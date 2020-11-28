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獨立浴缸有什麼優缺點？材質和尺寸又該怎麼選？

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當你決定在浴室裡打造一個浴缸的時候，基本上你會有兩種選擇——獨立浴缸和嵌入式浴缸。

今天的homify專題就是要跟大家介紹兩者之間的分別，並且仔細剖析獨立浴缸的優缺點、適用材質和常見尺寸與形狀等等議題，讓大家可以更認識獨立浴缸。一起來看看箇中眉角，順便欣賞各種美麗浴缸吧。

一、獨立浴缸跟普通的嵌入式浴缸最大的差別在哪？

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一般在台灣住宅裡最常見的浴缸都是嵌入式浴缸，這裡指的是浴缸在安裝時會被鑲嵌在台面之中，因此我們需要額外建造一個砌台（基座）。另外，嵌入式浴缸的整體長度通常就是衛浴間的寬度，所以在尺寸式款式的選擇上會比較沒有彈性。

而獨立浴缸跟嵌入式的完全不一樣，因為我們會直接把獨立浴缸擱置在浴室的地板上，不需要靠牆而建，也不需要額外建造一個砌台（基座）。

二、​獨立浴缸有什麼優點？

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(1) 安裝容易：

獨立浴缸具移動能力，因此在安裝搬運的時候會比傳統嵌入式浴缸方便和容易。

在安裝獨立浴缸的時候，我們最需要與專家一同留意的是進出水口這個部分，比如說在安裝之前就要先儲備或修改好浴缸出水口和其他通道。待安裝完成後，我們只需要確保浴缸裝滿水後沒有漏水後，基本上整個程序就完成了。


​獨立浴缸有什麼優點？

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(2) 美觀：

另一個讓人選擇獨立浴缸的最大原因就是它的外表了！獨立浴缸的款式很多，而且大部分的線條設計優美，特別是一些給人滿滿高貴感和歐式風格的鑄鐵四腳浴缸。

(3) 維修保養較容易：

由於獨立浴缸很好移動，所以萬一出水口有什麼問題、或者是浴缸本身有需要換的零件的話，整體的維修程序會比嵌入式浴缸更容易、更方便。

​三、獨立浴缸有什麼缺點？

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(1) 價格：

獨立浴缸最大的缺點就是它的價格。以一般普通無按摩功能、由大陸進口或者台灣製造的款式為例，價格為NT 10,000 – 30,000之間；如果是由歐洲進口的基本浴缸式，價格則由NT30,000起跳。

另外附有基本按摩功能的台灣本地獨立浴缸價格在NT 30,000-50,000之間；而一些進口大牌的按摩浴缸價格可以差好幾倍，市面上有不少價位在NT80,000 或以上的款式。

無論你選擇的是普通的還是有按摩功能的獨立浴缸，其價格都會比嵌入式的高。

(2) 缺少置物表面：

由於獨立浴缸並沒有基座，所以浴缸異邊並沒有任何可以讓我們擺放物品的地方，比如說我們常用到的沐浴乳、泡澡劑、浴鹽等等。

(3) 進出較難：

嵌入式浴缸的基座可以讓人借力，因此如果我們要進出浴缸的時候會比較容易。可是獨立浴缸並沒有基座這一個部分，所以大家進出浴缸的時候需要額外小心。

​適合獨立浴缸的材質有哪些？

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常見的獨立式浴缸材質主要分為三大類——塑膠類、鋼鐵類和石材類，每種材質的優缺點都有分別。

1) 塑膠類：

最常見的塑膠材質有壓克力，通常浴缸背面由玻璃纖維加強層經成。因為它具有易塑形的特性，因此造型變化多。另外，壓克力浴缸的價格比起其他的材質便宜，而且保溫性能好，所以是不少人的首選。

然而，壓克力的硬度不高，表面易刮傷。此外，壓克力並沒有防滑的功能，因此如果大家在選購壓克力浴缸時，記得要多買一張防滑墊。

2) 鋼鐵類：

鑄鐵是另一種常見的浴缸材質，市面上找到的款式都附有陶瓷面層。鑄鐵浴缸最大的好處就是易保養、保溫佳、防刮，使用期可長達50年，是極耐用的選擇喔！

可是，鑄鐵浴缸的款式通常不多，而且整體重量比壓克力浴缸重得多，運送或者安裝過程會比較麻煩。

3) 石材類

一般我們指的石材浴缸包括天然石材浴缸(大理石)和人造石浴缸。

利用天然石材製成的浴缸給人一種奢華、氣派的觀感，而且使用期可長達30年。然而，天然石材浴缸價格不霏。

而人造石浴缸一般由樹脂、玻璃和鋁粉等原料製成，表面設有一層亮面硬劑。這一種材質有易塑形的優點，因此可選的款式很多，適合強調室內設計感的你。可是人造石浴缸易變黃，而且也沒有天然石材或鑄鐵浴缸般耐用。

​獨立浴缸一般的尺寸與形狀

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了解了浴缸的種類、價格與材質後，我們可以便考慮它的尺寸與形狀看看。

1) 圓形浴缸

圓形浴缸直徑一般為150公分和180公分，當然市面上也有些小型的款式（直徑130公分）或者加大型的款式（直徑190公分）。

2) 長方形浴缸

長方形浴缸長度約為150-180公分，寬度方面通常為70-80公分，缸邊的厚度選擇有薄款（3公分）和傳統款（5-8公分）兩種。


其他形狀

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3) 橢圓形浴缸

橢圓形獨有的曲線比會較受大家的歡迎，常見長度為110公分、150公分及180公分，而一般比較短小的款式（110公分以下）通常都是擁有古典的造型。

想要打造出一個美麗的獨立浴缸？現在就跟我們的衛浴設計師聊聊吧。


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