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高雄市鋼構住宅專家打造，一房一廳一衛浴的 7 坪移動宅

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【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪), 築地岩移動宅 築地岩移動宅
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隨著時代的變遷，人對於家的想像以及期待也起了變化。過往人們嚮往固定式的傳統住宅，渴望那種有根的踏實感，然而現代的房價高漲，不同房屋類型相應而生的同時屋主們對家的定義也更寬廣。組裝快速且價格低廉的組合屋是近期來十分受到歡迎的新興房屋類型，但是大眾對於組合屋存有最大的疑慮便是其堅固性。考慮到這一點，許多組合屋專家也積極改進組合屋的劣勢，來自高雄的鋼構住宅專家築地岩便是如此。

築地岩認為建物本身就有自己的價值，不會因為「地」而侷限本身的價值，因此創造出不受限於土地的移動宅。考慮到人們對移動組合屋的不確定感，築地岩團隊發想出符合台灣環境因素、居住品質高、充滿機動性且能再運用的移動建築。專家將鋼構結合移動性打造出一種新型態的建築，建築的移動性可以讓「地」本身活化，不管是租的、買的或是農地、建地都可以充分利用並且享受質感生活。

這本點子簿所要介紹的是築地岩的其中一個移動宅樣品屋，約為 7 坪左右的小套房裡頭有一房一廳一衛浴，部分外推造型增加室內空間，正、左右側外觀三面皆選貼石材，打造豪華感。室內選用大理石以及磁磚，而材質可以依照屋主的偏好作選擇，可以量身訂做這一點是移動宅的最大特色之一。

接下來讓我們一塊欣賞這間 7 坪的移動宅樣品屋，看看你是否也欣賞這種獨特的房屋類型吧!

外觀歐風、全石材打造穩重感

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪), 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪)

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

部分外推造型增加室內空間，正、左右側外觀三面皆選貼石材，打造豪華感。

設計靈感與建築結構

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪), 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪)

築地岩移動宅
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築地岩移動宅

這間 7 坪小套房的設計靈感為打造穩重的外觀，內部則走溫馨華麗的路線。移動宅所使用的骨料則是鋼構混合貨櫃，成本平易近人但又比一般組合屋更為堅固。

移動宅室內裝潢

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築地岩移動宅

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪)

築地岩移動宅
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室內地磚選貼黃山石的木紋磚，搭配中性的色系，簡單溫馨中又有高貴的個性。

利用隔屏作分隔

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築地岩移動宅

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪)

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築地岩移動宅

室內利用細部裝潢做一個隔屏，讓室內外空間有個分隔，

大片的玻璃拉門

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築地岩移動宅

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築地岩移動宅
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築地岩移動宅

移動宅採用大片的玻璃拉門，這種設計不僅適合小坪數的住宅，同時還能讓室內空間洋溢自然光。

設有後門

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築地岩移動宅

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築地岩移動宅

這個移動宅專案還預留了後門，因此屋主可以更靈活運用住家空間。

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臥室的設計

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臥室裏頭延續公共領域的設計風格，簡單又高雅並給人零壓迫感。

浴室的設計

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪), 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪)

築地岩移動宅
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築地岩移動宅

浴室裡頭設有一套乾濕分離的衛浴設備，設備皆選用凱薩衛浴。

可以自由選擇材質

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪), 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪)

築地岩移動宅
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築地岩移動宅

洗手台檯面皆採用大理石，屋主還可以自行挑選喜愛的磁磚跟色系。

實際參觀吧!

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築地岩的產品不需要在土地上大興土木興建，皆在公司廠辦製作完成，再運送至客戶基地，免去在你的土地上造成周邊住戶的塵煙汙染、噪音的情況，且未來要再做轉手或移動到他地再利用都沒問題。如果要了解更多詳情的話，建議撥空到築地岩公司實際參觀實品跟施工過程。

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