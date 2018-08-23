台中公寓室內建築設計，現代風結合工業風元素

家是讓所有人能夠相聚，同時也是好好放鬆的地方。要如何讓大夥在不同的生活領域，同時又能與彼此互動呢？這次的專案要介紹位在台中的公寓，禾廊室內設計的設計團隊為了達成上述的目標，特意規劃出家人團聚的開放式空間，讓大夥可以聚在一起，然而就算家人在電視牆後方的書桌區、餐桌區或是客廳與廚房，大家還是存在於同樣一個空間裡頭，但又能進行各自的工作。

設計師選用較暗與偏灰的色系，打造出讓人感到放鬆但又不至於過於壓迫的生活空間。窗戶的規劃做了調整，比方說客廳兩側都有大瘡，兩間浴室都有窗戶通風，因此室內洋溢著暖暖自然光。

禾廊室內設計的專家們成功地讓屋主有個理想中的家，現在就讓我們一塊欣賞設計的細節，吸取一些好點子！