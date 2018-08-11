台北室內設計師的傑作，士林 13 坪挑高小公寓！

小夫妻的第一個家不用太大，只要能滿足彼此的需求，並且讓可以享受溫馨的兩人世界就很美滿。這次的專案要介紹位在士林的 13 坪挑高小公寓，由台北室內設計師 VH Interior Design 所打造的挑高小公寓照顧到愛漂亮的女主人的心願，同時也考量愛狗的生活舒適性。由於女主人希望家中有飯店的感覺，又不失家的溫暖氛圍，於是設計師利用天然大理石提升家中質感，並藉由吧臺打造出小倆口回家聊聊的私密空間。
在這樣溫馨的小窩裡頭，每個空間都有充足的機能，是小坪數公寓的絕佳示範。一起欣賞設計師的傑作，從中找些好靈感！
小夫妻的挑高小坪數格局為：一客廳、一餐廳、一主臥、一更衣間、一衛浴、一陽台。
客廳的電視牆採用大理石這天然的高級素材，進而打造出女主人想要的飯店風情。整體的空間以中性色調為主，給人舒適的隨性感。沙發被牆上有層架的設計，可以當做陳列收藏品或相框的展示台使用。
要挑選小坪數公寓的家具最先要考慮到的便是家具的大小，建議選擇符合比例的家具，這樣空間才不會被塞滿。
小空間要做出隔間但又不產生壓迫感是門學問，設計師在沙發旁邊設置霧面的玻璃隔板，讓客廳與其他領域有充滿穿透感的區隔。
一字型的小廚房雖然簡單但功能齊全，兩人並肩而做的小吧臺時尚又溫馨，配上球狀的吊燈更有味道。
樓梯乍看之下只是連結不同樓層，但其實這個領域還大有玄機。
樓梯下方有設計多個抽屜，面寬也考慮到方便愛狗行動。
主臥裡頭窗簾、寢具、床頭選擇的素材都非常有飯店的質感，中性的色系讓人感到放鬆自在。
選用拉門的衣櫥更不佔空間，足以收納兩人的物品。
電視牆面簡單留白，水泥搭配木頭現代又帶有溫度。
浴室選擇白色，搭配棋盤格的地面顯得十分有味道。
現代化的衛浴設備讓生活更舒適便利～
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