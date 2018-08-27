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高雄市自助婚紗禮服店，極簡的室內設計

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
斜式灰境, 湘頡設計 湘頡設計 商业空间
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對正在籌備婚禮的準新人來說，挑選禮服無疑是重頭戲之一。尤其若能身著夢幻白紗步入禮堂、在聚光燈下熠熠生輝，幸福彷彿能從這一刻開始，永久保鮮。

試禮服的過程既然如此慎重，試衣空間當然要令人舒適又放鬆，如同位於高雄市左營區的這間自助婚紗租借公司「借。婚紗」。其店面設計由湘頡設計團隊操刀，在溝通設計理念時，業主認為每一件婚紗都是獨一無二的，希望空間本身可以盡量簡約，如同一個舞台，襯托婚紗及新人成為台上的視覺焦點。因此設計師採用充滿時尚感的全灰色極簡風設計，並規劃寬敞的試衣間和沙發區，讓新人能輕鬆挑選、換裝。現在就趕快一起來看看，這個孵化幸福的美麗室內設計吧！

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清爽俐落的空間規劃

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湘頡設計

斜式灰境

湘頡設計
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「借。婚紗」整體空間令人彷彿置身於高級攝影棚，設計師採用灰色為基底，牆面和地磚以材質及不同深淺的灰來做出區別，富有整體感卻又不單調。接待櫃檯為大氣的木頭材質，加以上方燈光豪邁地灑落，新人一進門就能感受到服務人員的氣勢與專業。入口區域的動線與空間規劃則盡量簡單俐落，讓顧客一目瞭然。

富有巧思的斜頂設計

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湘頡設計
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店內空間雖然簡約，設計師卻還是以巧思增添設計趣味。從圖中可見天花板為斜頂設計，不僅使垂直空間更寬闊，其形狀如同屋頂，更呼應新人「成家」的意象。櫃檯旁的空間規劃為梳妝區和接待區，梳妝台鏡面製造出空間放大的錯覺，化妝椅及接待區小桌則同為北歐風格，為較為冷調的灰色空間帶來溫馨氛圍。

設計師的配色魔法

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湘頡設計
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對於設計新手來說，黑白灰看似好搭配，但像這樣的全灰設計若拿捏失準，反而會產生視覺上的壓迫感。除了上述的異材質與色階混搭技巧，引入木質元素也是很好的平衡。如此處設計師採用木頭櫃檯與門板，座椅與小桌也是木製，加上鮮花、照片等佈置，立顯醇厚溫潤。

幸福定格

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客人們的婚紗照，洗成經典黑白照片反而更有質感，在灰色牆面的襯托下，新人的笑顏雋永、幸福定格。

質感櫥窗佈置

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優雅白紗與鮮花，在灰色舞台上閃耀出手工訂製服的高級光芒。

整個試衣間都是我的伸展台

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為了讓新人能輕鬆寫意地挑選，試衣空間極為寬敞，甚至能讓各式禮服一字排開。試衣間設有大理石展示台，簾子一揭開就能看到白衣新娘華麗登場。沙發區則讓同來的親友可以舒適等待，直到新人挑選出最合意的禮服。

黑白灰洗手間設計

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洗手間設計完美呼應整體空間，深灰色馬賽克磚與白色洗手台簡約有質感，巨幅鏡面則方便客人整理儀容。不論商業或居家生活空間，用心設計每個小細節，就是湘頡設計團隊「設計既生活．生活既品味」的理念與堅持。

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