台北市室內設計師的作品，15.5 坪新成屋裝潢

單身一人在小小的蝸居裏頭，也能享有絕佳的生活品質。這次要介紹的專案為 15.5 坪的新成屋，受到屋主委託的耀昀創意設計有限公司重整格局，讓家中的空間感更佳。雖然說新成屋本身的坪數不大，但設計師仍利用大量特殊建材及大片的折射建材將光引入，為開放式的客廳帶來通透的空間感，迎來在家中也能舒服躺著曬著戶外陽光的慵懶想像。屋中的各個領域皆使用了大量的石材，偏冷的色調非常適合小坪數的空間。一塊出發欣賞 15.5 坪新成屋的室內裝潢，一窺設計師的絕佳創意!
人入室
入口走廊採用美麗的大理石地板，其自然的紋理展現了難以言喻的魅力，搭配上深色的櫃體，空間散發著沉穩的個性與氣息。
電視牆的牆面同樣選擇大理石，而上下側以及旁邊的櫃體儲物空間大，同時也很符合屋內的設計風格。
廚房的L型檯面可以準備食材用外，也可以當作吧檯使用。淺色系的石材看起來高貴又時尚，視覺上又俐落不複雜。
L型的檯面看起來乾淨俐落，然而下方卻設置了廚房家電並具有大量收納區域，機能十分充足。
這個區塊也延續白配黑的設計主旨，利用黑色的高腳椅搭配淺色的L型檯面，俐落好看。
主臥的風格走簡約北歐風，展現單身女性的時尚派頭。
床邊轉角規劃了書桌設計，讓臥室的機能更加豐富了。
隱身在內的是面積充足的更衣間，裡面會是什麼樣貌呢?
更衣間裏頭也走冷色調，搭配上時尚的燈光照明，空間沉穩有味道。
如果你想看看小空間也能擁有的更衣間，你可以參考:
最後來到了乾濕分離的浴室，在這個區塊設計師除了使用石材，也搭配了小型磁磚營造出俏皮感。
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