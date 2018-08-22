台中中科 20 年老屋翻新，22 坪的彩色居所

老屋翻新賦予老建築不同的樣貌與新生命，如果不是自住的話，還可以拿來投資收租用。當你有這樣的計劃的時候，要如何在有限的預算之下，打造出與一般租屋市場不同的住家空間呢? 這次的專案我們將來到台中中科附近的電梯大樓，欣賞由以恩設計一手打造的老屋翻新公寓。
這間 20 年的老公寓大約 22 坪，裡面的格局為3房2衛2陽台，設計師與業主希望房客在外租屋也能享有舒適有質感的品味居家生活，展開更美好的未來。考慮到這間老屋翻新後是要出租用，以恩設計沒有做任何固定木作或系統櫃收納，除沙發外全部使用IKEA家具來完成全屋配置。在以恩設計的細心規劃之下，這間原本被壁癌纏身的老屋大變身，成為高品味的多彩空間!
在看老屋翻新前的照片之前，先讓我們一窺翻新後的樣貌吧! 公共領域採用開放式的設計，而由於右邊的電視背牆太長，為了不讓牆面看起來過於空曠，最簡單省時省錢的方式就是塗上油漆。設計師從客廳前方單椅上的抱枕配色發想，加上篇大地色系的芋頭紫色，將三色塗在電視牆上恰恰好。
此外，原本的老舊白色地磚上直接鋪上木紋地板，施工快速還能立刻改變居家空間的氛圍。
剛開始動工的圖片顯示原本公寓的狀態，斑駁的牆面以及老式的磁磚實在不美觀!
天花板原本是輕鋼架天花，設計師將板子拆除，室內的高度感覺更高更開闊。此外設計師把整個天花含管線及架子通通噴白色，將白色軌道沿著格架走，看起來整齊又能有些裝飾性，投射燈的聚光照明讓空間更有光影的變化，更具層次感。
家具配置要考慮到收納需求，風格及色彩也同樣重要，而家具的尺寸及樣式搭配更是需要仔細思考才行。家具的配置看似簡單，其實蘊藏很多學問，而以恩設計的設計師透露，視覺上的平衡感及美感是非常重要的。
公用空間的抱枕採用同色系不同樣式大小混搭，營造輕鬆舒適的氣氛，牆上的鏡面時鐘除了有功能之外，也為沙發背牆做了完美的點綴。
餐桌區以兩盞吊燈作為主要照明，用格櫃及層架來增加收納空間及置放微波爐等電器，亮色的餐桌椅在深色的櫃子前方，能更加凸顯主題。
房間翻新前陰暗無光，加上已經滋生汙垢的牆面，格外黯淡。
主臥牆面以芋頭紫為主色調，搭配白色家具及些許紅色點綴，牆上的彩色海報裝飾為空間帶來畫龍點睛的效果。選用芋頭紫呼應了客廳背牆的色系，公寓的設計風格更為一致。
衣櫥空間不用整排的衣櫃，選用不同功能組合的家具，高低寬窄錯落排列，讓視覺上更豐富有變化。此外這種設計的方式也能讓空間不大的臥室較無壓迫感，整體空間調配也更有靈活性。
以恩設計說，超過20年的房子通常浴室防水都沒做，導致牆的下方區域都是壁癌，一定要打到見磚再處理，才能徹底根絕壁癌的問題。原本的衛浴太老舊因此設計師決定整個換掉，連門框及門片都全部更新。
衛浴也是全部更新，空間太小就不做玻璃淋浴拉門，用門檻+浴簾能讓空間感覺不壓迫之外還能降低預算。
次臥的狀態也跟剛才那間相差不遠，一起看看設計師如何整治!
以粉嫩的天藍色作為主色調，搭配白色與黑色，活潑之餘也十分有個性!
黑色線條加上白色面的家具為粉藍色的次臥增添個性，家具的線條也十分簡單俐落。
由於這間房間面積過小，設計師決定留白不放家具，讓房客可以依照需求自由運用，房間的牆面使用第三種偏黃綠的油漆作主題色。
原本的老舊廚具流理臺面整個做到滿，屋主只好將冰箱放在外面很難使用。以恩設計重新訂製符合尺寸的美麗廚具，讓冰箱能回到廚房去。在門洞位置加上線簾，既為裝飾又有區隔不阻隔的作用。設計師選擇的廚具十分溫暖好親近，讓人在此做料理心情也更愉悅!
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