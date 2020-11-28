獨立浴缸有什麼優缺點？材質和尺寸又該怎麼選？

(1) 價格：

獨立浴缸最大的缺點就是它的價格。以一般普通無按摩功能、由大陸進口或者台灣製造的款式為例，價格為NT 10,000 – 30,000之間；如果是由歐洲進口的基本浴缸式，價格則由NT30,000起跳。

另外附有基本按摩功能的台灣本地獨立浴缸價格在NT 30,000-50,000之間；而一些進口大牌的按摩浴缸價格可以差好幾倍，市面上有不少價位在NT80,000 或以上的款式。

無論你選擇的是普通的還是有按摩功能的獨立浴缸，其價格都會比嵌入式的高。

(2) 缺少置物表面：

由於獨立浴缸並沒有基座，所以浴缸異邊並沒有任何可以讓我們擺放物品的地方，比如說我們常用到的沐浴乳、泡澡劑、浴鹽等等。

(3) 進出較難：

嵌入式浴缸的基座可以讓人借力，因此如果我們要進出浴缸的時候會比較容易。可是獨立浴缸並沒有基座這一個部分，所以大家進出浴缸的時候需要額外小心。