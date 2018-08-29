你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

製材所：台中實木材料與家具零售商

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
WOODFACTORY, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
Loading admin actions …

不管是自行購買木材加工，或者是購入完工的實木家具，你有仔細思考過背後的成本呢？有些廠商沒有清楚地標示來源，同時又因為不是進口商而拉高成本，對於消費者來說有諸多不便。這一本點子簿要介紹零售木材與實木家具的廠商＂製材所＂，＂製材所＂最大的特色便是價格透明化，由於他們本身就是進口商，因此成本也比其他廠商低。除此之外，製材所在網路上放置眾多木材的圖片，而每種木材都經過編號，挑選起來輕鬆便利。接下來跟我們一塊看看更多＂製材所＂的特色吧！

１．價格公開透明化，並且合理！

WOODFACTORY, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

WOODFACTORY

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

＂製材所＂同時是進口商，因此價格相對可以壓低一些。此外專家秉持著公開透明化的精神，讓所有的消費者都能安心購買不必擔心受騙。

２．不同木材分類清楚

WOODFACTORY, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

WOODFACTORY

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

世界上的木頭種類如此之多，要怎樣才能找到＂命定＂的那一個呢？放心吧！＂製材所＂已經幫你把所有的木種分類好，並且標上編號，這樣一來購買得時候可以輕鬆快速地找到所需的材料。

３．可決定是否經過加工

WOODFACTORY, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

WOODFACTORY

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

前來＂製材所＂的客人都可以自行決定是否要請專家幫忙加工木材，依照木材加工程度的不同，收費也不一樣。基本加工「六面細磨砂」至180翻目前就是一才80塊錢，如加工至成品則是一才150塊錢含塗料。

４．讓民眾更想動手ＤＩＹ

WOODFACTORY, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

WOODFACTORY

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

除了堅持價格要親民外，專家也認為木頭的品質很重要，這樣一來民眾也會更想要動手自行製作木製家具。

５．也有完工的實木家具可購買

WOODFACTORY, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

WOODFACTORY

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

除了原始的木材以外，＂製材所＂也有完工的實木家具供消費者購買，提供給民眾多元化的選擇。

拉近與民眾的距離

WOODFACTORY, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

WOODFACTORY

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

製材所也曾舉辦不同的活動，讓一般的民眾可以更了解木頭的特性。

延伸閱讀:

43 個你可以直接複製的木棧板家具設計 

室內裝潢必備：你不可不知的 14 種木頭材質 

❤❤ LINE 好友募集中！❤❤ 

▶ 點此加 LINE，訊息不漏接！

桃園53坪公寓 時尚簡約的飯店式室內設計
你也會想要自製木頭家具嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了