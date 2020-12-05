廁所以及浴缸等尺寸要多少？ 衛浴間裝潢的必知事項！

廁所必須的三寶分別是洗手台、淋浴和馬桶，那麼它們各自的理想尺寸又是什麼呢？

(1) 洗手台：

市面上的洗手台分懸掛式和台式兩種，無論你選擇的哪一款，台面與地面之間的高度都應該要在80 – 85公分 之間，這樣子你就不需要踮著腳或者過份彎著腰地來洗臉。

洗手台本身的尺寸變化很大，330*360公分、550*330公分、600*400公分、600*460公分和800*500公分等等的尺寸都很常見。

另外如果要在洗手台的上面裝設鏡子的話，鏡子下緣需要離地約135公分，離洗臉台台面30 – 35 公分，以免水花濺溼鏡面。

2) 淋浴：

淋浴區的形狀通常都是正方形，80*80或者90*90都是常見的尺寸。另外，花灑開關最好離地100-120公分，而花灑最高點最好落在180公分的地方。



