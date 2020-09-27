怎麼設計床頭？ 5 種必備的元素

有人會稱床頭板為隱藏家具，全因為我們在購買家具的時候，往往不會過份重視這一個部分的設計。

材質：床頭板指的是跟睡床本身相連的一個部分，就像是椅子的靠背一樣，當我們坐在睡床上的時候可以有東西依靠，那麼無論我們是在床上看書還是看電視，背部就可以變得比較舒適。市面上常見的床頭板材質一般分為兩種，一種就是以木板組成的床頭板，而另一種則是軟包的款式。

尺寸：在尺寸方面，以木板組成的床頭板高度一般落在 90 公分到 120 公分之間，這個高度剛好可以讓我們的背部靠在板子上。至於長度方面，基本款的床頭板約為 160 公分到 200 公分左右，視乎睡床的尺寸而定。另外，軟包款的床頭板因為質感比較厚重，因此它的高度一般會比木頭板高，以達至視覺上的平衡，高度一般約為 150 公分到 200 公分之間。