台北室內設計師的傑作，開放式的簡約小公寓

生活的壓力隨著逐漸加快的城市腳步日益增加，擁有一個能夠真正放鬆充電的地方便格外重要。這次的專案是由昕益有限公司 規劃設計，由於設計師團隊的成員來自美國、日本、義大利，因此可以以為居家空間注入不同的設計元素。這一次專家們特地用無界門來改善有門檻時所造成的視野侷限，進而增加了空間放大的效果。此外，開放式的格局設計讓家中的客廳、廚房與書房相互連結，加上智能科技整合，使用語音操控，大幅度提升生活品質。結合科技以及人性的居所，是讓屋主可以享受恬靜生活的好居所。現在就一塊出發，欣賞設計師的絕美之作!
大片的玻璃拉門讓室內與戶外無界限，不管是晴天或是雨天，屋主都能夠呼吸著外頭的空氣，一邊愜意地喝杯茶，看本好書。
客廳使用了冷色調的色系，藉此營造出現代時尚的風格，同時也讓置身在其中的人可以徹底放鬆沉澱。
電視牆用兩種色系營造出層次感，並且非常符合整體的設計風格。
客廳的米色系沙發簡單耐看，與黑色的咖啡桌搭出簡約味道。
中島廚房選用沉穩的冷色系，大面積的木頭收納格滿足儲物需求，同時也讓這個生活區塊更有自然的溫度。
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主臥室的用色以及風格延續其他公用領域，牆面的櫃體加上懸空的矮櫃提供充足收納功能，整體氛圍自在溫馨。
更衣間的面積雖然不大，可是依照屋主的需求與擁有的衣物完美規劃設計。
家中的其中一間浴室帶有獨立的浴缸，採光佳且寬敞，搭配上大型的植物後更為療癒。
在這樣舒適與風格兼具的住家空間裏頭，是不是可以拋下平日的壓力呢?