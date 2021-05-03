扭轉刻板印象，10個小空間必備的時尚上下鋪設計

你對上下鋪的印象是怎樣的呢？相信大多數人對上下鋪床都有一些刻板印象！以往我們對上下鋪的印象都離不開一張又一張沉悶又無特色的木製上下睡床——通常是因為家裡空間不足而不得已跟兄弟姊妹睡在同一個臥室裡，又或者是唸書的時候跟同學一起住學生宿舍。那麼你知道上下鋪其實也是可以變得很時尚嗎？當然可以！

今天我們要推薦的 10 個上下鋪設計絕對能顛覆你的刻板印象！今天的這個點子簿會告訴你，原來，上下鋪也可以這麼時尚、這麼好玩！不相信嗎？如果你也對上下鋪設計感興趣，如果你也想要打破一些對於上下鋪床的刻板印象，現在就直接往下看吧！對了，如果你還有更多的細節問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～