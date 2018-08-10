怎樣能讓浴室美麗又乾爽？5 大設計重點

每天在外工作打拼完，睡前的一個泡澡總是能解除我們身心的疲勞；夏天的時候，回到家總是渾身汗味，手腳都是黏答答的，這個時候來一個清爽的淋浴就最好不過‥‥‥
浴室對於日常生活來說非常重要，然而好多公寓的浴室設計還是數十年如一日——狹小的空間、不良的通風以及忽略了乾溼分離的重要性！要打造出一間好浴室其實並沒有想像中那麼複雜，現在就讓我們從以下5大重點入手吧！
浴室的區域其實都是離不開馬桶、洗手台以及淋浴區。有些浴室的空間較充裕，則多了一個擺放浴缸、甚至是按摩浴缸的地方。在考慮要怎麼裝飾浴室之前，我們必須了解每個部分到底要預留多少的空間才算理想：
(1) 走道：一般而言，浴室裡的走道必須如果你的馬桶的對面是洗手台，那麼兩者之間的走道必須至少有60公分的寬度，不然的話人就很難轉身或走動。
(2) 馬桶：而無論你的馬桶是設置於牆邊，還是在淋浴區跟洗手台之間，專家建議你必須預留20公分的距離。另外，安裝馬桶的位置要以糞管為中心，從糞管中心到兩側的距離最少要有35公分的距離，因為這樣子的設計讓人使用起來也不會感到壓逼，並且考慮到人體工學。
(3) 淋浴區：
淋浴間的高度一般在180到200公分，大家也可以根據家人的實際身高來調整淋浴間的高度。至於面積方面，一個可以讓人輕鬆轉身的淋浴間約為90公分*90公分，不過當然如果你的家人體型較壯的話，那麼當然就要加大空間囉！
(4) 浴缸：
標準的長型浴缸內部的寬度至少要有70公分，一般以70-90 公尺為標準。長度的選擇較多，由120到170公分都有，取決於使用的者的身高而決定。
5) 洗手台：
洗手台一般標準高度為80-85公分，方便女生。然而如果你家人的個子比較高，洗手度的高度則可以往上調到約90-110公分 。
然而，如果你的小浴室空間真的是小得離譜，並無法符合以上專家所建議的條件，那麼你可以考慮體積較小的馬桶跟洗手台以及以淋浴區取代浴缸的做法看看。
有了基本的區域規劃後，我們使可以從浴室的裝潢開始入手！一般沒有經過特別設計的浴室，特別是舊公寓的浴間總是忽略了乾濕分離這一點，以致每次洗完澡整個空間都是水，並且增加浴室長霉的機會。
乾溼分離的好處有很多，第一點當然就是有助保持浴室乾爽。浴室一但變得乾爽，由濕氣造成的霉菌自然就消失無蹤。另外，乾溼分離的浴室設計「顏值」非常高，因此它能夠使浴室的不同區域分隔清楚，而且讓我們想起高級飯店美麗的溼分離浴室設計！
要浴室做到乾溼分離的效果，你可以選擇在淋浴區加裝一道拉門，並且確保邊沿的隙縫都被填滿，以免水往浴室的其他地方流。另外，如果浴室裡的淋浴區位於浴缸處，那麼你亦可以以拉門的設計來取代容易漏水的普通浴簾喔！
由於浴室容易潮濕，因此在選擇鋪設牆面的材料的時候需要多加留意。
首先，牆面要用到的油漆應該選擇一些有防水、快乾功能的款式。其次，你應該考慮鋪設浴室磁磚看看。磁磚表面平滑，因此具有極佳的滑水功能，水珠使很難積聚。如果你覺得整個浴室都鋪滿磁磚會太貴，那麼你可以考慮只在淋浴區牆面鋪設磁磚，或者是油漆＋磁磚各佔一半牆面的設計。
除了以上兩種材質之外，其實石材也常用在浴間牆面之上。經過打磨處理的石材，例如最常見的花崗岩以及大理石，本身的滑水能力也非常不錯。而且，這些高級的石手擁有獨特的紋理，是營造高貴奢華的浴室的必備設計元素。
地板跟牆面一樣，防水功能要夠好，因此以上提及過的浴室磁磚以及石材都是最常見的地板材質。然而，浴室地板一定要有一些防滑的功能，不然一當濕答答的腳踩在磁磚或石材上，意外就很容易發生！要避免這個情況發生，特別是當家裡有長輩、孕婦或小孩的時候，你可以在石材或磁磚地上鋪設一張防滑的地毯。另外，市面上亦有防滑貼片可供選擇，以加強地板的防滑功能。
如果你想要一些治標的方面，那麼可以在裝潢浴間時選擇一些防滑地磚，比如說一些表面有坑紋、彷木的防滑浴室地磚。
保持浴室通風是最不容忽視的一大設計重點。如果浴室剛好設有對外窗，那麼記得要經常打開窗戶來保持通風，使溼氣更容易排走。
然而，如果你的浴室剛好沒有窗戶呢？難道浴室注定就是要發霉嗎？當然不是！加裝可以增加空氣流動的抽風機，以人工的方式帶走衛浴裡的溼氣，是最直接有效的方法。另外如果抽風機可以搭配暖風機使用，使能進一步加快排走溼氣。
如果你想要為你的小浴室找設計點子，你可以跟我們的浴室設計師聊聊，以及繼續參閱: