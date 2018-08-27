高雄市自助婚紗禮服店，極簡的室內設計

對於設計新手來說，黑白灰看似好搭配，但像這樣的全灰設計若拿捏失準，反而會產生視覺上的壓迫感。除了上述的異材質與色階混搭技巧，引入木質元素也是很好的平衡。如此處設計師採用木頭櫃檯與門板，座椅與小桌也是木製，加上鮮花、照片等佈置，立顯醇厚溫潤。