台南市公寓室內設計 獨特的現代混搭風

住家裝潢風格某種程度上反映了屋主的品味與個性，走進一間房，你看到的不只是家飾與色彩，更是屋主的心之所向與設計師的一片匠心。居家裝潢界有幾種常見或較為熱門的風格，但也有設計師跳脫框架，展現令人驚艷的裝潢巧思。位於台南市的這個公寓室內設計即為一例，揉和現代與古典、西方與東方，沐築空間設計的專家們亦運用各種不同材質，混搭出獨樹一格的居家生活美學，令人一見就印象深刻！想知道現代混搭風該如何駕馭嗎？趕快來一探究竟吧！
客廳採用沈穩的大地色系，深灰色沙發、木頭茶几與白色大理石地面為空間帶來現代感。後方牆面則融入木質元素，從木櫃門到線條層架都能顯出溫潤質地，時鐘圖樣壁紙遠看甚至帶來幾許日式風情，為現代風格的樂章添上東方變奏。
作為家中主要的娛樂交際場域，起居室必不可少的當然就是影音設備。設計師以灰色壁磚打造大面電視牆，壁磚上的紋路在嵌燈照射下，展現其風姿各異的樣貌。電視櫃同樣是極簡風格，為了不讓線路與雜物干擾視覺，將電視櫃設計為抽屜，兼具收納功能與美觀。電視牆上的置物架則巧妙嵌入鏡子，映射對面牆上美麗的壁紙圖騰，如同掛畫般賞心悅目。
這座牆面可說是用餐區的視覺焦點！設計師拉出大膽的線條切割畫面，填上白、黑、米、棕等不同色彩，營造出搶眼的視覺效果。為了呼應牆面顏色，燈飾與桌椅同樣採用大地色系，由於其材質各異、彼此互補，整體設計雖然風格強烈，卻毫不突兀。
從這個角度觀看，可以發現設計師同樣採用大膽線條，只不過此處以黑白對比呈現。放射狀壁飾如同朝陽，搭配飛鳥營造出寬闊的意象。下方小天井亦在玻璃上添加黑色金屬結構，呼應幾何形狀的設計概念。
牆面可以玩出什麼變化？除了顏色與材質，設計師甚至能以打凹製造出立體感！電視牆雖為全白，卻因其凹凸設計而呈現出有如壁磚的效果；另一側的櫥櫃門雖為平面，但因紋路的排列，也同樣有立體的錯覺。
房間裡設置了大面置物牆，由櫃門拼貼出活潑的視覺效果，也可隱藏較為凌亂的收納物品。一旁的書桌可作為閱讀或梳妝之用，不規則鏡面彷彿訴說著，要跳脫條條框框的限制。
起居空間採光極好，於是設計師採用全白設計，大理石地面更是光可鑑人，使整體起居室越發敞亮。牆上展示屋主心愛的藝術作品，半透明玻璃隔間如同一幅水墨，一走進起居室就像進入藝廊般，被高雅的品味所包圍。
室內裝潢精彩絕倫，房屋入口卻是低調又沈穩。採用全黑門面與鞋櫃設計，又以大型盆栽和俏皮的雕塑平衡其肅穆感，完美呈現現代混搭風的精髓！
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