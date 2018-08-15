台北市室內設計師的作品，15.5 坪新成屋裝潢

單身一人在小小的蝸居裏頭，也能享有絕佳的生活品質。這次要介紹的專案為 15.5 坪的新成屋，受到屋主委託的耀昀創意設計有限公司重整格局，讓家中的空間感更佳。雖然說新成屋本身的坪數不大，但設計師仍利用大量特殊建材及大片的折射建材將光引入，為開放式的客廳帶來通透的空間感，迎來在家中也能舒服躺著曬著戶外陽光的慵懶想像。屋中的各個領域皆使用了大量的石材，偏冷的色調非常適合小坪數的空間。一塊出發欣賞 15.5 坪新成屋的室內裝潢，一窺設計師的絕佳創意!