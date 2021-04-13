怎麼打造溫馨的鄉村風廚房？ 7 個裝潢重點！

整體裝潢

鄉村風的室內裝潢風格其實也有細分，一般而言大家最常見的分別有美式跟英式兩種風格，其他比較少見的包含典雅的法式、和諧的日式以及簡約的北歐式鄉村風。無論你所選擇的是哪一種風格，不難發現有以下幾個共通點：

1) 木材元素

要營造出溫馨、柔和的氣氛，木材就是其中一樣最少不了的裝潢素材。無論是地板、流理台面、餐桌還是收納架，我們都能找到木材的蹤影。

2) 和諧色調

鄉村風的裝潢通常都會以和諧色調為主，比如說米白色、淺灰色、奶茶色和粉藍色。一般而言，無論廚房裝潢的主色是哪一種，設計師通常都會利用白色來做搭配，目的在於營造出視覺上的平衡。

3) 粗獷材質

一些看起來粗獷的材質，比如說磚牆、文化石貼片、鄉村風門板、鄉村風廚具以及經洗白的木材都是打造出一個完美鄉村風廚房的必備元素。另外，一些具有復古外貌的裝飾品也可以跟這些粗獷材質搭配，讓整個空間更為完整。