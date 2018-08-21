二十年老屋翻新，台北市室內建築師的美作

住了二十年的老屋會是什麼狀態呢? 也許各種硬體設施還算堪用，但是住起來卻不甚舒適便利。這一次要介紹的老屋翻新專案正有這樣的問題！委託果仁設計的屋主之前較無找設計師整體規劃的經驗，因此溝通過程由女兒作為窗口，希望能用經濟簡單的設計打造現代都會風的時尚公寓。為了讓屋主享有更舒適的居住環境，果仁設計的專業設計團隊採用多種天然素材，營造出北歐森林般的自然氛圍，以及溫馨和諧的氣氛。除此之外，設計師還解決了原本廚房採光不佳的問題，同時增加不同生活領域的收納機能。老屋翻新完成後成為逃離都會繁忙生活的世外桃源，同時也是讓訪客驚豔的美麗居所。

假如說你正愁著為家中的老屋翻新的話，這個老屋翻新專案有許多值得你參考的好點子！