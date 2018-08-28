台中市沙鹿區別墅建築與室內設計，135 坪絕美實品屋!

你是否關心我們的生態環境，並且希望能在居住的空間裏頭能與自然互動對話呢? 若是如此的話，尋找理念相投的專業人士便格外重要。這次的專案位在台中市沙鹿區，是大桓設計精心規劃設計的極上之墅。大桓設計從生態建築出發，重新審視我們的生活環境，找尋人與自然的對話，重新構思最適合人居的建築。大桓設計的設計團隊引進自然空氣對流，少牆壁多開窗的設計讓房子可以採光呼吸。此外設計師還在每個樓層種樹，讓人與樹木可以重新找到對話的可能，提倡綠屋頂讓植物與人類緊密共生。
在接下來要介紹的 135 坪別墅裡頭，你可以看到專家們採用洞石、磁磚、抿小里石打造建築外觀，室內則選用北美檜木、花崗岩石霞紅、梧桐、柚木、胡桃，屋內外洋溢著不同的自然氣息，外觀充滿現代感，室內則多了一絲柔和的味道。這樣美好的設計也獲得了美國IDA設計大獎、英國SBID設計大獎、英國倫敦設計大獎的肯定。現在就讓我們一塊前進台中沙鹿，欣賞城市裏頭的小綠洲，感受人與自然完美結合的居家生活。
委託大桓設計的業主渴望在市中心旁就能擁有度假的會館，遠離塵囂卻不遠離便利的城市，因此大桓設計的專業團隊打造了隱身在台中都會中的綠洲。
這間極致豪華的別墅整體建築依山勢而建，層層退縮充滿立體感與綠化的效果，建築成為了山勢的一份子，與自然完美融合。
專家搭配了洞石、磁磚、抿小里石，以大地色系打造出充滿簡約時尚感的建築外觀。在背後綠意的襯托之下，淺色系的極上之墅更為搶眼。
大桓設計的設計團隊透漏，園藝設計為本別墅案的核心重點。
設計團隊規劃出層層退縮的花園，以及帶有連續性的景觀設計，讓業主一回家就有如置身夢幻花園之中。
美化的景觀讓人忘卻都市的紛擾，並且能在都市綠洲內盡情呼吸。設計團隊成功創造出可呼吸的綠建築，讓人與大自然可以完美融合。
大桓設計的設計團隊告訴我們，室內設計的主軸為打造郊區豪宅休閒會所。由於業主希望室內設計師能創造出原木休閒氛圍，因此本專案使用了大量的木材，包含北美檜木、印尼柚木、北美胡桃木、金絲柚木、梧桐木，搭配崗石霞紅。藉由這些不同的木材，設計團隊成功地呈現出自然原始奔放的感覺。
書房雖然同樣選用淺色系，然而搭配了較深色的家具，捏塑出沉穩的個性。
米色系的臥室功能多元，不只有休眠區還有簡單的書桌，並且以日式拉門隔出更衣區。
主臥一改木質的溫馨感，以深色系的色調以及半透明的更衣間展現時尚風範。
另外一間次臥以木頭櫃體作為隔間，居者能在此嗅到濃濃的木頭香，並且感受日式禪風的味道…
上樓後的樓梯平台規劃成愜意的閱讀區，牆上還設置了木頭書架，整體氛圍讓人備感溫馨自在。
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