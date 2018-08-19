高雄市鋼構住宅專家打造，一房一廳一衛浴的 7 坪移動宅

隨著時代的變遷，人對於家的想像以及期待也起了變化。過往人們嚮往固定式的傳統住宅，渴望那種有根的踏實感，然而現代的房價高漲，不同房屋類型相應而生的同時屋主們對家的定義也更寬廣。組裝快速且價格低廉的組合屋是近期來十分受到歡迎的新興房屋類型，但是大眾對於組合屋存有最大的疑慮便是其堅固性。考慮到這一點，許多組合屋專家也積極改進組合屋的劣勢，來自高雄的鋼構住宅專家築地岩便是如此。

築地岩認為建物本身就有自己的價值，不會因為「地」而侷限本身的價值，因此創造出不受限於土地的移動宅。考慮到人們對移動組合屋的不確定感，築地岩團隊發想出符合台灣環境因素、居住品質高、充滿機動性且能再運用的移動建築。專家將鋼構結合移動性打造出一種新型態的建築，建築的移動性可以讓「地」本身活化，不管是租的、買的或是農地、建地都可以充分利用並且享受質感生活。

這本點子簿所要介紹的是築地岩的其中一個移動宅樣品屋，約為 7 坪左右的小套房裡頭有一房一廳一衛浴，部分外推造型增加室內空間，正、左右側外觀三面皆選貼石材，打造豪華感。室內選用大理石以及磁磚，而材質可以依照屋主的偏好作選擇，可以量身訂做這一點是移動宅的最大特色之一。

接下來讓我們一塊欣賞這間 7 坪的移動宅樣品屋，看看你是否也欣賞這種獨特的房屋類型吧!