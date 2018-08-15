台北室內建築師打造的 12 坪木質小公寓

生活從居住環境開始，好的生活勢必要從居家空間延續下去。這次的專案主角是一間僅有 12 坪的小公寓，屋主委託第二工作室的專業室內設計師，以實木貼皮的方式讓屋內充滿木質的溫暖。雖然屋子僅有1房1廳1衛，但是每個領域的規劃都十分完善，讓屋主可以盡享小而美的舒適居家生活。第二工作室除了講求搭配自然素材，也強調採光的重要性。小公寓的每個角落都洋溢著自然光，清新有味道!從這間小公寓的設計細節中，你可找到許多絕佳的靈感。出發之前，讓我們先看看公寓的小檔案：

1. 服務範圍：北台灣

2. 設計風格：現代

3. 房屋狀況：新成屋

4. 空間坪數：12坪

5. 空間格局：1房1廳1衛

6. 主要建材： 實木貼皮