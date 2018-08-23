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斗南的自地自建房，50 坪的耐震住宅

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斗南的建案, 安居住宅有限公司 安居住宅有限公司
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當你終於可以在自己的土地上蓋一間房子時，你最注重的是什麼層面呢? 外觀當然是重點之一，然而居住在颱風地震頻繁發生的地帶，確保房子堅固紮實才能讓居者更為安心。這次的點子簿要帶大家欣賞由安居住宅精心打造的斗南建案，安居住宅以卓越信譽加上精工雕琢，並且強調永續的服務。除了秉持這樣的信念，專家們還使用ALC外牆+ 防裂網+彈泥 +磁磚漆，可以防震八級並且無返潮。這棟位在斗南的房子無樑柱系統，比RC多出6~8坪空間，對於屋主來說更是一大福音。接下來跟我們一塊欣賞這間房子完工的樣貌吧!

型鋼

樓板 型鋼 安居住宅有限公司
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樓板 型鋼

安居住宅有限公司
安居住宅有限公司
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樓板使用型鋼，這是一種有一定截面形狀和尺寸的條型鋼材，其鋼胚加熱經軋延製成。這樣的素材常常使用在建築（鋼構）、構造物（橋樑、船舶、車輛用等）上，是主要的鋼鐵材料。

有閣樓的家

鋼帶剪力牆配置 安居住宅有限公司
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鋼帶剪力牆配置

安居住宅有限公司
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加上了閣樓的空間，整間房子的坪數為 50 坪，對於現代家庭來說十分理想。專家使用鋼帶剪力牆配置，這種牆面同時也稱為抗震牆或耐震壁，通常是鋼筋混凝土造成的，很常見於地震常發生的地區，這種結構對於住在台灣的我們來說非常合適。

C型鋼

​雙型鋼配置 安居住宅有限公司
安居住宅有限公司

​雙型鋼配置

安居住宅有限公司
安居住宅有限公司
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傳統的H鋼構遇八級地震時只會半倒且通常維修費太高，防震力反而更差。專家使用的型鋼張力每米400牛頓，更為理想。

完工後的成品

防震綠建築 安居住宅有限公司
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防震綠建築

安居住宅有限公司
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除了結構紮實講求抗震的功能，完工後的房子樣貌也十分吸引人。粉藍色配上白色讓人彷彿置身在地中海，窗戶的框線帶有絕佳的現代感，在斗南街區格外顯眼。

延伸閱讀:出自中埔建築工程師之手! 草屯的耐震鋼構住宅

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