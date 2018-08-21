台中實木材料零售商，木製家具新選擇

許多台灣傳統的行業在年輕人接手後有了不一樣的新面貌，同時也考慮到一般民眾真正的需求。比方說以往傳統的製材廠數量少所以廠商不願與一般消費者交易，家具行單價又太高，為了改變這樣的形態，「製材所」因應而生。「製材所」的專業人士們提供的不只是高品質的成品傢俱，更提供了實木材料的零售販售，消費者有了更多元的選擇。

「製材所」吸收了整個實木材料的費用，至於要選擇甚麼毛料、加工、上塗料、自取、貨運、配什麼鐵腳等等就任君選擇了。由於創辦人深信實木其實不用那麼貴也能有一樣好的品質，因此「製材所」期許自己能以更誠實、更透明、更公開、更新穎、更親民的方式在服務所有的木友，買實木家具的時候也更無負擔了!

假如你也正在搜尋價格合理的實木的話，現在就跟我們一塊更深入了解「製材所」吧!