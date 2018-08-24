台北現代風公寓室內設計，訂製家具整合空間

室內設計發揮的空間很大，每一個住家都展現設計師的多元創意，對於喜歡獨特理念的你來說，跳脫傳統的設計團隊可以讓居家空間更有特色與魅力。這次的專案是由台北的設計公司形構設計主導，設計團隊以平面分割決定空間形式，而是直接探討機能使用的家具，試著藉由家具重新整合書房與用餐廳，使的空間、活動、人能夠產生新的變化的可能性。光從文字敘述應該很難想像確切的畫面，不妨現在就出發欣賞這個美麗的作品吧!