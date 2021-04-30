怎麼打造科技感的家？三大設計重點與驚艷實例！

具有科技感的室內設計總是給人一種乾淨、俐落、幹練的印象，因此我會常常會選用一些觸感冰冷、看起來卻又有個性的素材，比如說不鏽鋼、鏡面、水泥板、石材和玻璃等等。

不鏽鋼：有別於其他現代風室內裝潢，科技風設計並不會強調使用木頭來帶出溫潤感。反之，設計師多會選擇使用金屬、特別是容易保養又耐用的不鏽鋼來打造不同的起居空間。最常見的例子有廚房的流理台面和櫃門、客廳或書房的儲物架或者裝飾牆等。

鏡面：具科技感的家居一定有充足的照明，並給人一種一覽無遺、乾淨清晰的感覺。除了配備足夠的燈具以外，其實你也可以在牆上裝置一面大鏡子，利用鏡面的反射來提升室內光亮度。

水泥板：我們常常利用水泥板來打造未來風的家，這種素材的灰色色調非常符合這種風格所強調的幹練感。另外，水泥板質感俐落、平整，給人清脆俐落的觀感，非常適合用來做客廳裝飾牆，或者跟其他素材搭配使用。

石材：天然的石材，比如說大理石，其實也非常適合科技風的室內設計。經打磨後的大理石材能保有原本的灰色色調，同時它的光滑表面也會給人一種幹練的觀感。另外，石頭紋理本身就是最特別的裝飾品，因此當你不需要額外的裝飾品來妝點家居。

玻璃：通透的玻璃常被利用來製成一整塊的落地玻璃窗，樓梯旁的圍欄和間隔牆。玻璃有助於引入自然光，保持室內明亮。另外，玻璃的質感輕盈簡潔、輕盈、不累贅，因此非常符合科技感所強調的重點。