台中中科 20 年老屋翻新，22 坪的彩色居所

老屋翻新賦予老建築不同的樣貌與新生命，如果不是自住的話，還可以拿來投資收租用。當你有這樣的計劃的時候，要如何在有限的預算之下，打造出與一般租屋市場不同的住家空間呢? 這次的專案我們將來到台中中科附近的電梯大樓，欣賞由以恩設計一手打造的老屋翻新公寓。

這間 20 年的老公寓大約 22 坪，裡面的格局為3房2衛2陽台，設計師與業主希望房客在外租屋也能享有舒適有質感的品味居家生活，展開更美好的未來。考慮到這間老屋翻新後是要出租用，以恩設計沒有做任何固定木作或系統櫃收納，除沙發外全部使用IKEA家具來完成全屋配置。在以恩設計的細心規劃之下，這間原本被壁癌纏身的老屋大變身，成為高品味的多彩空間!