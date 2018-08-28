台南市公寓室內設計 獨特的現代混搭風

住家裝潢風格某種程度上反映了屋主的品味與個性，走進一間房，你看到的不只是家飾與色彩，更是屋主的心之所向與設計師的一片匠心。居家裝潢界有幾種常見或較為熱門的風格，但也有設計師跳脫框架，展現令人驚艷的裝潢巧思。位於台南市的這個公寓室內設計即為一例，揉和現代與古典、西方與東方，沐築空間設計的專家們亦運用各種不同材質，混搭出獨樹一格的居家生活美學，令人一見就印象深刻！想知道現代混搭風該如何駕馭嗎？趕快來一探究竟吧！