安裝隱藏門前要注意什麼？推薦什麼樣的設計？

隱藏門的款式有很多，因為你可以依照個人的喜好與預算來做選擇。一般而言，最常見的隱藏門款式有拉門和普通的平開門兩種。

隱藏拉門：依據軸心的安裝位置我們亦可以把推拉門分為「懸吊式」與「落地式」。

懸吊式拉門只在天花板置入軸心，門片就像懸吊著一樣。一般用來做隱藏門的款式都屬於上懸式拉門，因為我們只需要在天花板安裝一道滑軌，隱藏效果較佳。可是，這種安裝方法對天花板有一定的負擔，只適合硬度及承重力夠高的天花板。

落地式拉門在天花板跟地板兩邊有置有軸心，穩定性高。可是因為必須要安裝雙軌的關係，落地式拉門的隱藏效果會受影響。

隱藏平開門：

平開門的運作原因比較簡單，只需要鉸鏈即可。另外平開門又會被細分成內開及外開兩款，視乎兩邊空間大小，屋主可以選擇門片打開的方向。

在選擇平開門的時候，大家可能需要考慮一下要不要門片自動回歸。因為如果平開門長期沒有被關妥而且總是有細縫，那麼它的隱藏效果當然就不好囉！因此，你可以搭配一組有自動回歸功能的門鉸鏈。使用這一種鉸鏈時，你可以調整讓門片自動回歸的角度，通常為45度到60度左右。由日韓進口的鉸鏈品質較好，價格一般約3000元上下(一組)。

無論你選擇的哪一種開門方式，要記得門片的設計需要跟牆面的部分一致。設計師通常建議你選用一些有凹凸質感的面材，比如說有格柵造成的門片，這樣子才不會讓門縫看起來那麼明顯。