年，婚後開始思考擁有了「家」後，可以帶給家人什麼？要如何將高品質的材料帶入平凡人的生活中？如何利用專業「設計」將總工程款降低？
林設計師對家人居住環境的重視也運用在客戶身上，希望「設計」能回歸專業，透過專業的設計巧思，來填補高額的工程費用；以平庸透明的價格、高品質的材料，打造出人人都能享用的「專屬感」 。
從選材到室内動綫的規劃，我們在這間富錦街的咖啡店能深切感受到林設計師的理念與用心。咖啡店的招牌下方使用木板，給人好親近且柔和的第一印象。玻璃窗與大門增添店面的通透感，并且注入了現代風的元素。
對於林設計師來説，復古工業風一個既簡單又讓人頭痛的風格，磚墻是招牌元素，但若要將牆面打鑿成粗獷的風格，還要打的好看，那可就不簡單！
合作的拆除師傅本身要有破壞與牆面剔除表面全部水泥見磚的了得功力；但要打又不能打的太乾淨，完工後又必須兼具設計師所謂的美感， 非常有挑戰性！
為了創造出設計師心中最完美的效果，師傅借了林設計師一支電動機且傳授一些打牆技巧，之後再由師傅監造，完成咖啡店内的美麗磚牆面！
林設計師透漏，旋轉 45 度角設計是一般設計師比較不會考慮的設計方向，這種設計甚至像是台灣俚語所說的「橫材入灶」，也就是“自找麻煩”的意思。 一樓店面的迎賓面（正面），在只有 3 米多的狀況下要做室內規劃：包含一座 2 米左右的咖啡吧台與越多越好多的座位區，要怎麼設計呢！
艾莉森認為「設計」就是：將現有空間與使用者需求，兩者結合而來，而並非憑空產生。 狹長型店面最讓人頭痛的就是使用空間與通道的比例，通道越大使用空間越小，但又不能沒有通道，所以設計師將口狀吧台與 10 人共桌的餐桌平行旋轉 45 度角，使其通道與牆面最狹窄處從一個面變成一個點，通道透過角度變化，形成喇叭狀來解決壓迫的問題；吧台原先只能靠在邊邊角角的問題也能迎刃而解，變成可關注更多賓客的好角度。
以價格為考量的話，工業風是不錯的選項，但如何做到到位與如何貼近個人審美的品味就見仁見智了，建議與設計師討論後，看過 3D 圖與相關照片輔助說明，會比較貼近你的想像；《艾莉森空間設計》的設計團隊認為住家如果想嘗試工業風格，建議以明亮或白色系作為空間的底色再行搭配，比較能營造出家的感覺，暗色系天花板在住家設計中，會顯得有點壓迫感，如果想要帶一點溫暖溫馨感，用少許實木板作搭配也是不錯的選擇。
《艾莉森空間設計》的服務範圍為基隆、台北、新北、桃園、宜蘭，如果這個作品讓你爲之驚艷，想要委托《艾莉森空間設計》的設計團隊爲你打造理想的住家或商業空間的話，歡迎與他們聯絡哦！
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