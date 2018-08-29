桃園53坪公寓 時尚簡約的飯店式室內設計

我們喜愛旅行，是因為最終會回到家的懷抱。如果住家本身就有著旅行基因，那麼即使待在自家也像在旅途中，卻又有著滿滿溫馨感！
位於桃園市的設計案「時尚輕旅行」，趙玲室內設計團隊即完美達成屋主需求，打造出猶如飯店般的居家設計。設計師巧妙調整格局，將53坪空間規劃為三房（主臥與兩間小孩房）兩廳兩衛，房間數足夠、且讓出寬敞的共同空間。此外，由於屋主喜愛兼具休閒與特色的風格，設計師結合灰色與實木地板元素，加上極富設計感的家飾，將客廳以飯店式風格呈現，寬闊、舒適又溫馨。
現在就讓我們一起來看看，猶如潮流飯店的室內設計實例吧！
至於大理石電視牆也有巧思，設計師表示：「電視牆面大理石刻意用切斜的對切，並且以高度150公分以上，盡量不讓牆面有明顯的結合溝縫，以工法來強調細緻與線性的秩序感。」
作為全家齊聚用餐的區域，餐廳總是予人團圓、溫馨的印象。設計師大量採用木質元素，從地板、桌面、櫃門都是深淺不一的實木或木皮板，搭配淺色廚具，營造出無印良品風格的溫馨用餐空間。
「壓樑」在臥室風水中乃是大祭，由於橫樑的形狀如刀，睡床上方有樑便如同刀懸床頭，象徵危機壓頂。此案中，主臥床頭也有樑，設計師設計了結合隔音材質的櫥櫃，既避開壓樑亦增加收納空間。轉折天花板也使臥房不那麼逼仄，因此臥室雖不大，卻還是富有空間感與機能性。
臥室中另一風水禁忌為「床頭對廁所」，不僅廁所濕氣與穢氣容易影響睡眠，在風水上更有健康出狀況與錢財流失之虞。為了化解禁忌，設計師在主臥與廁所之間加裝櫥櫃與隱藏門，使床頭不再正對廁所，也增加收納空間。
浴室採用具有一致性的地磚與壁磚，全灰色調帶出沈穩的調性，白色衛浴則簡潔俐落。比較特別的是設計師以實木板材作為水槽檯面，能收畫龍點睛之效。
玄關處樑的位置較低，於是鞋櫃被設計在靠邊處，活動式半腰櫃也方便屋主在搬運物品時挪移，確保門口能有充足空間活動。設計師也提到，「地坪的板岩磚稍微降低高度一些讓灰塵比較不會亂跑之外，地板跟板岩也有比較妥善的收邊。」跟著我們走了一趟這充滿巧思與美感的公寓設計，你是否也想為自家來個大改造了呢？
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