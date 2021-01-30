安裝隱藏門前要注意什麼？推薦什麼樣的設計？

你是否也會覺得衛浴間的門很礙眼，而且生怕這樣子的設計會犯一些風水禁忌？你是否想要你的室內裝潢看看起來更簡潔無瑕，卻不知道如何入手？房間的房門跟牆面設計總是格格不入，你卻不知道要怎麼解決？別怕！在這些情況下，安裝一道隱藏門可能會是最理想的解決方法！實際上隱藏們設計是一個非常重要的裝潢技巧，不僅可以讓你的家居空間簡潔明朗，同時還可以在很大程度上增加空間的立體感和層次感，即使是大坪數的空間也常常需要類似的設計來增強整個空間的連通感。
現在就讓我們來了解一下這一個似有還無的裝潢部分吧！相信這其中一定會有你喜歡的設計！如果你有更多問題，或者需要在裝潢新家前了解更多更詳細的專業知識和建議，也可以直接與我們的專家設計師聯繫喔～
顧名思義，隱藏門就是一道看起像是隱了形的門，通常是因為門片本身的紋理、材質和設計都跟旁邊的牆面一模一樣，導致我們以為那只是一面普通的牆。另外，有些設計師更會以家具作為暗門，比如說一個可旋轉的大書櫃其實是通往書房的入口，或者直接在地面上設置一道通往地下室的隱藏門。
一般來說，隱形門最主要的功能就是把空間變得簡潔、和諧，讓室內裝潢看起更乾淨俐落。另外，有些時候衛浴間的門設置在當眼的位置（例如客廳），那麼我們就有必要以一道隱形門來把洗手間隱藏起來。
隱藏門的款式有很多，因為你可以依照個人的喜好與預算來做選擇。一般而言，最常見的隱藏門款式有拉門和普通的平開門兩種。
隱藏拉門：依據軸心的安裝位置我們亦可以把推拉門分為「懸吊式」與「落地式」。
懸吊式拉門只在天花板置入軸心，門片就像懸吊著一樣。一般用來做隱藏門的款式都屬於上懸式拉門，因為我們只需要在天花板安裝一道滑軌，隱藏效果較佳。可是，這種安裝方法對天花板有一定的負擔，只適合硬度及承重力夠高的天花板。
落地式拉門在天花板跟地板兩邊有置有軸心，穩定性高。可是因為必須要安裝雙軌的關係，落地式拉門的隱藏效果會受影響。
隱藏平開門：
平開門的運作原因比較簡單，只需要鉸鏈即可。另外平開門又會被細分成內開及外開兩款，視乎兩邊空間大小，屋主可以選擇門片打開的方向。
在選擇平開門的時候，大家可能需要考慮一下要不要門片自動回歸。因為如果平開門長期沒有被關妥而且總是有細縫，那麼它的隱藏效果當然就不好囉！因此，你可以搭配一組有自動回歸功能的門鉸鏈。使用這一種鉸鏈時，你可以調整讓門片自動回歸的角度，通常為45度到60度左右。由日韓進口的鉸鏈品質較好，價格一般約3000元上下(一組)。
無論你選擇的哪一種開門方式，要記得門片的設計需要跟牆面的部分一致。設計師通常建議你選用一些有凹凸質感的面材，比如說有格柵造成的門片，這樣子才不會讓門縫看起來那麼明顯。
為了讓門隱形起來，設計師有些時候會直接省略門把這一部分，然而這個做法只適用於能往裡推的推門或者旋轉門。
如果我們選擇的是普通的拉門或平開門，那就有裝置門把的必要。在此我們必須留意，門把的設計最好跟門片和牆壁的款式一致，或者利用溝縫來取代實體的把手設計來到道隱藏門鎖和把手的目的。
拉門：操作容易，橫向輕推即可、橫向移動，節省不少空間、適合小公寓
平開門：換鉸鏈等零件容易、價格比拉門便宜、密封度較好、隱藏度較高
隱藏式拉門：密封效果較差、隱藏效果較差、要換滑軌等零件會較麻煩
平開門：開門時非常佔空間、自動鉸鏈容易夾手，不適合有小孩的家庭
了解到有關於隱藏門的二三事後，現在就讓我們來參觀一些由台灣本地設計師所打造的作品吧！
深色牆面設計總是給人酷酷的感覺，圖中的黑色牆面將傭人房及儲藏間隱藏在廊道中，非常簡約有個性。
整個房子的多個牆面都採用橫溝刻劃的線條設計，連平開式的隱藏門門片也不例外。據設計師所說，這樣子的設計能「減少零碎的機能線條，使空間完整放大。」無論是小坪數的空間還是大坪數的空間都很適合，是一種很有空間張力的設計。
更衣室入口隱藏在水藍色牆面中，讓主臥牆面更簡約。如果你家的空間足夠，平開門其實是種經濟又實用的款式喔！
考驗眼力的時候到了，在這一面灰色的牆壁裡設置了一道通往臥室的門，你找得到嗎？簡潔的灰色牆面搭配完美偽裝的隱藏空間，有趣又有設計感！無論是客廳還是餐廳都可以利用這樣的設計增添情趣和趣味性。
要把臥間跟更衣室巧妙分隔開來，你可以考慮打造出一道純白的推拉隱藏門看看喔！
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