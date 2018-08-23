台中公寓室內建築設計，現代風結合工業風元素

家是讓所有人能夠相聚，同時也是好好放鬆的地方。要如何讓大夥在不同的生活領域，同時又能與彼此互動呢？這次的專案要介紹位在台中的公寓，禾廊室內設計的設計團隊為了達成上述的目標，特意規劃出家人團聚的開放式空間，讓大夥可以聚在一起，然而就算家人在電視牆後方的書桌區、餐桌區或是客廳與廚房，大家還是存在於同樣一個空間裡頭，但又能進行各自的工作。
設計師選用較暗與偏灰的色系，打造出讓人感到放鬆但又不至於過於壓迫的生活空間。窗戶的規劃做了調整，比方說客廳兩側都有大瘡，兩間浴室都有窗戶通風，因此室內洋溢著暖暖自然光。
禾廊室內設計的專家們成功地讓屋主有個理想中的家，現在就讓我們一塊欣賞設計的細節，吸取一些好點子！
電視牆選用石材為面材在使用鐵件包框收尾，半高的電視讓空間劃分出客廳區與書桌區。這樣的手法一來可以增加石材厚實感，二來後方空間還能作為書桌。系統書牆有不同的顏色與高低層次的變化，屋主可以依照不同時期、季節或心情放置不同的東西，視覺上更有趣味！
另一區使用清水模磁磚統一空間，再用鐵件細框搭配噴砂玻璃的浴室門，讓原有只有小窗的浴室雙面都有光線進駐，採光佳通風也更好！
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