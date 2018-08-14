新北室內設計師之作，桃園 25 坪木質電梯公寓

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25 坪公寓為台灣小家庭常見的棲身之所，在這樣不大也不小的空間裡頭，如何規劃設計才能滿足全家人的需求以及喜好呢？這一次的點子簿所要介紹的是位在桃園電梯大樓內約 25 坪的公寓，『顥岩空間設計』的專業室內設計師受到屋主的委託，以木頭作為主要的素材，搭配大理石等天然材質，打造出溫馨且又現代感十足的窩。對於講求美感與實用性兼具的屋主來說，最終的裝修成果非常符合他們的期望與需求！出發欣賞更多設計細節前，讓我們一睹公寓的基本資料吧！
房屋類型➨ 電梯大樓
專案位置➨ 桃園區 / 桃園市
室內面積➨ 約25坪
裝修項目➨ 全室裝修
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進到玄關入口處立刻被木頭的溫暖包圍，偏深色的木材營造出沈穩的氣息，讓在外跑跳一天的屋主可以立刻靜下心來，回歸居家生活的模式。
玄關處規劃了大面積的收納櫃體，在此可以容納許多屋主的衣物及鞋款，實用性十足！
公共領域採取開放式的設計，無限延伸的感覺讓小公寓毫無壓迫感。
從玄關、客廳一路到餐廳與廚房皆設置大小與造型不一的收納櫃，滿足屋主在各個領域的儲物需求。
餐廳與廚房雖然空間不大，但是設備一應俱全，非常適合現代小家庭！
客廳的電視牆選用淺色大理石，與旁邊的深色木頭櫃形成對比。
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位在客廳與餐廳間的走廊通道留白，看起來整潔俐落。
臥室選用米色系，搭配上綠色的窗簾讓人感到自在舒適，同時還有北歐的風情。
臥室裡頭選用開放式＋有門的衣櫥，機能強又美觀。
有臥榻的房間可以當作書房使用，訪客來的時候還能變身成為客臥，多功能的設計是小家庭的必備款～
這間小公寓的設計是不是美觀與實用性兼具呢？想看更多小空間的設計要領，你可以參考：
小空間必學！9 個佈置小房子與小公寓的必知訣竅
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