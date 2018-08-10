怎樣能讓浴室美麗又乾爽？5 大設計重點

浴室的區域其實都是離不開馬桶、洗手台以及淋浴區。有些浴室的空間較充裕，則多了一個擺放浴缸、甚至是按摩浴缸的地方。在考慮要怎麼裝飾浴室之前，我們必須了解每個部分到底要預留多少的空間才算理想：

(1) 走道：一般而言，浴室裡的走道必須如果你的馬桶的對面是洗手台，那麼兩者之間的走道必須至少有60公分的寬度，不然的話人就很難轉身或走動。

(2) 馬桶：而無論你的馬桶是設置於牆邊，還是在淋浴區跟洗手台之間，專家建議你必須預留20公分的距離。另外，安裝馬桶的位置要以糞管為中心，從糞管中心到兩側的距離最少要有35公分的距離，因為這樣子的設計讓人使用起來也不會感到壓逼，並且考慮到人體工學。

(3) 淋浴區：

淋浴間的高度一般在180到200公分，大家也可以根據家人的實際身高來調整淋浴間的高度。至於面積方面，一個可以讓人輕鬆轉身的淋浴間約為90公分*90公分，不過當然如果你的家人體型較壯的話，那麼當然就要加大空間囉！

(4) 浴缸：

標準的長型浴缸內部的寬度至少要有70公分，一般以70-90 公尺為標準。長度的選擇較多，由120到170公分都有，取決於使用的者的身高而決定。

5) 洗手台：

洗手台一般標準高度為80-85公分，方便女生。然而如果你家人的個子比較高，洗手度的高度則可以往上調到約90-110公分 。

然而，如果你的小浴室空間真的是小得離譜，並無法符合以上專家所建議的條件，那麼你可以考慮體積較小的馬桶跟洗手台以及以淋浴區取代浴缸的做法看看。