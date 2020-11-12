臥榻設計要注意什麼？5 大必知重點

顧名思義，臥榻指的是在窗邊築的一個小地方，可以讓人慵懶地在上面躺臥休息。對於很多沒有陽台的公寓來說，一個臥榻就可以彌補當中的不足。而對於愛生活、著重生活品質以既生活平衡的你來說，一個臥榻更是個讓身心靈充一充電的好地方。另外，一個多功能的臥榻更可以變身成收納櫃以及客床！
在決定打造一個臥榻的時候，你需要先從建材方面入手。
首先，一個安全的臥榻必須要有一定的承重力，特別是用來作臨時睡床用的，不然睡到一半整個臥榻下陷會很危險，或者是日子久了要把它重整，相關後續的處理都非常麻煩。因此，設計師較常使用的材質會是承重力佳的實木木材，比如說松木。 另外，堅固的石材也是種可靠的材質，像是天然的大理石或者是人造石石英石，只伯價格偏貴。而為了配合房子的工業風設計，設計師也會利用水泥來打造出一個極具隨性感的工業風臥榻喔！
選定了建材後，接下來要和專家一同考慮的就是臥榻的大小。首先在高度方面，臥榻宜離地 40-45 公分，這樣子的高度可以容易你輕鬆地坐著，腳也可以放到地板上。然而如果你的個子高或者是腿長，這個高度當然就可以往上提。
至於寬度方面，取決於你臥榻的實際需要。如果平時只會用來當作客廳休憩區使用，而且家裡的空間不算太多，那麼寬度約60公分上下就最為理想。然而，如果臥榻有時候需要臨時用來給客人當單人睡床，那麼寬度需要落在約90-100公分左右。而臥榻如果要用作雙人床使用，那麼寬度自然需要加大到180-200公分左右。
另外，用來躺臥的臥榻長度宜約莫為200公分或以上；而如果沒有特別躺臥的需要，150公分的長度就非常足夠。
一個硬繃繃的臥榻完全無法為大家帶來舒適感！所以臥榻必須配備軟墊或榻榻米使用。軟墊的選色方面應該與臥榻的整體設計配合，比如說如果你的臥榻是以木材為主，那麼淺色色系的軟墊就會很合適。然而如果你怕墊子容易髒的話，選擇深一點的大地色系也會是個不錯的選擇，不過要留意日曬以致退色的問題。
另外，用來當作睡床的臥榻最好不要選用乳膠材質的床墊，因為臥榻的日曬強勁，紫外線會造成天然乳膠氧化及分解。取而代之，我們建議你選用比較基本款的泡棉墊或者彈簧床墊。
臥榻除了可以是個休閒小角落外，它同時亦可以變身成為充滿收納空間的櫃子。
建於臥榻內的收納空間主要可以分為兩種，第一就是從側面打開的收納櫃子，另一種就是從臥榻頂部打開的款式。前者比較方便收放雜物，而且可以配搭滑軌式的抽屜，因此非常適合用來放一些平常會用到的東西，比如說鞋子；後者的櫃門因為會被軟墊或床墊蓋著，所以日常存放雜物會比較麻煩，需要先把所有墊子拿起來。然而，由於櫃門被隱藏起來，於是整個臥榻的觀感會較完整及美觀。總括而言，後者比較適合用來擺放一些比較不常用到的雜物，比如說非當季的棉被、衣物等等。
除了以上4個基本的設計重點外，你也可以考慮讓臥榻變得更具機能性看看。
比如說，你的臥榻可以跟一整個靠牆的書櫃二合一，那麼平常在書架上找到一本好書後就可以非常方便地在另一邊的臥榻上看書。除此以外，把臥榻的底部直接改裝成為藏書架子也可以喔！
另外，你亦可以簡單地像圖中的設計一樣，在臥榻中間的部分加裝一張小小的桌子，方便直接擺放咖啡、蛋糕等等，享受美好的下午茶時光。
又或者你可以在單人的臥榻下方加裝一個隱藏式的單人拉床，如果有需要的時候把床拉出來，臥榻這個角落瞬間就變成可以讓兩位客人過夜的「臥房」了。
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