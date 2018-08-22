現代東方風，高雄室內建築師設計的通透公寓

當東方遇上現代的元素，會撞擊出什麼樣的火花呢? 這本點子簿要介紹的是: 由高雄室內建築團隊竹村空間一手設計的現代東方風通透公寓。竹村空間常使用精緻的頂級工藝精神，創造出高質感且不落俗套的居家空間。這一次他們在了解屋主的偏好後，決定在家中混搭現代與東方風的元素，讓生活的角落有不同的味道。竹村的設計團隊以開放式的格局，搭配木頭以及石材等材料，為屋主構築細膩有美感的家。講求品質與品味的你，想必能在這個作品中找到許多美好的靈感。現在就跟我們一塊欣賞這間通透的公寓吧!