你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

廁所以及浴缸等尺寸要多少？ 衛浴間裝潢的必知事項！

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
明水苑 | 稜線 (住宅設計案2015), 北歐制作室內設計 北歐制作室內設計 浴室
Loading admin actions …

衛浴間是每個房子裡最不可缺少的起居空間，然而廁所裡每一項的東西的尺寸到底要有多大、多小？有哪裡用具是必備的？如果家裡行動不便的老人家需要坐輪椅的話，我們該如何調整廁所的尺寸？今天homify就是要為大家一一解答以上的各種問題，現在就把筆記本拿出來吧！

​廁所門尺寸

台北西湖-住宅案, 山巷室內設計 山巷室內設計 現代浴室設計點子、靈感&圖片
山巷室內設計

台北西湖-住宅案

山巷室內設計
山巷室內設計
山巷室內設計

廁所門一般都是平開式的設計，可是如果家人行動不便、需要依橫輔助工具步行，或者是你單純想要節省空間的話，你也應該考慮推拉式的廁所門看看。

無論你選擇的門款是哪一種，最常見的寬度一般都是75 – 80公分，可是，有些老房子的門可能只有60-70公分，如果家裡有人需要坐輪椅的，寬度可能會不夠喔！至於門高方面，一般最常見的尺寸約為200公分，而如果家裡有挑高樓底的話則為240公分。

​廁所走道尺寸

4F客廁 隹設計 ZHUI Design Studio 浴室
隹設計 ZHUI Design Studio

4F客廁

隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio

建築師建議，馬桶或洗手台跟門之間的走道最少要有70公分的距離，這樣子我們在轉身的時候才不會有問題。如果大家希望當有人在洗手時，後方讓第二個人走動的畫，走道就應該加寬到80公分或以上。

​廁所基本用具尺寸(洗手台、淋浴)

英倫小情人, 知域設計 知域設計 浴室 水暖夹具,镜子,浴室柜,财产,下沉,轻敲,浴室水槽,浴室,紫色的,蓝色
知域設計

英倫小情人

知域設計
知域設計
知域設計

廁所必須的三寶分別是洗手台、淋浴和馬桶，那麼它們各自的理想尺寸又是什麼呢？

(1) 洗手台：

市面上的洗手台分懸掛式和台式兩種，無論你選擇的哪一款，台面與地面之間的高度都應該要在80 – 85公分 之間，這樣子你就不需要踮著腳或者過份彎著腰地來洗臉。

洗手台本身的尺寸變化很大，330*360公分、550*330公分、600*400公分、600*460公分和800*500公分等等的尺寸都很常見。

另外如果要在洗手台的上面裝設鏡子的話，鏡子下緣需要離地約135公分，離洗臉台台面30 – 35 公分，以免水花濺溼鏡面。

2) 淋浴：

淋浴區的形狀通常都是正方形，80*80或者90*90都是常見的尺寸。另外，花灑開關最好離地100-120公分，而花灑最高點最好落在180公分的地方。


​廁所基本用具尺寸(馬桶)

少即是多 Less is more 夏禾創作有限公司 浴室 磁磚 White 簡約風,廁所設計,室內設計,工程施工,Interior Design,夏禾創作有限公司,老屋翻新
夏禾創作有限公司

少即是多 Less is more

夏禾創作有限公司
夏禾創作有限公司
夏禾創作有限公司

3) 馬桶：

馬桶一般的尺寸為37*60公分，馬桶桶面離地最好不要超過80公分，不然身材矮小的人上廁所時，腳可是會懸空的喔！

在安裝馬桶的時候，記得要在兩邊各預留20公分左右的空間，前方需留出60cm的迴旋空間，這樣子才能方便我們拿衛生紙或者是走在馬桶前轉身坐下。

浴缸尺寸

古亭住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 現代浴室設計點子、靈感&圖片 卫浴洁具,轻敲,浴室水槽,下沉,镜子,花洒头,浴室,灯光,夹具,建造
齊禾設計有限公司

古亭住宅

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

浴缸所佔的空間很大，所以不一定每一個衛浴間都有這樣的物件。

一般標準浴缸的長度約150-180公分(對小型衛浴空間來說，浴缸的長度通常就是整個空間的寬度)，寬度至少80公分，離地面高度約50-60公分。

其他浴間注意事項

主臥浴室 你你空間設計 現代浴室設計點子、靈感&圖片 大理石
你你空間設計

主臥浴室

你你空間設計
你你空間設計
你你空間設計

另外，政府亦建議大家移除浴室廁所入口門檻，若需有門檻，門檻應低於 2 公分。而洗臉盆方面，底部應留設高 65 公分、深 20 公分以上的空間。


延伸閱讀：

馬桶漏水免驚！4個常見的原因與解決方法

怎樣能讓浴室美麗又乾爽？5-大設計重點

老屋翻新裝潢必知：有什麼必要的翻新工程？預算又該怎麼算？

​如果家裡有人需要坐輪椅的話，有哪些要注意的地方？

明水苑 | 稜線 北歐制作室內設計 浴室
北歐制作室內設計

明水苑 | 稜線

北歐制作室內設計
北歐制作室內設計
北歐制作室內設計

首先，一般的輪椅寬度是53 – 68公分左右，因為一般75-80公分的門寬應該是足夠的，可是如果你也可以把門加寬到90公分左右。

一般具備自主能力的使用者所需要的沐浴空間約為120*160公分左右，如果需要協助者的話，這個空間需要請專家加大到140*180公分左右。

8 種常見窗戶類型的優劣大剖析
你的廁所有符上以上提到的尺寸嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了