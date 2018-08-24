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台北現代風公寓室內設計，訂製家具整合空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Twist, 形構設計 Morpho-Design 形構設計 Morpho-Design 現代風玄關、走廊與階梯
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室內設計發揮的空間很大，每一個住家都展現設計師的多元創意，對於喜歡獨特理念的你來說，跳脫傳統的設計團隊可以讓居家空間更有特色與魅力。這次的專案是由台北的設計公司形構設計主導，設計團隊以平面分割決定空間形式，而是直接探討機能使用的家具，試著藉由家具重新整合書房與用餐廳，使的空間、活動、人能夠產生新的變化的可能性。光從文字敘述應該很難想像確切的畫面，不妨現在就出發欣賞這個美麗的作品吧!

利用 3D 工具

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形構設計 Morpho-Design

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形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design

這個專案的設計著重藉由3D工具重新檢視家具形態的可能性，讓這種工具不再侷限於空間呈現，還能進一步輔助設計師從初期的重要角色。

空間整合

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形構設計 Morpho-Design

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形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design

形構的設計團隊利用家具重新整合餐廳與書房空間，並藉由型態的變化來使空間產生多樣性的變化。

形態分析

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形構設計 Morpho-Design

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形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design

藉由將形態幾何化，設計團隊可以進一步去檢討與研究形態的構成方式，並將形態合理化，這樣一來形態在真實環境中能夠被實現。 

形態合理化

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形構設計 Morpho-Design

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形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design

設計師進一步探討型態的構成方式，並將其實現。

家具成為主角

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形構設計 Morpho-Design

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形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design

以家具為出發點，為居家空間定義出重點。像是波動的琴鍵一般的木材以優雅的姿態存在於書房，搭配玻璃材質的桌面，成為家中的聚焦物件。

手作的訂製家具讓居家空間更為不凡~

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形構設計 Morpho-Design

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手作過程

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形構設計 Morpho-Design

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形構設計 Morpho-Design

玄關處的配色

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形構設計 Morpho-Design

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形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
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玄關處以木頭櫃體搭配黑色櫃體，加上裝飾用的小樹，散發沉穩的日式禪意。

每個轉彎都是驚喜

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形構設計 Morpho-Design

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形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design

不同的角落都有專屬的設計，不管是櫃體的造型或是雕刻物的擺放方式，都讓人感受到設計師自在與跳脫傳統的靈魂。

讓窗外景色成為裝飾品

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形構設計 Morpho-Design

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形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
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主臥的窗戶使用黑色框線，展現簡約俐落的設計風格，從室內可以欣賞到窗外的綠色造景，自然的景物成為絕佳的裝飾品。

色系的搭配

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形構設計 Morpho-Design

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形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
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主臥室以淺灰色搭配木頭，既有現代風的精神又有自然素材的質樸。

想要更了解木頭材質，你可以看看:室內裝潢必備：你不可不知的 14 種木頭材質

台中公寓室內建築設計，現代風結合工業風元素
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