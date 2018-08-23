斗南的自地自建房，50 坪的耐震住宅

加上了閣樓的空間，整間房子的坪數為 50 坪，對於現代家庭來說十分理想。專家使用鋼帶剪力牆配置，這種牆面同時也稱為抗震牆或耐震壁，通常是鋼筋混凝土造成的，很常見於地震常發生的地區，這種結構對於住在台灣的我們來說非常合適。