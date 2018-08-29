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桃園53坪公寓 時尚簡約的飯店式室內設計

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
旅途 走在潮流的飯店風 / 時尚輕旅行, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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我們喜愛旅行，是因為最終會回到家的懷抱。如果住家本身就有著旅行基因，那麼即使待在自家也像在旅途中，卻又有著滿滿溫馨感！

位於桃園市的設計案「時尚輕旅行」，趙玲室內設計團隊即完美達成屋主需求，打造出猶如飯店般的居家設計。設計師巧妙調整格局，將53坪空間規劃為三房（主臥與兩間小孩房）兩廳兩衛，房間數足夠、且讓出寬敞的共同空間。此外，由於屋主喜愛兼具休閒與特色的風格，設計師結合灰色與實木地板元素，加上極富設計感的家飾，將客廳以飯店式風格呈現，寬闊、舒適又溫馨。

現在就讓我們一起來看看，猶如潮流飯店的室內設計實例吧！

開放式客餐廳

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趙玲室內設計

旅途 走在潮流的飯店風

趙玲室內設計
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首先是共同空間，設計師將客廳餐廳結合，少了隔間、更多了開放式格局的靈活性。設計師利用樑地走向以及櫃體坐落的位置來搭配色調與燈光，灰色沙發與牆面較為冷調，實木地板與木皮板櫥櫃卻又質感溫潤，兩相平衡下就帶出休閒輕工業風格，卻又不失溫暖。

大理石電視牆

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客廳串聯餐廳 開放大格局

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至於大理石電視牆也有巧思，設計師表示：「電視牆面大理石刻意用切斜的對切，並且以高度150公分以上，盡量不讓牆面有明顯的結合溝縫，以工法來強調細緻與線性的秩序感。」

充滿木質元素的餐廳

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餐廳

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作為全家齊聚用餐的區域，餐廳總是予人團圓、溫馨的印象。設計師大量採用木質元素，從地板、桌面、櫃門都是深淺不一的實木或木皮板，搭配淺色廚具，營造出無印良品風格的溫馨用餐空間。

化解壓樑風水的床頭設計

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主臥床頭設計

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「壓樑」在臥室風水中乃是大祭，由於橫樑的形狀如刀，睡床上方有樑便如同刀懸床頭，象徵危機壓頂。此案中，主臥床頭也有樑，設計師設計了結合隔音材質的櫥櫃，既避開壓樑亦增加收納空間。轉折天花板也使臥房不那麼逼仄，因此臥室雖不大，卻還是富有空間感與機能性。

隱藏式梳妝台

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主臥床頭設計(梳妝台收納)

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打開右側櫥櫃，赫然發現原來是個隱藏式梳妝台！連椅子都可一併收納，不用時看起來就像一般的櫥櫃，是設計師的巧妙設計。

隱藏門面化解床對浴廁禁忌

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主臥衛浴隱藏門設計 化解風水禁忌

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臥室中另一風水禁忌為「床頭對廁所」，不僅廁所濕氣與穢氣容易影響睡眠，在風水上更有健康出狀況與錢財流失之虞。為了化解禁忌，設計師在主臥與廁所之間加裝櫥櫃與隱藏門，使床頭不再正對廁所，也增加收納空間。

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極簡風灰色衛浴

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衛浴(實木板材質應用)

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浴室採用具有一致性的地磚與壁磚，全灰色調帶出沈穩的調性，白色衛浴則簡潔俐落。比較特別的是設計師以實木板材作為水槽檯面，能收畫龍點睛之效。

男孩房兼遊戲室

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男孩房兼遊戲室

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男孩房同時也兼作遊戲室之用，長型的空間配置與大量收納空間能讓小朋友盡心在此玩樂，明亮的中性色調更使人放鬆。

床邊櫃小巧思

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媽媽說故事 陪伴孩子成長

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書桌採用流線型設計連結到床邊，這塊小空間不僅可作為床頭櫃，也可以成為父母說床邊故事或與孩子談心的座椅，貼心又別致。

高機能性的女孩房

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女孩房

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女孩房尺寸較小，但設計師仍盡可能在房中打造充足的收納空間，床尾也有與主臥共享的櫥櫃。

玄關，旅途的起點與終點

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旅途的起點與終點 回家

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玄關處樑的位置較低，於是鞋櫃被設計在靠邊處，活動式半腰櫃也方便屋主在搬運物品時挪移，確保門口能有充足空間活動。設計師也提到，「地坪的板岩磚稍微降低高度一些讓灰塵比較不會亂跑之外，地板跟板岩也有比較妥善的收邊。」跟著我們走了一趟這充滿巧思與美感的公寓設計，你是否也想為自家來個大改造了呢？

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