台中實木材料零售商，木製家具新選擇

許多台灣傳統的行業在年輕人接手後有了不一樣的新面貌，同時也考慮到一般民眾真正的需求。比方說以往傳統的製材廠數量少所以廠商不願與一般消費者交易，家具行單價又太高，為了改變這樣的形態，「製材所」因應而生。「製材所」的專業人士們提供的不只是高品質的成品傢俱，更提供了實木材料的零售販售，消費者有了更多元的選擇。
「製材所」吸收了整個實木材料的費用，至於要選擇甚麼毛料、加工、上塗料、自取、貨運、配什麼鐵腳等等就任君選擇了。由於創辦人深信實木其實不用那麼貴也能有一樣好的品質，因此「製材所」期許自己能以更誠實、更透明、更公開、更新穎、更親民的方式在服務所有的木友，買實木家具的時候也更無負擔了!
假如你也正在搜尋價格合理的實木的話，現在就跟我們一塊更深入了解「製材所」吧!
「製材所」本身就是進口商，取材價格相對較便宜，同時從大剖、製材、倉儲、加工、行銷到販售等，都是一條龍的概念，這也是與其他廠商大為不同的特點之一。
製材所利用上等的材料做成成品販售，價格比業界其他廠商更為親民。在缺乏木工的年代裏頭，只要有簡單的木工知識與基本的工具就能自己動手 DIY，以親民的價格讓民眾更有機會動手做住家裡外的家具的同時，對於木頭品質的要求也絲毫不馬虎。
專家們在網路上公布木頭的價格與詳細的資料，並且將原始的材料分門別類且編碼，這樣民眾購買木頭實能更清楚自己的需求，也因此能更加放心。
製材所的木材料室裏頭的木頭都經過分類，來現場挑選木頭的客人能夠輕鬆地找到自己需要的木材。
木材料室裡的毛料，都可以讓消費者自由選擇加工的程度，並與加工產線做最直接的調整與配合。選好喜歡的毛料後，專家們都會詢問是否要做加工，同時告知基本加工「六面細磨砂」至180翻目前就是一才80塊錢，如加工至成品則是一才150塊錢含塗料，透明化的價格讓消費者更清楚了解將錢花在哪邊。
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