台北室內設計師的傑作，士林 13 坪挑高小公寓！

小夫妻的第一個家不用太大，只要能滿足彼此的需求，並且讓可以享受溫馨的兩人世界就很美滿。這次的專案要介紹位在士林的 13 坪挑高小公寓，由台北室內設計師 VH Interior Design 所打造的挑高小公寓照顧到愛漂亮的女主人的心願，同時也考量愛狗的生活舒適性。由於女主人希望家中有飯店的感覺，又不失家的溫暖氛圍，於是設計師利用天然大理石提升家中質感，並藉由吧臺打造出小倆口回家聊聊的私密空間。

在這樣溫馨的小窩裡頭，每個空間都有充足的機能，是小坪數公寓的絕佳示範。一起欣賞設計師的傑作，從中找些好靈感！