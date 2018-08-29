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台中公寓室內設計，簡約現代風！

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簡約現代風的設計力求精簡，不使用過多的家具或是裝飾，而主打的色系也通常以淺色系或是大地色系為主。這樣的設計風格可以營造出讓居者感到舒適自在的氛圍，每天的生活更加平和美好。這本點子簿要大家欣賞由築采設計一手規劃的公寓裝修案，設計團隊使用大量的石材，搭配上大地的色系，成功地為屋主創造出簡約現代但又不失高質感的居家空間。對於熱愛簡單生活的你來說，這樣的居住環境一定能消除你每日的壓力，進而找到內心渴望的平靜。現在就跟我們一塊欣賞來自築采設計的精彩作品，一塊為居家空間找尋更多設計好點子！

不同深淺的大地色

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踏進了公寓內的客廳，你可以發現設計師使用了深淺不一的大地色系，牆面以及地板顏色較淺，因此搭配了咖啡色的皮製座椅營造出層次感。

高採光很加分

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大片的落地窗讓室內注入了滿滿的自然光，高採光這個特點為室內加分許多。

畫作展現屋主喜好

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在沙發背牆上擺放了大型的畫作，展現屋主喜好的同時也讓牆面不留白。

其他的擺設也成為引人注目的小細節

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大理石電視牆

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大理石的電視牆營造出穩重大器的個性，客廳的質感也更棒了。

美麗的大理石電視牆

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細膩精緻的水晶燈

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水晶燈的造型細膩且精緻，簡單的空間裡頭頓時多了點奢華的氣息。

開放式的餐廳與廚房

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廚房與餐廳之間沒有厚實的牆面區隔，開放式的格局讓空間更為通透。

色調則延續客廳的大地色，因此公寓的設計主旨非常一致。

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吧檯的設計巧妙區隔廚房與餐廳，同時為公寓增添了情調

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臥室一

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其中一間臥室貼上了花樣的壁紙，搭配上深紫色的寢具，展現大人風的成熟感之餘又十分柔軟。

白色加上天藍色的臥室

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白色的主臥室裏頭以天藍色做點綴，整體空間讓人感到舒適自在。

面窗的書房採光佳，旁邊的櫃體則提升收納功能

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心無雜念

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接下來這間臥室以淺色牆面與深色木頭地板做出對比，開闊的空間裡頭只擺放必要的家具，去蕪存菁的手法讓居者心無雜念，生活舒適自在。

利用燈光的設計讓臥室更有情調

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在這間簡約現代風的公寓裏頭，應該可以徹底地卸下心頭的壓力吧？

延伸閱讀：簡約日式住宅：展現樸實路線的現代時尚感

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