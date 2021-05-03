扭轉刻板印象，10個小空間必備的時尚上下鋪設計

你對上下鋪的印象是怎樣的呢？相信大多數人對上下鋪床都有一些刻板印象！以往我們對上下鋪的印象都離不開一張又一張沉悶又無特色的木製上下睡床——通常是因為家裡空間不足而不得已跟兄弟姊妹睡在同一個臥室裡，又或者是唸書的時候跟同學一起住學生宿舍。那麼你知道上下鋪其實也是可以變得很時尚嗎？當然可以！
今天我們要推薦的 10 個上下鋪設計絕對能顛覆你的刻板印象！今天的這個點子簿會告訴你，原來，上下鋪也可以這麼時尚、這麼好玩！不相信嗎？如果你也對上下鋪設計感興趣，如果你也想要打破一些對於上下鋪床的刻板印象，現在就直接往下看吧！對了，如果你還有更多的細節問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～
首先我們來參觀的是由台灣本地的設計公司所打造而成的家。整個房子的整體設計以現代簡約風混合工業風元素為主，因此在房子的各處都找得到仿清水模牆面。
來到臥室這邊，我們可以看到一張由金屬支架製成的上下臥鋪，底部還放有數個用來作收納用途的小箱子。臥鋪的設計簡單直接了當，跟工業風所強調的個性感、幹練感非常搭。這一間臥室的坪數雖然不大，可是還容得下床鋪、一小木製書桌以及一個小書櫃。在睡床跟書桌之間，設計師打造了一道拉門來把兩個空間隔開，有必要時就可以把門拉起來隱藏上下鋪，增加隱私度。
現代設計強調要把好玩的元素注入上下鋪之中，就好比說圖中這一間同樣由台灣本地設計師打造而成的設計一樣。
整個臥室空間以露營為設計理念，上鋪有一個灰色的罩子，模擬用來露營的帳幕，同時亦不忘以灰色護圍板來加強上鋪的安全性。
來到下鋪，其中一邊的床鋪貫徹了帳幕的設計特色，細節的部分還包括了深淺不一的灰色系小旗子，使整個兒童房生色不少。
你喜歡這個好玩又好看的上下鋪設計嗎，歡迎留言告訴我們喔～
兒童房除了可以讓孩子們休息睡覺外，還可以讓他們盡情地玩耍！就好比說圖中這一張含滑梯的上下鋪。
基本上只有上鋪這一層設有床架的部分，而下鋪的空間則完全騰空。現在下層直接擺放了一張厚厚的床墊，瞬間就讓睡床變成了雙人上下鋪。然而，如果平常不必使用下鋪的話，屋主也可以直接把床墊收起來，改以擺放一張玩具墊、小書桌等等來讓孩子們在下層玩玩具和看看書。
這一間臥室一看就知道是為比較年長的孩子們而設！沒錯，這正是一對兄弟的溫馨雙人臥房加書房喔！
這邊的雙人上下鋪採用完全對稱的設計，中間的部分是一道木製的寬樓梯，方便上下。更棒的是樓梯是空心的，這代表說它同時兼具書架的功能。除此以外，底層的牆面上也裝設了不少的書架，方便孩子們放書。書桌本身有額外三個抽屜，方便不同的收納需要，並讓孩子們的學習日常變得更有條理，那麼唸書時自然就事半功倍。
對於小男生來說，他們最愛的玩具總是一輛又一輔的車子。如果你可以把車子融入兒童房的設計之中，相信你的孩子們一定會興奮大叫！
整個上下鋪採用往外斜的設計，體型較小或者較年輕的孩子可以睡在上鋪，而比較大隻的孩子則可以睡下鋪。睡床的整體用色非常活潑，以黃、灰、藍以及各種汽車圖案為主，並跟一旁的窗簾配搭起來，完全讓整個臥室變得極度充滿童趣。
你會在家裡選擇這樣的上下鋪設計嗎？
這一個位於林口的臥室設計更是超乎我們的想像，因為主臥室跟兒童房兩個空間是以拉門分隔開來的！
拉門的設計採用跟主人床頭牆一樣的木紋貼皮，門拉開的時候整個臥室就變得額外寬敞。而在晚上，主人則可以把拉門拉上，給夫妻倆多一點隱私。而在大半夜如果媽媽想要看看孩子們有沒有蓋好被子，則可以輕輕地把拉門打開察看，確保孩子們睡得穩妥。
除了拉門的設計以外，小孩專用的雙人床以白色上下鋪為設計，上層擁有像房子一樣的造型，而下層則是一個開放的空間。
一般來說，家裡之所以會有雙人上下鋪床，通常都是因為空間不足的關係。如果你想要節省空間到極緻的話，那麼你可以考慮這一款上下鋪設計看看！
整個量身訂造的系統櫃為一對年幼的孩們而設，一體系的櫃子無縫地把兩張兒童床、抽屜以及置頂式衣櫥結合起來，只佔用了房子的極小空間。
你的孩子們特別喜歡爬繩網陣與攀石牆？那麼你要不要考慮這一款設計看看呢？甫踏進這一間臥室，相信你的小孩們會興奮得跳起來吧！
臥室的空間本身的坪數雖然不大，但好在房型四四方方的容易擺放傢俱。整個空間最大的亮點除了一邊的攀石牆外，左手邊的上下鋪設計也同樣吸睛！下鋪採開放設計，而上鋪則以公園裡常見的繩網陣作為護欄，確保小孩子在上層玩耍或休息的時候都是安安全全的。
粉粉嫩嫩的顏色就是小女生們最愛的色系！這一個以粉藍與粉紅色組成的夢幻臥室，會是你小孩的最愛嗎？臥室的重點——上下鋪專門為屋主的女兒打造，上層是用來睡覺的床鋪，而下層則是一個讀書的空間。更好玩的是，連接地面與上下鋪的是滑梯跟小樓梯！我們相信，光是上上下下，你的孩子就已經可以在房間裡玩上個半天了吧？
延伸閱讀：