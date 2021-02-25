頂樓要怎樣降溫隔熱？ 七種必知撇步！

要知道要頂樓隔熱的原理，首先來惡補一下相關的物理知識吧。

在熱力學的角度來說，傳熱的方式有三種，分別為傳導(Conduction)、對流(Convection)和幅射(Radiation)。

「傳導」所指的是，熱能透過物件與物件之間的直接接觸，會由較高溫的一邊轉移到溫度較低的一邊，例子有：當電磁爐跟鍋子表面直接接觸時，發熱的電磁爐爐面會將熱力傳導給溫度較低的鍋子。同樣地，因長期日曬而變得熱烘烘的頂樓地板會將熱力直接傳導給樓下的天花板，使下面樓層的室內溫度上升。因此，我們需要利用一些導熱能力差的物料來減低傳導所帶來的影響，比如說在頂樓鋪設保麗龍板、隔熱磚或塑膠板等等。

而「對流」所形容的是冷空氣跟熱空氣的流動方向。由於冷空氣的密度較低，因此會往下沉；相對來說，熱空氣的密度較高，因此會往上流動。因此，大家不難發現高層的住宅往往都比低層的住宅溫暖。實際上，我們可以利用雙層屋頂之間或者是黑色遮光網下面的中空層，促進空氣對流，從而把熱空氣帶走。

另外，我們這裡所指的「熱幅射」其實就是存在於自然界的紅外線。陽光中含有紅外線，而這裡紅外線無處不在，並且會帶來熱力。要阻隔熱幅射，我們可以利用一些會把紅外線給反射掉的物料，比如說隔熱漆及熱幅射阻隔膜。

以下我們要介紹的6個隔熱好方法，目的在於減低傳導、對流和熱幅射所帶來的熱力。大家現在就趕快拿起筆記本吧！