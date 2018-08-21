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台中實木材料零售商，木製家具新選擇

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製材所--我們品牌的精神與文化, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
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許多台灣傳統的行業在年輕人接手後有了不一樣的新面貌，同時也考慮到一般民眾真正的需求。比方說以往傳統的製材廠數量少所以廠商不願與一般消費者交易，家具行單價又太高，為了改變這樣的形態，「製材所」因應而生。「製材所」的專業人士們提供的不只是高品質的成品傢俱，更提供了實木材料的零售販售，消費者有了更多元的選擇。

「製材所」吸收了整個實木材料的費用，至於要選擇甚麼毛料、加工、上塗料、自取、貨運、配什麼鐵腳等等就任君選擇了。由於創辦人深信實木其實不用那麼貴也能有一樣好的品質，因此「製材所」期許自己能以更誠實、更透明、更公開、更新穎、更親民的方式在服務所有的木友，買實木家具的時候也更無負擔了!

假如你也正在搜尋價格合理的實木的話，現在就跟我們一塊更深入了解「製材所」吧!

特色一: 取材價格便宜

大剖製材廠 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

大剖製材廠

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

「製材所」本身就是進口商，取材價格相對較便宜，同時從大剖、製材、倉儲、加工、行銷到販售等，都是一條龍的概念，這也是與其他廠商大為不同的特點之一。

特色二: 品質絕佳

製材後的材料分類 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

製材後的材料分類

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

製材所利用上等的材料做成成品販售，價格比業界其他廠商更為親民。在缺乏木工的年代裏頭，只要有簡單的木工知識與基本的工具就能自己動手 DIY，以親民的價格讓民眾更有機會動手做住家裡外的家具的同時，對於木頭品質的要求也絲毫不馬虎。

特色三: 將材料清楚分類

製材後的材料分類 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

製材後的材料分類

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

專家們在網路上公布木頭的價格與詳細的資料，並且將原始的材料分門別類且編碼，這樣民眾購買木頭實能更清楚自己的需求，也因此能更加放心。

特色四: 挑選簡單輕鬆

木材料室 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

木材料室

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

製材所的木材料室裏頭的木頭都經過分類，來現場挑選木頭的客人能夠輕鬆地找到自己需要的木材。

(編碼讓消費者清楚知道木頭是否已售出，以及木頭的狀態)

木材料室 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

木材料室

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

特色五: 自由選擇加工程度

木材料室 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

木材料室

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

木材料室裡的毛料，都可以讓消費者自由選擇加工的程度，並與加工產線做最直接的調整與配合。選好喜歡的毛料後，專家們都會詢問是否要做加工，同時告知基本加工「六面細磨砂」至180翻目前就是一才80塊錢，如加工至成品則是一才150塊錢含塗料，透明化的價格讓消費者更清楚了解將錢花在哪邊。

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(為木頭加工時的樣子)

加工過程 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

加工過程

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

(為木頭加工時的樣子)

加工過程 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

加工過程

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

(為木頭加工時的樣子)

加工過程 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

加工過程

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

(加工完畢的狀態)

上塗料過程 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

上塗料過程

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
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延伸閱讀:

43 個你可以直接複製的木棧板家具設計

室內裝潢必備：你不可不知的 14 種木頭材質

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網上的販售方式 製材所 Woodfactorytc
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