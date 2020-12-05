廁所以及浴缸等尺寸要多少？ 衛浴間裝潢的必知事項！

衛浴間是每個房子裡最不可缺少的起居空間，然而廁所裡每一項的東西的尺寸到底要有多大、多小？有哪裡用具是必備的？如果家裡行動不便的老人家需要坐輪椅的話，我們該如何調整廁所的尺寸？今天homify就是要為大家一一解答以上的各種問題，現在就把筆記本拿出來吧！
廁所門一般都是平開式的設計，可是如果家人行動不便、需要依橫輔助工具步行，或者是你單純想要節省空間的話，你也應該考慮推拉式的廁所門看看。
無論你選擇的門款是哪一種，最常見的寬度一般都是75 – 80公分，可是，有些老房子的門可能只有60-70公分，如果家裡有人需要坐輪椅的，寬度可能會不夠喔！至於門高方面，一般最常見的尺寸約為200公分，而如果家裡有挑高樓底的話則為240公分。
建築師建議，馬桶或洗手台跟門之間的走道最少要有70公分的距離，這樣子我們在轉身的時候才不會有問題。如果大家希望當有人在洗手時，後方讓第二個人走動的畫，走道就應該加寬到80公分或以上。
廁所必須的三寶分別是洗手台、淋浴和馬桶，那麼它們各自的理想尺寸又是什麼呢？
(1) 洗手台：
市面上的洗手台分懸掛式和台式兩種，無論你選擇的哪一款，台面與地面之間的高度都應該要在80 – 85公分 之間，這樣子你就不需要踮著腳或者過份彎著腰地來洗臉。
洗手台本身的尺寸變化很大，330*360公分、550*330公分、600*400公分、600*460公分和800*500公分等等的尺寸都很常見。
另外如果要在洗手台的上面裝設鏡子的話，鏡子下緣需要離地約135公分，離洗臉台台面30 – 35 公分，以免水花濺溼鏡面。
2) 淋浴：
淋浴區的形狀通常都是正方形，80*80或者90*90都是常見的尺寸。另外，花灑開關最好離地100-120公分，而花灑最高點最好落在180公分的地方。
3) 馬桶：
馬桶一般的尺寸為37*60公分，馬桶桶面離地最好不要超過80公分，不然身材矮小的人上廁所時，腳可是會懸空的喔！
在安裝馬桶的時候，記得要在兩邊各預留20公分左右的空間，前方需留出60cm的迴旋空間，這樣子才能方便我們拿衛生紙或者是走在馬桶前轉身坐下。
浴缸所佔的空間很大，所以不一定每一個衛浴間都有這樣的物件。
一般標準浴缸的長度約150-180公分(對小型衛浴空間來說，浴缸的長度通常就是整個空間的寬度)，寬度至少80公分，離地面高度約50-60公分。
另外，政府亦建議大家移除浴室廁所入口門檻，若需有門檻，門檻應低於 2 公分。而洗臉盆方面，底部應留設高 65 公分、深 20 公分以上的空間。
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