怎麼打造溫馨的鄉村風廚房？ 7 個裝潢重點！

如果問你最喜歡的廚房裝潢風格，你會選擇哪一種呢？是現代都市風，還是傳統簡約風呢。除此之外，你會不那麼普遍，但卻可以令人感到身心愉悅的鄉村風裝潢風格嗎？我們知道，鄉村風的裝修總是給人一種悠閒又溫馨的感覺，你是否也特別喜歡這一種裝潢風格呢？如果是的話，你能想像在家裡打造出一個美麗的鄉村風廚房嗎？試想想看，在一個被小碎花包圍的美式鄉村風廚房裡喝下午茶，這不就是人人都超嚮往的休閒時光嗎？如果你也喜歡鄉村風廚房設計，如果你也希望在家裡打造一個溫馨的鄉村風廚房，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～
今天就讓我們來學習以下7大裝潢重點，讓我們一起實現這個美夢吧！對了，如果你還有更多的細節問題，也可以與我們的專家們直接聯繫喔～ 還等什麼呢，現在就一起來看看吧！
整體裝潢
鄉村風的室內裝潢風格其實也有細分，一般而言大家最常見的分別有美式跟英式兩種風格，其他比較少見的包含典雅的法式、和諧的日式以及簡約的北歐式鄉村風。無論你所選擇的是哪一種風格，不難發現有以下幾個共通點：
1) 木材元素
要營造出溫馨、柔和的氣氛，木材就是其中一樣最少不了的裝潢素材。無論是地板、流理台面、餐桌還是收納架，我們都能找到木材的蹤影。
2) 和諧色調
鄉村風的裝潢通常都會以和諧色調為主，比如說米白色、淺灰色、奶茶色和粉藍色。一般而言，無論廚房裝潢的主色是哪一種，設計師通常都會利用白色來做搭配，目的在於營造出視覺上的平衡。
3) 粗獷材質
一些看起來粗獷的材質，比如說磚牆、文化石貼片、鄉村風門板、鄉村風廚具以及經洗白的木材都是打造出一個完美鄉村風廚房的必備元素。另外，一些具有復古外貌的裝飾品也可以跟這些粗獷材質搭配，讓整個空間更為完整。
我們剛才提到，粗獷的材質是展示鄉村風格的重點之一，這一點大家通常都可以在牆面設計這一個方面看得到。
常用於鄉村風廚房牆面的素材包括凹凸不平的火頭磚、像圖中一樣的長方型壁磚、長方型文化石以及一些擁有獨特紋理的磁磚。一般來說，由於廚房油煙大，所以為了方便日常清潔，我們還是建議大家選擇一些容易清潔保養的磁磚來鋪設牆面。
如果你選擇以磁磚鋪設牆面的話，那麼請記得要請專業的師傅來施工，不然如果磚片沒有妥當地黏合起來的話，日子久了它就會容易受潮、突起，到時候就要重新把牆面再鋪一次了！
適用於鄉村廚房風格的地板材質主要有兩種——木地板和地磚。
木地板的種類有很多，從價格高昂的實木板到CP值高的便宜層壓板都有。可是，當我們考慮到廚房的油煙與清潔問題時，我們必須要選擇一些耐清洗的木地板款式。因此，我們會建議大家選擇PVC仿木紋地板或者耐潮濕的海島型木地板（複合式地板）。
另外，清潔容易的地磚也是大家的最愛。地磚的款式有很多，因此可以符合不同人的喜好。而且在夏天特別悶熱、大家卻還是要煮飯的時候，冰冰涼涼的地磚起碼可以為你的腳丫子降降溫。如果大家喜歡木地板的外覲，卻希望選擇一些有地磚優點的材質，那麼你可以考慮「木紋磚」看看喔！
常見的流理台台面材質分別有石材（例如花崗岩與大理石）、不鏽鋼、木板（防火板和實木板）和人造石（石英）。
天然石材擁有獨特的紋理和原始感，跟鄉村風的廚房還滿搭的。可是，天然石材的價位偏高。另外有些石材，比如說大理石，會容易有吃色的問題(特別是當我們處理番茄、咖哩等料理的時候)，這一點大家要好好地考慮一下。
不鏽鋼材在清潔和保養方面非常容易，材質也很耐用，可是缺點就是不耐刮，而且冰冰冷冷的外觀跟強調溫馨的鄉村風可能不太搭喔！
在木板方面，畢竟實木板需要高度保養，所以它適合一些不太下廚，可是卻希望流理台能突顯鄉村風風格的人。然而，如果你既愛木材的紋理、也愛下廚的話，那麼防火板這一種加工板材會比較適合。
另一種我們會推薦的面材還有人造石英石。人造石英石板是一種利用天然石英石和樹脂加工而成的材板，它的硬度高，而且具備耐熱、易清潔、美觀等各項優點，因此非常適合我們的鄉村風廚房。不過，石英板價格偏高，某些品質較差的材質用久了可能會有開裂的問題，這些缺點大家也不應該忽視。
在廚櫃的設計方面，一般的鄉村風的廚房都會採用淨色、有橫溝的廚櫃設計，並且搭配金屬把手。
在選擇廚櫃的色調時，最好能夠跟流理台面形成顏色上的對比，例如：深色的石材流理台面或者是深木色的實木桌面，應該搭配白色的廚櫃；簡約潔白的亞克力料理台面，應該跟灰色或者深木色的廚櫃作搭配。
另外，你也可以參考圖中的設計，以法式玻璃櫃門來妝點置頂的碗櫥，使整個設計更完美。
要突顯出鄉村風廚房應有的質感，我們還可以從收納與裝飾這兩方面入手。
在收納方面，你可以在牆上直接裝置幾塊長型的木板，並且把常用的調味料、裝滿各種香草的小玻璃瓶和杯子放上去。另外，你也可以在牆上直接裝置掛勾，直接把常用的鍋子掛起來，營造出一種極具生活質感的觀感。
在裝飾方面，常見的物品包括鮮花、小盆栽、乾花以及盛麵包或雜物用的小藤籃。
基於廚房不同的大小、所用的材質以及選用的品牌等等各項不同的因素，廚具的整體價格都可以有很大的差別。
在台灣我們所指的廚具包括門板、櫃體、檯面、電器與配件五大部分，而在電器這一方面，最基本的三機分別有爐具、抽油煙機與烘碗機。
以最基本的組合廚具來說，廠商報價一般約5-6萬元起。如果大家希望選用一些品質較高的檯面材質、五金配件或電器等等，那麼8到10萬之間的報價也算是十分正常。不過，如果你的廚房尺寸比一般的大，而且希望廚櫃有多一些特別的功能（比如說轉盤廚櫃架、拉盤等），那麼對五金配件的要求當然也會比較高，整體的造價自然也會比較貴。
如果你想要得到最新的廚具價格，特別是置入式的廚房，我們建議你直接跟我們的廚房設計師聊聊喔！
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