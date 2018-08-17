台北室內設計師的傑作，開放式的簡約小公寓

生活的壓力隨著逐漸加快的城市腳步日益增加，擁有一個能夠真正放鬆充電的地方便格外重要。這次的專案是由昕益有限公司 規劃設計，由於設計師團隊的成員來自美國、日本、義大利，因此可以以為居家空間注入不同的設計元素。這一次專家們特地用無界門來改善有門檻時所造成的視野侷限，進而增加了空間放大的效果。此外，開放式的格局設計讓家中的客廳、廚房與書房相互連結，加上智能科技整合，使用語音操控，大幅度提升生活品質。結合科技以及人性的居所，是讓屋主可以享受恬靜生活的好居所。現在就一塊出發，欣賞設計師的絕美之作!