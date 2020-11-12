臥榻設計要注意什麼？5 大必知重點

顧名思義，臥榻指的是在窗邊築的一個小地方，可以讓人慵懶地在上面躺臥休息。對於很多沒有陽台的公寓來說，一個臥榻就可以彌補當中的不足。而對於愛生活、著重生活品質以既生活平衡的你來說，一個臥榻更是個讓身心靈充一充電的好地方。另外，一個多功能的臥榻更可以變身成收納櫃以及客床！

在決定打造一個臥榻的時候，你需要先從建材方面入手。



