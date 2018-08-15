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台北室內建築師打造的 12 坪木質小公寓

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12 坪木質小公寓, SECONDstudio SECONDstudio 現代風玄關、走廊與階梯 實木 Wood effect
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生活從居住環境開始，好的生活勢必要從居家空間延續下去。這次的專案主角是一間僅有 12 坪的小公寓，屋主委託第二工作室專業室內設計師，以實木貼皮的方式讓屋內充滿木質的溫暖。雖然屋子僅有1房1廳1衛，但是每個領域的規劃都十分完善，讓屋主可以盡享小而美的舒適居家生活。第二工作室除了講求搭配自然素材，也強調採光的重要性。小公寓的每個角落都洋溢著自然光，清新有味道!從這間小公寓的設計細節中，你可找到許多絕佳的靈感。出發之前，讓我們先看看公寓的小檔案：

1. 服務範圍：北台灣

2. 設計風格：現代 

3. 房屋狀況：新成屋 

4. 空間坪數：12坪 

5. 空間格局：1房1廳1衛 

6. 主要建材： 實木貼皮

設計重點一：玄關收納機能強

12 坪木質小公寓, SECONDstudio SECONDstudio 現代風玄關、走廊與階梯 實木 Wood effect 玄關,住宅,套房
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12 坪木質小公寓

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入口處設置的木頭鞋櫃不僅只有收納的功能，還可以與客廳做區隔，因此一進門不會直接見到客廳。考慮到家中坪數僅有 12 坪，因此鞋櫃中間挖空好讓兩個領域間有所穿透，沒有封閉感。此外，這個小平台也能擺放植物小盆栽，美化進門的空間。

另外一個角度

入口玄關 / Entrance SECONDstudio 現代風玄關、走廊與階梯 實木 Wood effect
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入口玄關 / Entrance

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設計重點二：真皮沙發帶出復古味道

客廳 / Living room SECONDstudio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 實木 Wood effect
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客廳 / Living room

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橘色的真皮沙發搭配溫潤的木紋色讓空間有溫度，同時也巧妙地增添了復古的味道，木質的小公寓更有個性!

設計重點三：大片落地窗

客廳 / Living room SECONDstudio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 實木 Wood effect
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客廳 / Living room

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大片的落地窗讓自然光注入客廳，配上高質感的窗簾布，公共領域帶有一絲浪漫風情。

設計重點四：獨特的電視牆

客廳 / Living room SECONDstudio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Grey
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客廳 / Living room

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電視牆選用仿銹紋路的300cmx100cm大片磁磚，藉此與水泥牆與全室實木皮牆面做出對比，更能凸顯電視主牆的特色。

設計重點五：編織紋路的地板

客廳 / Living room SECONDstudio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 實木 Wood effect
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客廳 / Living room

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地板選用編織紋路的磁磚，獨特的觸感赤腳踩起來不會感覺冰冷，又保有好清理好保養的特性。

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設計重點六：廚房設在主要動線上

客廳 / Living room SECONDstudio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 實木 Wood effect
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客廳 / Living room

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廚房設置在主要動線上，解決小公寓坪數空間不足的問題

設計重點七：廚房吧檯與廚房做結合

12 坪木質小公寓, SECONDstudio SECONDstudio 置入式廚房 實木 Wood effect
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12 坪木質小公寓

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現代小公寓最講求的就是多功能的設計，設計師特地將餐桌吧檯與廚房做結合，不僅可以當作工作桌或餐桌使用，還能成為流理臺的延伸之處。

設計重點八：大型家電設置在角角處

客廳 / Living room SECONDstudio 現代風玄關、走廊與階梯 實木 Wood effect
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客廳 / Living room

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轉角的區域設置了白色的冰箱，善加利用空間之餘，也營造出顏色的對比。

設計重點九：選用沉穩色系的臥室

12 坪木質小公寓, SECONDstudio SECONDstudio 臥室 Grey
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12 坪木質小公寓

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臥室色調選擇比較沉穩的色系，讓屋主進入臥室時候能夠感到放鬆，並且享受那寧靜的氛圍。

設計重點十：美觀與實用性兼具的收納設計

臥室 / bedroom SECONDstudio 臥室
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臥室 / bedroom

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隱藏式的抽屜加上開放式的收納格，這樣的儲物設計美觀與實用性兼具，令人佩服設計師的細膩手法。

設計師的話

臥室 / bedroom SECONDstudio 臥室
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臥室 / bedroom

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最後第二工作室分享了參與 12 坪小公寓的規劃設計的感想! 設計團隊深信，小坪數的房子也能夠打造出機能與舒適的空間，而這樣的理念也呈現在這個專案中。

喜歡木質空間的你，可以參考這個專案:

改造老舊透天厝: 一個飄散木頭香與禪意的溫馨住家

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新北室內設計師之作，桃園 25 坪木質電梯公寓
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