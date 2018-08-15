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台北市室內設計師的作品，15.5 坪新成屋裝潢

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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單身一人在小小的蝸居裏頭，也能享有絕佳的生活品質。這次要介紹的專案為 15.5 坪的新成屋，受到屋主委託的耀昀創意設計有限公司重整格局，讓家中的空間感更佳。雖然說新成屋本身的坪數不大，但設計師仍利用大量特殊建材及大片的折射建材將光引入，為開放式的客廳帶來通透的空間感，迎來在家中也能舒服躺著曬著戶外陽光的慵懶想像。屋中的各個領域皆使用了大量的石材，偏冷的色調非常適合小坪數的空間。一塊出發欣賞 15.5 坪新成屋的室內裝潢，一窺設計師的絕佳創意!

大理石引入室

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

細膩的味道

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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入口走廊採用美麗的大理石地板，其自然的紋理展現了難以言喻的魅力，搭配上深色的櫃體，空間散發著沉穩的個性與氣息。

公共空間的設計

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公共空間要維持通透感卻又有所區隔，最好的方式便是使用矮牆。在這間新成屋裏頭，沙發背牆作為隔間的元素，以白色搭配黑色符合現代時尚風的調性。

多功能的電視牆

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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電視牆的牆面同樣選擇大理石，而上下側以及旁邊的櫃體儲物空間大，同時也很符合屋內的設計風格。

畫框一樣的設計

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從沙發望向廚房，像是畫框一樣的框架讓在廚房做菜的人像是畫作一般，成為室內的行動藝術品。

L型的廚房檯面

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黑白灰

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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廚房的L型檯面可以準備食材用外，也可以當作吧檯使用。淺色系的石材看起來高貴又時尚，視覺上又俐落不複雜。

下方則有充足機能

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單身女子公寓 原礦 Calibration

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L型的檯面看起來乾淨俐落，然而下方卻設置了廚房家電並具有大量收納區域，機能十分充足。

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黑色高腳椅

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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這個區塊也延續白配黑的設計主旨，利用黑色的高腳椅搭配淺色的L型檯面，俐落好看。

簡約北歐風的臥室

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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主臥的風格走簡約北歐風，展現單身女性的時尚派頭。

臥室+書房

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床邊轉角規劃了書桌設計，讓臥室的機能更加豐富了。

更衣間

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單身女子公寓 原礦 Calibration

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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隱身在內的是面積充足的更衣間，裡面會是什麼樣貌呢?

冷色調的更衣間

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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更衣間裏頭也走冷色調，搭配上時尚的燈光照明，空間沉穩有味道。

如果你想看看小空間也能擁有的更衣間，你可以參考:

18 種小公寓也可以擁有的實用更衣間

浴室的設計

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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最後來到了乾濕分離的浴室，在這個區塊設計師除了使用石材，也搭配了小型磁磚營造出俏皮感。

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台北室內建築師打造的 12 坪木質小公寓
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