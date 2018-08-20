租房子要怎麼佈置？8 種簡單又省錢的好點子

台灣現今約有 300 萬的租屋族，當中約有 26 萬是青年學子。一般而言，租屋給人的感覺就是沒有辦法好好隨自己的喜好佈置生活空間，而這大多是因為房東要求不可以隨意更改房子的格局，甚至是嚴厲禁止房客在牆上打孔，讓設計可能性大大受限。

然而，今天我們要為大家帶來 8 個簡單的租屋裝潢佈置術，大部分的點子都可以讓你在不損害牆面的情況下美化家居，非常適合租屋族們參考喔！