台北室內建築師打造的、淡水 26 坪美式工業風公寓

美式工業風俐落有個性，非常適合鐘情於與眾不同的事物的人！這本點子簿要介紹的專案位在淡水，由大觀創境空間設計事務所規劃設計的 26 坪公寓以中性色系為主色調，搭配文化石與不同色調及大小的磁磚，賦予每個生活領域不一樣的面貌。在這間 26 坪的公寓裡頭看不到繁雜的裝飾，反而可以嗅出隨性的味道，設計師創造出的設計風格讓居者可以更專注於居家生活中，並且十分紓壓。喜歡這樣的設計風格嘛？現在就跟我們出發找靈感！
考慮到屋主的需求，設計師以開放式的設計規劃工作區、客廳等公共空間，乍看之下彼此之間沒有分水嶺，非常有隨性的調調。
往上一看，天花板設置了木頭樑，頓時間空間多了鄉村風的質樸氣息，讓人似乎忘卻了城市的紛擾。除了增添鄉村氣息，其實這也是分隔領域的巧思！
公共空間的牆面以文化石磚牆作為主素材，在牆角的地方做出變化，少了制式化的感覺。
電視設置在鋼管上，可以轉動的設計增添靈活性，並且讓前來的訪客都嘖嘖稱奇。
踏進主臥室我們立刻感到放鬆自在，沒有浮誇的設計與裝飾，利用中性色系以及自然的素材，讓居者忘卻一天工作的煩惱與壓力。
次臥的設計也以簡單的調性為主軸，利用寢具的顏色讓畫面更活潑。
浴室的洗手台區以不同色階的灰色磁磚拼貼而成，雖然屬於中性色調但卻不失層次感。
黑色磁磚讓浴室更有沈穩的個性，可以淋浴的浴池為空間帶來一絲日式風情。
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