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怎麼打造科技感的家？三大設計重點與驚艷實例！

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高雄 郭宅, 橡樹設計Oak Design 橡樹設計Oak Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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科技日新月異，許多我們十幾年前還不能想像的科技產品，比如說智能手機，早已經成為了我們生活的一部分。人們對科技的熱愛從未減退，現在甚至愈來愈多人希望把家裡打造成一個類似於許多現代辦公室那樣充滿科技感的空間。那麼，科技感設計有什麼重點？必備的素材和配色又會是什麼？今天就讓我們來學習，如何把未來感帶進家裡！如果你也喜歡科技感設計，如果你也想要在家裡打造一個科技風格的空間，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 當然，如果你還有更多細節問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 現在就一起來看看這些充滿科技風格的設計實例吧！相信一定可以給你帶來一些新的靈感～

重點一：科技感素材

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橡樹設計Oak Design

高雄 郭宅

橡樹設計Oak Design
橡樹設計Oak Design
橡樹設計Oak Design

具有科技感的室內設計總是給人一種乾淨、俐落、幹練的印象，因此我會常常會選用一些觸感冰冷、看起來卻又有個性的素材，比如說不鏽鋼、鏡面、水泥板、石材和玻璃等等。

不鏽鋼：有別於其他現代風室內裝潢，科技風設計並不會強調使用木頭來帶出溫潤感。反之，設計師多會選擇使用金屬、特別是容易保養又耐用的不鏽鋼來打造不同的起居空間。最常見的例子有廚房的流理台面和櫃門、客廳或書房的儲物架或者裝飾牆等。

鏡面：具科技感的家居一定有充足的照明，並給人一種一覽無遺、乾淨清晰的感覺。除了配備足夠的燈具以外，其實你也可以在牆上裝置一面大鏡子，利用鏡面的反射來提升室內光亮度。

水泥板：我們常常利用水泥板來打造未來風的家，這種素材的灰色色調非常符合這種風格所強調的幹練感。另外，水泥板質感俐落、平整，給人清脆俐落的觀感，非常適合用來做客廳裝飾牆，或者跟其他素材搭配使用。

石材：天然的石材，比如說大理石，其實也非常適合科技風的室內設計。經打磨後的大理石材能保有原本的灰色色調，同時它的光滑表面也會給人一種幹練的觀感。另外，石頭紋理本身就是最特別的裝飾品，因此當你不需要額外的裝飾品來妝點家居。

玻璃：通透的玻璃常被利用來製成一整塊的落地玻璃窗，樓梯旁的圍欄和間隔牆。玻璃有助於引入自然光，保持室內明亮。另外，玻璃的質感輕盈簡潔、輕盈、不累贅，因此非常符合科技感所強調的重點。

重點二：科技感配色

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拾雅客空間設計

符號

拾雅客空間設計
拾雅客空間設計
拾雅客空間設計

有別於一般使用大量大地色系的室內風格（例如日式簡約風、北歐風、鄉村風等），未來風走的是沉穩的路線。因此，我們不難發現具科技感的裝潢總是離不開白、淺灰、深藍、深灰和黑色這幾種冷冷的色調。 

一般而言，牆身的部分通常都是以淺色為主，比如說全白色、或是水泥板的淡灰色。而傢俱方面，鋼灰色和深色則較為常見。 無論你的個人喜好是什麼，請記得要起碼要利用2種顏色來營造對比感，而同一空間的色調應該以3-4為限，不然的話裝潢變得眼花繚亂呢！

重點三：科技感傢俱

​感應龍頭 存果空間設計有限公司 廚房洗手台與水龍頭
存果空間設計有限公司

​感應龍頭

存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司

具科技感的傢俱往往都出乎我們的意料之外，特別是它們的造型。比如說，我們常見的餐桌都是長方形或者圓形，可是一張富有未來感的餐桌可能是個由不同的曲線組成的幾何圖形。又或者，傢俱的設計一開始根本會讓你模不著頭腦，總是會給你驚喜連連的感覺。

除了外型上，具科技感的傢俱很多時候也有一些非常方便的實際功能，例如圖中的水龍頭是感應式的。另外，現在的智能產品推陳出新，有許多科技公司甚至提供智能管家的功能，例如只需要你的一句話，家裡的音響就會開始播放歌曲；只需要在手機上按一下，家裡的掃地機器人或除草機就會馬上開始它們的工作！

如果你對於這些智能設計有興趣，記得要跟我們的設計師們聊聊喔！

科技感廚房

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鈊楹室內裝修設計股份有限公司

與大自然對話的智能家居

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
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這一個極具現代感的廚房由台灣本地設計公司打造，整個房子採用開放式設計，全家在客廳、廚房與二樓都能相互聯繫。在此我們可以看到設計師使用了大量鏽鋼材質，並且利用置入式來呈現出一種俐落和簡潔的觀感。

此外，這一整個智能家居還結合了不少的高科技設備，比如說屋主能夠使用語音操控，以及家居裡也有負責保全、氣窗對流調節和濕度控制的程式等等。

科技感客廳

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橡樹設計Oak Design

高雄 郭宅

橡樹設計Oak Design
橡樹設計Oak Design
橡樹設計Oak Design

除了不鏽鋼外，你也可以利用灰色的大理石來打造出一幅客廳電視牆，或者一張造型特別的獨台特吧台桌。在此，設計師亦盡量利用大塊的落地玻璃窗來引進自然光，並且利用天花板充足的照明來照亮空間。

科技感視聽室

視聽室也是地下室的入口玄關,鐵件滑門搭配佈置變化了空間層次感以及趣味性 品茉空間設計(夏川設計) 視聽室 木頭 Black
品茉空間設計(夏川設計)

視聽室也是地下室的入口玄關,鐵件滑門搭配佈置變化了空間層次感以及趣味性

品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)

設計師這樣子形容這一個極具魅力的視聽室——「俐落冷冽的石材與鐵件，混以深色實木構築本案沉穩大器的微禪風氛圍」。另外，加高地台的設計也同樣值得我們留意，全因為燈具所在的位置是在加高地板以下，所以看起來就好像是一個極具科技感的懸浮式地板一樣！

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科技感書房

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思為設計 SW Design

靜,器

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思為設計 SW Design
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簡潔、俐落、幹練——這全是這一間雙人書房的代名詞。整個房間沒有不必要的傢俱或雜物，修長的懸牆式書桌能夠讓兩個人同時工作，一旁的窗簾設計更是獨特！

你喜歡這間充滿科技感的書房設計嗎？歡迎留言告訴我們喔～

科技感樓梯

源自原本 Essence 源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN 現代風玄關、走廊與階梯
源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN

源自原本 Essence

源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN
源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN
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第一眼望去，這一個旋轉式的樓梯實在讓你看不透吧？以金屬及木片組成的曲線樓梯實在是有別於我們常見的樓梯設計，整體設計既創新又有獨特。

延伸閱讀：

完美的現代風廚房：中島設計的重點與實例

小書房設計: 14 種超省空間的絕佳實例
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