台中市沙鹿區別墅建築與室內設計，135 坪絕美實品屋!

你是否關心我們的生態環境，並且希望能在居住的空間裏頭能與自然互動對話呢? 若是如此的話，尋找理念相投的專業人士便格外重要。這次的專案位在台中市沙鹿區，是大桓設計精心規劃設計的極上之墅。大桓設計從生態建築出發，重新審視我們的生活環境，找尋人與自然的對話，重新構思最適合人居的建築。大桓設計的設計團隊引進自然空氣對流，少牆壁多開窗的設計讓房子可以採光呼吸。此外設計師還在每個樓層種樹，讓人與樹木可以重新找到對話的可能，提倡綠屋頂讓植物與人類緊密共生。

在接下來要介紹的 135 坪別墅裡頭，你可以看到專家們採用洞石、磁磚、抿小里石打造建築外觀，室內則選用北美檜木、花崗岩石霞紅、梧桐、柚木、胡桃，屋內外洋溢著不同的自然氣息，外觀充滿現代感，室內則多了一絲柔和的味道。這樣美好的設計也獲得了美國IDA設計大獎、英國SBID設計大獎、英國倫敦設計大獎的肯定。現在就讓我們一塊前進台中沙鹿，欣賞城市裏頭的小綠洲，感受人與自然完美結合的居家生活。