斗南的自地自建房，50 坪的耐震住宅

當你終於可以在自己的土地上蓋一間房子時，你最注重的是什麼層面呢? 外觀當然是重點之一，然而居住在颱風地震頻繁發生的地帶，確保房子堅固紮實才能讓居者更為安心。這次的點子簿要帶大家欣賞由安居住宅精心打造的斗南建案，安居住宅以卓越信譽加上精工雕琢，並且強調永續的服務。除了秉持這樣的信念，專家們還使用ALC外牆+ 防裂網+彈泥 +磁磚漆，可以防震八級並且無返潮。這棟位在斗南的房子無樑柱系統，比RC多出6~8坪空間，對於屋主來說更是一大福音。接下來跟我們一塊欣賞這間房子完工的樣貌吧!
樓板使用型鋼，這是一種有一定截面形狀和尺寸的條型鋼材，其鋼胚加熱經軋延製成。這樣的素材常常使用在建築（鋼構）、構造物（橋樑、船舶、車輛用等）上，是主要的鋼鐵材料。
加上了閣樓的空間，整間房子的坪數為 50 坪，對於現代家庭來說十分理想。專家使用鋼帶剪力牆配置，這種牆面同時也稱為抗震牆或耐震壁，通常是鋼筋混凝土造成的，很常見於地震常發生的地區，這種結構對於住在台灣的我們來說非常合適。
除了結構紮實講求抗震的功能，完工後的房子樣貌也十分吸引人。粉藍色配上白色讓人彷彿置身在地中海，窗戶的框線帶有絕佳的現代感，在斗南街區格外顯眼。
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