新店系統家具達人出品，25坪的三房兩廳新成屋

好的設計就是要以使用者的習慣與需求作為出發點，打造出一個以人為本的居住空間。這次的專案是由系統家具達人樂宅所規劃設計的 25 坪新成屋。委託的屋主喜愛簡單卻又與眾不同的混搭風，並且相當了解工法與相關知識。他們在乎「找到一個符合我們要的風格」並且「可以講到裝潢細節，具有專業工法知識」的設計師，因此決定將這項任務交於樂宅的達人之手。熟於系統櫃設計的樂宅設計在裝修過程中遇到了一些難題，相應的解決之道可以提供正打算裝修室內空間的人許多好點子。趕快一起看設計，並且了解裝修小知識吧!
屋主之前就曾住在建案附近，因此了解這帶的環境濕度很高，木作家具經不起自然的摧殘。藏書多的屋主曾遇過木作書櫃遭蟲害的悲傷經驗，因此新屋的儲物首選改為使用板材，並且經過特殊處理抗潮的系統櫃。然而屋主清楚系統家具變化有限，不如木工變化性大，要在捨棄木工的情況下滿足屋主的期待便成為設計師的挑戰!
對於設計師來說，理想的住家應該有:
（1）充分的儲物空間，然而這間新成屋雖然有三房兩廳，但房間的坪數都不大，因此櫃子要做到頂天才能不浪費一絲可用空間。
（2）系統櫃的品質對於收藏許多高質感單品家具的女主人來說非常重要，屋主特別交代設計師以整體的美觀性為主要考量，其次才是內部材質細節的溝通，最後才是價格。
這間新成屋裝潢最奇特的地方便是先裝冷氣才找設計公司，全是因為命定的設計師難尋。屋主很清楚他們想要頂天櫃，而這也考驗著設計師拿捏上下櫃比例的功力，比方說主臥的長度有限，床頭可以捨棄床頭板設計，利用油漆區隔就非常ok。
設計師透過局部拼貼手法，在居家空間中創造低調簡約的層次感，這正是屋主最喜歡的特點。低調恬靜的灰藍色用色是一大重點，結合木質家具擺設，帶出空間暖度。
最後樂宅的設計師們也提供給讀者一些裝修的小叮嚀，將這幾點牢記在心的話不吃虧喔!
（1）要做推拉門的系統衣櫃的話，必須特別注意衣櫃門框與板材顏色的搭配
（2）每個人使用習慣不同，記得要跟設計師確認一些默認的常規作法例，比方說櫃子的深度等
（3）冷氣盒可以選擇是否要加寬，之後換冷氣時就不用遷就原來的尺寸
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