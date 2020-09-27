怎麼設計床頭？ 5 種必備的元素

床頭可說是室內設計常常容易被忽略的部分，很多時候我們只單純地把床頭牆粉刷，或者掛上一幅婚紗照了事。然而魅力十足的床頭設計絕對可以讓你的臥室變得不一樣！今天homify 將從 5 大重點入手，從床頭板、床頭背牆、床頭燈、床頭櫃、床頭裝飾這5大設計面向，搭配設計實例，向大家分享其實床頭設計有著非常多元又樂趣無窮的可能性。如何發揮創意，打造絕美、實用又獨一無二的床頭呢？現在就來看看這本點子簿吧！
有人會稱床頭板為隱藏家具，全因為我們在購買家具的時候，往往不會過份重視這一個部分的設計。
材質：床頭板指的是跟睡床本身相連的一個部分，就像是椅子的靠背一樣，當我們坐在睡床上的時候可以有東西依靠，那麼無論我們是在床上看書還是看電視，背部就可以變得比較舒適。市面上常見的床頭板材質一般分為兩種，一種就是以木板組成的床頭板，而另一種則是軟包的款式。
尺寸：在尺寸方面，以木板組成的床頭板高度一般落在 90 公分到 120 公分之間，這個高度剛好可以讓我們的背部靠在板子上。至於長度方面，基本款的床頭板約為 160 公分到 200 公分左右，視乎睡床的尺寸而定。另外，軟包款的床頭板因為質感比較厚重，因此它的高度一般會比木頭板高，以達至視覺上的平衡，高度一般約為 150 公分到 200 公分之間。
除了床頭板外，你也應該要重視一下床頭背牆的設計喔！我們一般最常見的床頭牆面設計總是離不開最基本的油漆牆面，有的人會在正中央掛上一大幅結婚照。然而，牆面設計絕對可以變得更有趣！
其中一個大家可以參考的例子，就是這一間由台灣本地設計師打造而成的現代風臥室。這一張主人床雖然沒有床頭板的設計，可是設計師選擇在牆上打造出一幅繃布（裱布）裝飾牆。
繃布或裱布，指的是表面以布料、人工皮革、真皮等軟身的材質打造，並且中間利用泡棉來填充而成的裝潢面料。它軟軟的質感可以讓人舒適地靠在上面，視覺上亦能使空間變得較溫馨、圓滿，而且設計大方得體，有些設計更有吸音的功能，因此深受不少人的喜愛。
除了繃布外，你亦可以簡單地以壁紙、文化石、磁磚、或者是簡單地以一整組的相框或掛畫來妝點床頭背牆，把它變得更具個性、更與聚不同。另外，有些床頭牆的設計更加把收納空間融入其中，比如說在牆上設有壁龕及隱藏式收納櫃子。
室內照明是佈置與裝潢臥室中，其中一樣最不可以或缺的設計元素。以往我們對床頭燈的設計沒有什麼要求，只要有一盞燈在床邊就可以了。然而，你其實可以利用一些造型比較特別的燈，來把床頭這一區域變得更好玩、更具設計感喔！
我們就以圖中的設計為例，設計師把床頭的裱布以人字拼方式，並在側邊裝設小光管，以間接照明的方式妝點床頭，同時這也可以當成小夜燈使用。
另外，你亦可以在兩邊的床頭牆上分別裝置一盞設計時尚的小吊燈，或者直接在床頭小桌上擺放一些條線俐落、造型獨特的燈具來裝飾臥室喔！
床頭櫃、床頭邊桌或者床頭箱，同樣是床頭設計的重點之一。這一組位於床頭邊的矮櫃可以讓人擺放一些私人物品，或者睡前常用到的眼罩、潤膚乳液、書籍以及其他的小雜物。
床頭櫃的尺寸，特別是高度這一點需要跟睡床配合，以方便取放東西，以及關桌燈等動作。一般標準的床頭櫃高度約為 50-70 公分，如果你的床墊有加厚，或者睡床有加高，那麼高度方面就需要再作調整。
而櫃子的長度剛取決於臥室主牆的長度，如果你的主牆長度不足 300 公分的話，那麼你可以考慮一下把床頭櫃省略，或者只在一邊擺放櫃子。而如果你的主牆長度夠，比如說有 380 公分上下，那麼兩個長度約 60 公分或以上的床頭邊桌會非常適合。
了解以外各項必備設計元素相關的資料後，我們當然要考慮要怎麼樣好好地佈置我們的床頭區域。
一般而言，有了床頭牆的裝飾，我們並不需要太多額外的裝飾品來妝點臥室的空間。然而，你還是可以擺放一、兩盤耐看的小盆栽（無論是真花還是塑膠的都可以），擺放幾個浪漫的小蠟燭與小燭台，或者是擺放一些無害、成份較更然的香薰精油，讓香氣充滿整個房間。
專家把床頭背後的牆與天花板連接起來，巧妙刻劃出一個專屬的木製睡眠空間，呈現精於比例與構造的美感。
直接在床邊裝設一個可供屋主書寫以及化妝的床邊桌，使一般只用來作收納用途的床邊櫃多了額外的功能，很適合小臥室的生活需求。
以深灰及偏銀色的淺灰作顏色對比，這一面由裱布組成的裝飾牆看起來典雅又高貴。
這一張雙人床其實是一張隱藏式掀床，有需要的時候，書房就可以立馬變身成為客房。
床頭板跟木製收納櫃連為一體，為屋主提供了不少額外的收納空間。
床頭背牆的設計跟我們常見的淨色款式非常不一樣，黑白的圖案設計讓臥室多了一份趣味。
另外，雙人睡床跟窗邊的臥榻緊緊地連接起來，真的光看就讓覺倍覺休閒愜意。
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