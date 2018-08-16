新店系統家具達人出品，25坪的三房兩廳新成屋

對於設計師來說，理想的住家應該有:

（1）充分的儲物空間，然而這間新成屋雖然有三房兩廳，但房間的坪數都不大，因此櫃子要做到頂天才能不浪費一絲可用空間。

（2）系統櫃的品質對於收藏許多高質感單品家具的女主人來說非常重要，屋主特別交代設計師以整體的美觀性為主要考量，其次才是內部材質細節的溝通，最後才是價格。