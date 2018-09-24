三層樓古典住宅，高雄室內建築師的美麗設計

多層樓的住宅除了可以滿足眾多家族成員的需求，還能夠讓室內設計的風格更為多元。比方說一樓的空間為主要的迎賓區以及社交場域，因此可以賦予較為大器的元素，而屬於私領域的其他樓層，則可以增添較多溫暖踏實的風格，讓居住的人能放鬆心情。

這次的專案是由竹村空間所打造的三層樓古典兼現代風住宅，為了滿足屋主的多重需求，設計師將一樓的空間打造地非常雍容華貴，給所有訪客留下深刻的初印象，睡眠的空間則多了些質樸的味道。此外，室內建築師留給佛堂大面積，還為屋主打造出寬敞的木質泡茶區。在這樣的空間裏頭，全家人都能愉悅過日子。一起參觀吧!