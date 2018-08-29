製材所：台中實木材料與家具零售商

不管是自行購買木材加工，或者是購入完工的實木家具，你有仔細思考過背後的成本呢？有些廠商沒有清楚地標示來源，同時又因為不是進口商而拉高成本，對於消費者來說有諸多不便。這一本點子簿要介紹零售木材與實木家具的廠商＂製材所＂，＂製材所＂最大的特色便是價格透明化，由於他們本身就是進口商，因此成本也比其他廠商低。除此之外，製材所在網路上放置眾多木材的圖片，而每種木材都經過編號，挑選起來輕鬆便利。接下來跟我們一塊看看更多＂製材所＂的特色吧！
＂製材所＂同時是進口商，因此價格相對可以壓低一些。此外專家秉持著公開透明化的精神，讓所有的消費者都能安心購買不必擔心受騙。
世界上的木頭種類如此之多，要怎樣才能找到＂命定＂的那一個呢？放心吧！＂製材所＂已經幫你把所有的木種分類好，並且標上編號，這樣一來購買得時候可以輕鬆快速地找到所需的材料。
前來＂製材所＂的客人都可以自行決定是否要請專家幫忙加工木材，依照木材加工程度的不同，收費也不一樣。基本加工「六面細磨砂」至180翻目前就是一才80塊錢，如加工至成品則是一才150塊錢含塗料。
除了堅持價格要親民外，專家也認為木頭的品質很重要，這樣一來民眾也會更想要動手自行製作木製家具。
除了原始的木材以外，＂製材所＂也有完工的實木家具供消費者購買，提供給民眾多元化的選擇。
製材所也曾舉辦不同的活動，讓一般的民眾可以更了解木頭的特性。
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