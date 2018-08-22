現代東方風，高雄室內建築師設計的通透公寓

當東方遇上現代的元素，會撞擊出什麼樣的火花呢? 這本點子簿要介紹的是: 由高雄室內建築團隊竹村空間一手設計的現代東方風通透公寓。竹村空間常使用精緻的頂級工藝精神，創造出高質感且不落俗套的居家空間。這一次他們在了解屋主的偏好後，決定在家中混搭現代與東方風的元素，讓生活的角落有不同的味道。竹村的設計團隊以開放式的格局，搭配木頭以及石材等材料，為屋主構築細膩有美感的家。講求品質與品味的你，想必能在這個作品中找到許多美好的靈感。現在就跟我們一塊欣賞這間通透的公寓吧!
灰色的電視牆營造出沉穩且帶有現代感的個性，水泥天花板搭配上木頭元素則增添溫度。
沙發背後設有一中式仿古圓門，既可以為公共空間帶來東方風情，還能成為不同領域之間的隔間。
黑色線條的拉門讓人聯想到和式的拉門，但是卻講求現代簡約的線條，現代的造型中有傳統的味道，非常獨特。
中式拉門後的空間設為長桌的餐廳，吊燈造型顯眼特別。
連結廚房的空間則是圓桌式的餐廳，這樣的元素傳達團圓的概念，用餐空間也格外美好。
ㄇ字型的大廚房下半部為木頭，上方則是淺灰色，既現代又質樸。天窗的造型有幾何美感，同時還讓光線注入室內空間。
臥室的顏色減到最低，只以淺色系配上木頭的地板，溫馨又舒適。
逛完一圈後，你是否也跟我們一樣被公寓的高質感深深吸引呢?從每個小細節都能看到設計師的用心，這正是編織出理想家園的關鍵!
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