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台中公寓室內建築設計，現代風結合工業風元素

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台中 - 休憩之家, 禾廊室內設計 禾廊室內設計 客廳
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家是讓所有人能夠相聚，同時也是好好放鬆的地方。要如何讓大夥在不同的生活領域，同時又能與彼此互動呢？這次的專案要介紹位在台中的公寓，禾廊室內設計的設計團隊為了達成上述的目標，特意規劃出家人團聚的開放式空間，讓大夥可以聚在一起，然而就算家人在電視牆後方的書桌區、餐桌區或是客廳與廚房，大家還是存在於同樣一個空間裡頭，但又能進行各自的工作。

設計師選用較暗與偏灰的色系，打造出讓人感到放鬆但又不至於過於壓迫的生活空間。窗戶的規劃做了調整，比方說客廳兩側都有大瘡，兩間浴室都有窗戶通風，因此室內洋溢著暖暖自然光。

禾廊室內設計的專家們成功地讓屋主有個理想中的家，現在就讓我們一塊欣賞設計的細節，吸取一些好點子！

客廳電視牆

電視牆 禾廊室內設計 客廳 書牆,客廳,書房,餐廳
禾廊室內設計

電視牆

禾廊室內設計
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電視牆選用石材為面材在使用鐵件包框收尾，半高的電視讓空間劃分出客廳區與書桌區。這樣的手法一來可以增加石材厚實感，二來後方空間還能作為書桌。系統書牆有不同的顏色與高低層次的變化，屋主可以依照不同時期、季節或心情放置不同的東西，視覺上更有趣味！

沙發背牆

沙發背牆 禾廊室內設計 客廳 客廳,貓屋
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沙發背牆

禾廊室內設計
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沙發背牆後方為進入臥房的走道空間，利用多出的空間設置一間儲藏室。儲藏室內縮的空間做了一個小小的貓屋，整體氣氛非常溫馨自在。

更為明亮

穿透感 禾廊室內設計 客廳 大理石 客廳,餐廳
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穿透感

禾廊室內設計
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原有空間後方為主臥室，因此光線照射不到客廳。設計師更動了格局，因此公共空間更明亮通透。

書房區

系統與木作 禾廊室內設計 門 塑木複合材料 書櫃,系統櫃,書房
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系統與木作

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書房區設計師使用了系統、木作、鐵件三種材質來做出後方的櫃體，利用系統可方便調整高度的特性作為所有櫃體的身，在兩邊搭配木作門片，整體畫面更美觀！

仿繡鐵的薄磚

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訂製餐桌

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餐桌的面材使用仿繡鐵的薄磚，原始尺寸為300*100公分的大版，設計師特地將之裁切為符合空間的尺寸，搭配鐵件包覆薄磚，因此餐桌別有一番粗曠的美感！

藍色色漆

刷漆與壁紙 禾廊室內設計 玄關、走廊與階梯儲藏櫃 走道,壁紙,客廳
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刷漆與壁紙

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沙發背牆以藍色色漆作為空間感的跳色之一，為了要讓轉折處下方的貓屋更具有特色，設計師用相同藍色底的壁紙搭配色漆讓整面牆面凸顯出來！

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儲藏櫃

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走道

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儲藏櫃採用鋁框黑玻推拉門，不占走道空間也讓門片做大，拿取物品更方便！

採光很重要

照明 禾廊室內設計 玄關、走廊與階梯照明
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照明

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設計師認為採光是非常重要的一環，因此設計讓每個房間都有高採光，生活更加舒適自在。

​主臥房床頭使用木作床頭板搭配繃布與壁燈

床頭繃布 禾廊室內設計 臥室 主臥,臥房
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床頭繃布

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充足的光線帶給人好心情

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台中 – 休憩之家

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浴室​地面採木紋磚壁面以灰色清水模磁磚營造休閒感

主浴 禾廊室內設計 浴室 浴室
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主浴

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另外一間浴室

磁磚跳色 禾廊室內設計 浴室 浴室
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磁磚跳色

禾廊室內設計
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另外一間浴室採取工業風做法，淋浴區以六角磁磚搭配白色復古磚做出跳色的功能，再以黑色鐵件框收尾。

清水模磁磚

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磁磚跳色

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另一區使用清水模磁磚統一空間，再用鐵件細框搭配噴砂玻璃的浴室門，讓原有只有小窗的浴室雙面都有光線進駐，採光佳通風也更好！

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