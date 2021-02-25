頂樓要怎樣降溫隔熱？ 七種必知撇步！

炎炎夏日，室外溫度常常都高於30度。對於住在高層住宅的你們，有沒有發現室內往往都會比室外熱？而且如果不是長期開著空調，室溫隨時急升至35度或以上？這可能是因為你忽略了頂樓隔熱這一個部分，才導致熱力直接從經暴曬的頂樓直接傳導到下面的樓層。
今天我們要為大家介紹7個隔熱好方法，讓頂樓有效地降溫！
要知道要頂樓隔熱的原理，首先來惡補一下相關的物理知識吧。
在熱力學的角度來說，傳熱的方式有三種，分別為傳導(Conduction)、對流(Convection)和幅射(Radiation)。
「傳導」所指的是，熱能透過物件與物件之間的直接接觸，會由較高溫的一邊轉移到溫度較低的一邊，例子有：當電磁爐跟鍋子表面直接接觸時，發熱的電磁爐爐面會將熱力傳導給溫度較低的鍋子。同樣地，因長期日曬而變得熱烘烘的頂樓地板會將熱力直接傳導給樓下的天花板，使下面樓層的室內溫度上升。因此，我們需要利用一些導熱能力差的物料來減低傳導所帶來的影響，比如說在頂樓鋪設保麗龍板、隔熱磚或塑膠板等等。
而「對流」所形容的是冷空氣跟熱空氣的流動方向。由於冷空氣的密度較低，因此會往下沉；相對來說，熱空氣的密度較高，因此會往上流動。因此，大家不難發現高層的住宅往往都比低層的住宅溫暖。實際上，我們可以利用雙層屋頂之間或者是黑色遮光網下面的中空層，促進空氣對流，從而把熱空氣帶走。
另外，我們這裡所指的「熱幅射」其實就是存在於自然界的紅外線。陽光中含有紅外線，而這裡紅外線無處不在，並且會帶來熱力。要阻隔熱幅射，我們可以利用一些會把紅外線給反射掉的物料，比如說隔熱漆及熱幅射阻隔膜。
以下我們要介紹的6個隔熱好方法，目的在於減低傳導、對流和熱幅射所帶來的熱力。大家現在就趕快拿起筆記本吧！
隔熱漆的功能在於阻隔熱幅射，因為漆油當中含有一些能夠有效反射紅外線的物料，最常見的例子有氟碳隔熱烤漆。這些油漆一般都是以白色為主，全是因為淺色的吸熱能力較深色低。
另外，市面上有一些隔熱漆更含有陶瓷微粒，有效破壞熱能的傳遞路徑，因此有多一重隔熱效果。
隔熱漆的好處在於施作容易，只要選對了油漆，基本上自己動手DIY也可以。而且，隔熱漆的價格不算太高，因此是一種經濟實惠的隔熱材料。
可是隔熱漆的缺點就是效果不一定持久，而且每隔兩、三年就必須要補塗，可算是一種比較費工的隔熱方式。
常見的隔熱地磚有好幾種：第一種是由水泥板與高密度發泡材PS板緊密粘成一體成塊狀的「PS板隔熱磚」，利用發泡材PS（俗膠保麗龍）低導熱性的特質來隔絕墊傳導。
另一種為「五腳隔熱磚」，每塊磚塊都有五個支點，目的在於讓中空的部分產生空氣層，從而達到隔熱效果。第三種常見的隔熱磚是「斷熱泥隔熱磚」，表面是美觀的石材紋理，而中心的部分是由斷熱泥加保麗龍粒組成。另外，近年市面上有一種名為「環保瓷花磨石隔熱磚」的材料。它採用石材邊料或下腳料、廢玻璃等資源製成回收粒料，然而經由水泥充分攪拌，最後形成一塊又一塊的抗壓面層地磚，並且黏上一層保麗龍板底層。這一種新型的隔熱磚環保之餘，實際上也有非常不錯的隔熱效果喔！
如果你想要知道每種隔地磚的實際價格以及施工要求，歡迎你直接跟專家們查詢。
如果你的預算有限，那麼你可以選用一些大型的保麗龍板，自己動手DIY，鋪設頂樓的地面。
保麗龍由聚苯乙烯製造，它的隔熱及保溫性能都非常理想，而且更重要的是價格便宜，因此常被運用在日常生活當中就比如說於盛載食物的便當盒，或者是作為牆面隔熱的物料。另外，保麗龍板本身非常輕，因此不怕對房子的承重力造成影響。而且相對於隔熱漆而言，保麗龍板的隔熱效果會更勝一籌。
不過，保麗龍板材如果經長期日曬會容易變脆，使用的壽命不長，因此一般會再搭配其他的橡膠隔熱磚或者以上提到的隔熱磚面料使用。
雙層屋頂的原理就是在兩層屋頂建料中間預留一層中空的空氣層，利用空氣本身較差的導熱性能來減低熱力傳導，並以對流的方式把熱空氣帶走。另外，施工人員通常都會在面層塗上一層淺色的隔熱漆，以反射紅外線的方式來做到雙重隔熱效果。
蓋雙層屋頂的做法雖然不便宜，可是相對於任何一種其他的隔熱方法而言，它的隔熱效果會是最理想。
如果你喜歡園藝，或者是想要使用一種更天然、更環保的方式來完成頂樓隔熱，那麼你可以考慮一下把屋頂綠化喔！
一般來說市面上主要有兩種綠屋頂，一種叫精緻型綠屋頂 (Intensive Green Roof)，使用多種植物來打造層次，所以介質厚道一般起碼要有 15 公分；另一種相對來說比較薄的綠屋頂叫做粗放型綠屋頂 (Extensive Green Roof)，以單層地被植物覆蓋屋面，對介質厚度的要求沒有那麼高。
要蓋一個翠綠又好看的綠屋頂，專家們除了要事先在屋面舖上基本防水層、蓄排水層、和過濾阻隔層外，還需要額外鋪設「椰纖屑」這種可以防止土壤和肥料流失，以及防止雜草種子落地生根的天然材料。
另外一種較省錢和直接的隔熱方法有請工匠架設遮光網或者遮陽棚的做法。
遮光網是一種黑色的網子，原理就是在網下形成陰影，並且讓下方的中空層以對流形式把熱空氣帶走。因此，在施工的時候，遮光網必須跟地面保持一定的距離。而遮陽棚的原理類似，外觀上亦會比黑黑的遮光網好看。
最後，大家不妨考慮一下在頂樓設置太陽能板這種環保的隔熱方式吧！太陽能板有遮光的效果，與地板之間的空間會形成中空層、促進對流。更重要的是，太陽能板可以利用陽光來產生可永續的電源，長久下去絕對可以為你省掉不少的電費，而且還可以保護我們的地球呢！