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新竹市東區 30 坪北歐風公寓，出自當地室內設計師之手

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
與自然相伴的溫潤美居，一家人的暖心生活, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 客廳
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生活在大城市中的我們最大的困擾便是缺乏自然的洗禮，而渴望感受自然溫度的我們，要如何能讓居家空間更貼近純粹的質感呢? 這次的專案的屋主追求簡約自然的風格，因此委託大不列顛空間感室內裝修設計規劃設計，希望專業的室內設計團隊能夠打造出一個明亮俐落的家居空間。除此之外，屋主也要求創造出空間開闊性與高機能的收納空間，並要在不變動格局的情況下，打造出最舒適的自由動線。大不列顛的設計師以屋主的這幾項訴求為設計主軸，規劃出一間自然又舒適的暖心居所。出發欣賞更多設計細節前，先讓我們看看公寓的小檔案:

空間性質 ▶ 住宅空間

座落位置 ▶ 新竹市東區

規劃坪數 ▶ 30 坪

室內格局 ▶ 客廳、餐廳、主臥房、兒童房

主要材料 ▶ KD木皮、磁性板、藝術線板、系統家具、海島型超磨木地板、得利乳膠漆

使用的材質與色調

暖心自在的客廳 大不列顛空間感室內裝修設計 客廳
大不列顛空間感室內裝修設計

暖心自在的客廳

大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計

客廳為家的主要社交場域，在這個核心地帶設計師選用木質的電視牆，搭配草綠色的沙發背牆，讓人彷彿置身在北歐的森林裏頭。

喜歡北歐風客廳的你也會想看: 11 間北歐風的舒適別緻客廳

大型的白色落地燈在綠色牆面的襯托下更為顯眼

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大不列顛空間感室內裝修設計

暖心自在的客廳

大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計
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清新自然的氛圍

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大不列顛空間感室內裝修設計

暖心自在的客廳

大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計

從客廳望向其他公共領域，開闊感與自然的色系讓人感到自在紓壓。

開放式的格局

穿透又區隔的玄關 大不列顛空間感室內裝修設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
大不列顛空間感室內裝修設計

穿透又區隔的玄關

大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計

餐廳與客廳之間沒有明顯的分隔，然而在開放式的格局裏頭專家利用有花樣的隔板，簡單地劃分兩個生活空間。

充足的牆面收納

客廳多功能收納櫃 大不列顛空間感室內裝修設計 客廳
大不列顛空間感室內裝修設計

客廳多功能收納櫃

大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計
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不管是餐廳或是客廳區裏頭都設有大面積的牆面收納櫃，兼具展示與儲物功能的設計讓小空間的性能更充足!

大片的落地窗讓室內洋溢自然光~

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暖心自在的客廳

大不列顛空間感室內裝修設計
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多用途層板

輕鬆自在的用餐空間 大不列顛空間感室內裝修設計 餐廳
大不列顛空間感室內裝修設計

輕鬆自在的用餐空間

大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計
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為了不讓牆面過於留白，設計師特地在牆面裝上層板，屋主可以擺上喜愛的照片或是碗盤，增添不一樣的情懷。

層架的設計

輕鬆自在的用餐空間 大不列顛空間感室內裝修設計 餐廳
大不列顛空間感室內裝修設計

輕鬆自在的用餐空間

大不列顛空間感室內裝修設計
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餐廳牆面的收納櫃兼具儲物與展示功能，淺色系的櫃體讓空間不壓縮

多功能收納櫃 大不列顛空間感室內裝修設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
大不列顛空間感室內裝修設計

多功能收納櫃

大不列顛空間感室內裝修設計
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主臥室的設計

愜意的睡眠空間 大不列顛空間感室內裝修設計 臥室
大不列顛空間感室內裝修設計

愜意的睡眠空間

大不列顛空間感室內裝修設計
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主臥室選用鵝黃色，質樸且溫暖。床頭板帶有淡淡奢華的味道，混搭風格的手法讓臥室更有味道。

裝飾品很重要

愜意的睡眠空間 大不列顛空間感室內裝修設計 臥室
大不列顛空間感室內裝修設計

愜意的睡眠空間

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大不列顛空間感室內裝修設計
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主臥室裏頭擺放獨特的裝飾品，讓空間更有魅力。

在這樣純粹原始的居家空間裏頭，想必可以好好地品味生活吧?!

台北室內設計師的傑作，開放式的簡約小公寓
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