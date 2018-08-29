桃園53坪公寓 時尚簡約的飯店式室內設計

我們喜愛旅行，是因為最終會回到家的懷抱。如果住家本身就有著旅行基因，那麼即使待在自家也像在旅途中，卻又有著滿滿溫馨感！

位於桃園市的設計案「時尚輕旅行」，趙玲室內設計團隊即完美達成屋主需求，打造出猶如飯店般的居家設計。設計師巧妙調整格局，將53坪空間規劃為三房（主臥與兩間小孩房）兩廳兩衛，房間數足夠、且讓出寬敞的共同空間。此外，由於屋主喜愛兼具休閒與特色的風格，設計師結合灰色與實木地板元素，加上極富設計感的家飾，將客廳以飯店式風格呈現，寬闊、舒適又溫馨。

現在就讓我們一起來看看，猶如潮流飯店的室內設計實例吧！