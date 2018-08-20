租房子要怎麼佈置？8 種簡單又省錢的好點子

台灣現今約有 300 萬的租屋族，當中約有 26 萬是青年學子。一般而言，租屋給人的感覺就是沒有辦法好好隨自己的喜好佈置生活空間，而這大多是因為房東要求不可以隨意更改房子的格局，甚至是嚴厲禁止房客在牆上打孔，讓設計可能性大大受限。
然而，今天我們要為大家帶來 8 個簡單的租屋裝潢佈置術，大部分的點子都可以讓你在不損害牆面的情況下美化家居，非常適合租屋族們參考喔！
要提到最省錢、最省時的佈置方法，第一點當然就是把翠綠的小盆栽帶進家裡面！
翠翠綠綠的植物，光從外表看起來就能夠綠化整個客廳或臥室，讓家裡多了點生氣。此外，綠色植物具有淨化室內空氣的功能，例如是江邊刺葵、蕨類、吊蘭、長春藤以及竹子等植物可以有效吸收家具或油漆裡常有的甲醛。
如果你自知超級不擅長園藝的話，那麼一些好養的多肉植物及仙人掌會是你的好選擇喔！而如果你覺得光是綠綠的有點單調，那麼你可以考慮一下擁有鮮艷顏色的紅掌、藍藍紫紫的山麥冬或者是色彩繽紛的杭白菊等類型的花！
在台灣出租的公寓通常都很小，有些甚至只是套房。小坪數空間最大問題就是區域間隔模糊，以致整體看起來雜亂無條理。因此，我們必須要學習如何利用輕隔間來把起居空間劃分開來，好讓我們在不影響空間感的情況下，也可以美化家居。
可以用來做輕間隔的家具有很多，最基本的比如說是一面鏤空屏風。如果想加強房子的機能性，那麼你可以參考上圖的做法，以一張加高的書桌來當隔間。其他的選擇還有比如說矮書櫃、電視半牆或者可透光的收納櫃等等，這些家具全都在租房收納方面起了重大的作用，同時亦能在不影響空間感的前提下，把重要的起居區域劃分出來。
另一個用來美化小空間的好工具就是一面大鏡子，比如說是一面連身鏡。透過鏡子的反射，在室內會形成一種錯覺，使整個空間彷彿大上一倍。另外，由於鏡子表面平滑，能有效促進光線反射，室內變得比平常更明亮，或者你只需要少量的燈具就能使房間夠達到充足的光亮度。
如果你的房東並不允許你在牆上打孔，那麼市面上也有不少免打孔的鏡子款式可供選擇。它們主要是利用強力的雙面膠帶來把鏡子黏附在牆上，特別適合磁牆或平滑的石材牆面。另外，市面上也有一些強調不會傷牆面油漆的膠帶，非常適合普通的粉刷牆面。
有些時候，不是說把家裡打造成精品飯店就是最好的。一個溫馨可愛的住家，其實最重要的是它人給人一種「家的感覺」。要營造這種溫馨的感覺，最簡單的方面就是把你的個人生活足跡注入室內佈置之中，而其中一個方法就是打造一面照片牆。
首先，一個家裡最好只選定一幅牆來作照片牆的設計之用，過多分散的相框只會使空間看起來雜亂無章。選定牆面之後，最好以同類型的相框把不同的照片裝起來。相框排列的方式因人而異，你可以選擇整齊地把各個相框一字排開，或者以比較隨性的方式把相框黏到牆上。然而如果你自問沒有什麼審美觀，市面上還是有一些好幾個相框相連的相框組售賣，省掉要排列相框的苦惱。
很多人都喜歡典雅的英倫風格，無論在外多忙，如果回到家能夠被英倫氛圍包圍，相信你瞬間就會有種置身於歐洲的感覺吧！
要打造出一個英倫風的家居，其實你只需要記住兩個重點——米字旗和磚牆。
印有英國米字國旗的傢品有很多，最常見的包括抱枕套以及掛畫。只要在你的空間加入這些米字旗的元素，英倫風的居家佈置馬上就完成了一半。
傳統的英倫房子總是跟紅色或棕色的磚頭息息相關，然而你不可能隨便地就在牆上貼訪磚貼片，甚或直接打造出一幅磚牆。對於這一項非常重要的設計元素，你其實可以透過黏壁紙來完成。
近年，工業風愈來愈流行，並且特別受年輕人的喜愛。要佈置出一個酷酷的工業風家居，最簡單的就是從家具入手。
工業風強調俐落的線條及金屬所帶來的幹練感，因此，你不妨選用一些由金屬組成的家具看看吧！比如說圖中那一張由石材跟金屬打造而成的廚房桌，或者是一旁的金屬梯子。另外，你也可以DIY打造出一些透明燈罩的泡泡燈，或者是選用金屬書櫃或屏風等物品。
除了工業風以外，北歐風在近年也變得非常流行。這一個源自於北歐的簡約家居風格，非常重視家裡的和諧感，並且強調一個明亮、簡潔、舒適的室內空間。
要在家裡佈置出一種悠閒的北歐風，首先你應該要選用一些淺色色系的家具，並且以木製家具為主。另外，布織品也是打造北歐風家居最不可或缺的元素之一。你可以利用布藝沙發、軟軟的抱枕、地毯以及在沙發上擺放一張薄薄的小毯子，把這一個北歐風的特色突顯出來。
而如果你比較偏好甜美、隨性的田園風或者鄉村風，你可以參考這一位台灣設計師的做法，把小碎花布融入室內佈置之中——無論是窗簾、杯盤、抱枕還是椅子，每一個地方都佈滿著甜美的小碎花，營造出滿滿的美式鄉村風味道。
除了碎花布以外，其實一些擁有斑剝花紋的復古家具、傢品也非常適合用來打造鄉村風的家居，比如說擁有舊木紋的木門和舊木梯，或者是質感較粗獷的木頭餐桌等等。
延伸閱讀：