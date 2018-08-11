台北室內建築師打造的、淡水 26 坪美式工業風公寓

美式工業風俐落有個性，非常適合鐘情於與眾不同的事物的人！這本點子簿要介紹的專案位在淡水，由大觀創境空間設計事務所規劃設計的 26 坪公寓以中性色系為主色調，搭配文化石與不同色調及大小的磁磚，賦予每個生活領域不一樣的面貌。在這間 26 坪的公寓裡頭看不到繁雜的裝飾，反而可以嗅出隨性的味道，設計師創造出的設計風格讓居者可以更專注於居家生活中，並且十分紓壓。喜歡這樣的設計風格嘛？現在就跟我們出發找靈感！