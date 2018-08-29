台中公寓室內設計，簡約現代風！

簡約現代風的設計力求精簡，不使用過多的家具或是裝飾，而主打的色系也通常以淺色系或是大地色系為主。這樣的設計風格可以營造出讓居者感到舒適自在的氛圍，每天的生活更加平和美好。這本點子簿要大家欣賞由築采設計一手規劃的公寓裝修案，設計團隊使用大量的石材，搭配上大地的色系，成功地為屋主創造出簡約現代但又不失高質感的居家空間。對於熱愛簡單生活的你來說，這樣的居住環境一定能消除你每日的壓力，進而找到內心渴望的平靜。現在就跟我們一塊欣賞來自築采設計的精彩作品，一塊為居家空間找尋更多設計好點子！