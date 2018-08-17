新竹市東區 30 坪北歐風公寓，出自當地室內設計師之手

生活在大城市中的我們最大的困擾便是缺乏自然的洗禮，而渴望感受自然溫度的我們，要如何能讓居家空間更貼近純粹的質感呢? 這次的專案的屋主追求簡約自然的風格，因此委託大不列顛空間感室內裝修設計規劃設計，希望專業的室內設計團隊能夠打造出一個明亮俐落的家居空間。除此之外，屋主也要求創造出空間開闊性與高機能的收納空間，並要在不變動格局的情況下，打造出最舒適的自由動線。大不列顛的設計師以屋主的這幾項訴求為設計主軸，規劃出一間自然又舒適的暖心居所。出發欣賞更多設計細節前，先讓我們看看公寓的小檔案:

空間性質 ▶ 住宅空間

座落位置 ▶ 新竹市東區

規劃坪數 ▶ 30 坪

室內格局 ▶ 客廳、餐廳、主臥房、兒童房

主要材料 ▶ KD木皮、磁性板、藝術線板、系統家具、海島型超磨木地板、得利乳膠漆