二十年老屋翻新，台北市室內建築師的美作

住了二十年的老屋會是什麼狀態呢? 也許各種硬體設施還算堪用，但是住起來卻不甚舒適便利。這一次要介紹的老屋翻新專案正有這樣的問題！委託果仁設計的屋主之前較無找設計師整體規劃的經驗，因此溝通過程由女兒作為窗口，希望能用經濟簡單的設計打造現代都會風的時尚公寓。為了讓屋主享有更舒適的居住環境，果仁設計的專業設計團隊採用多種天然素材，營造出北歐森林般的自然氛圍，以及溫馨和諧的氣氛。除此之外，設計師還解決了原本廚房採光不佳的問題，同時增加不同生活領域的收納機能。老屋翻新完成後成為逃離都會繁忙生活的世外桃源，同時也是讓訪客驚豔的美麗居所。
假如說你正愁著為家中的老屋翻新的話，這個老屋翻新專案有許多值得你參考的好點子！
翻新前的客廳堆疊了許多雜物，明顯看出原本收納空間的不足。除此之外可以發現室內的裝潢十分老派，沒有令人眼睛一亮的設計元素。
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從入口玄關處開始就以木頭營造出北歐森林系的自然氛圍，而懸空櫃體的設計方便掃地機器人打掃，也可以在下方放置室內拖鞋等物品。
客廳主牆面採用拓採岩，搭配進口板岩地磚的質感，老木皮的電視櫃更襯托出北歐森林的自然氛圍。
沒有多餘的設計元素，只設置滿足基本生活需求的家具，家成為可以放鬆紓壓的場域。
從陽台的玻璃拉門注入的自然光環繞客廳的各個角落，假日躺在沙發上便能好好充電。
沙發及背牆的用色及質感與地磚的板岩相互襯托，營造出溫馨和諧的氣氛。
留白的走廊簡單俐落，讓翻新後的公寓看起來更為簡單俐落。
翻新前的浴室設備老舊，不符合現代人的使用習慣與需求。
以深色系的石材打造而成的浴室一改公共領域的北歐風情，展現了沉穩的個性並且帶有一絲高貴感。
原本的餐廳廚房內堆放雜物導致採光不佳，餐廳也淪為儲藏空間而無用餐功能。
設計師再餐廳空間內規劃出一個小儲藏室，並把冰箱挪到餐廳角落，餐廳還可放置一張四人餐桌，平時可兼工作桌使用。
廚房隔間拆除後室內走道及餐廳採光改善不少，視覺上廚房空間因此加大許多，走道與餐廳間設計一道橫拉門，隔出公私領域，同時解決視覺穿透到小孩房臥室的問題。
翻新前的臥室整體狀態尚可，然而選用的衣櫥等家具都嗅得出年代感。
主臥室以衣櫃做隔間藉此打造出更衣的空間，並且以廁所門做一屏障的效果，床頭長櫃可為儲藏功能也可作為彈性的床頭板使用。
臥室的整體色彩以板岩灰色及榆木咖啡為基調，加上卡其珍珠大自然色調來調和，呈現出沉靜且自然的調性，是在繁忙都市中奔走的屋主的世外桃源。
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