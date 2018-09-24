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三層樓古典住宅，高雄室內建築師的美麗設計

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明倫居, 竹村空間 Zhucun Design 竹村空間 Zhucun Design
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多層樓的住宅除了可以滿足眾多家族成員的需求，還能夠讓室內設計的風格更為多元。比方說一樓的空間為主要的迎賓區以及社交場域，因此可以賦予較為大器的元素，而屬於私領域的其他樓層，則可以增添較多溫暖踏實的風格，讓居住的人能放鬆心情。

這次的專案是由竹村空間所打造的三層樓古典兼現代風住宅，為了滿足屋主的多重需求，設計師將一樓的空間打造地非常雍容華貴，給所有訪客留下深刻的初印象，睡眠的空間則多了些質樸的味道。此外，室內建築師留給佛堂大面積，還為屋主打造出寬敞的木質泡茶區。在這樣的空間裏頭，全家人都能愉悅過日子。一起參觀吧!

一樓

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明倫居

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一樓的設計只有雍容華貴可以形容，寬敞的入口以細膩的古典細節營造而成，美麗的水晶吊燈加上地面的圖樣，彷彿來到另外一個世界。

美麗的水晶燈

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燈光的設計

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明倫居

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除了各種細緻的元素，燈光的設計也毫不馬虎，不僅是裝飾性為主的水晶燈，天花板裡的隱藏照明也為空間增色。

層次豐富

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明倫居

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客廳裏頭不僅有古典的家具，連天花板都帶有幾何的裝飾，層次非常豐富。

泡茶區

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泡茶的空間擺放木製的台式座椅，將自然帶進了家中。

展示功能

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除了可以泡茶外，牆面還展示了屋主的珍貴收藏。

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二樓

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二樓的開始便是私領域，因此可以看出使用的設計元素也較為沉穩低調。

主臥室

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主臥室使用深淺色系交互搭配，沉穩中帶有高雅的個性。

次臥

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次臥的造型簡單，以中性的色系營造出溫暖的氣息。

小孩房

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小孩房沒有太多大型家具，這樣可以依照孩子的成長變化而更換家具。

佛堂

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佛堂裏頭以淺色系的石材為主，天花板的圓則讓空間更為柔和。

天花板的造型

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書房的設計簡單但與其他空間一致，同時強調了收納的機能

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一樓的戶外空間

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一樓的戶外造景走日式禪風路線，簡單卻有味道。

看更多庭院設計: 別墅庭院造景怎設計？10個絕佳實例為你示範！

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舒適的休息區，以及美麗的光影變化令人忘卻了一天的繁忙。

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