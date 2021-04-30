怎麼打造科技感的家？三大設計重點與驚艷實例！

具有科技感的室內設計總是給人一種乾淨、俐落、幹練的印象，因此我會常常會選用一些觸感冰冷、看起來卻又有個性的素材，比如說不鏽鋼、鏡面、水泥板、石材和玻璃等等。
不鏽鋼：有別於其他現代風室內裝潢，科技風設計並不會強調使用木頭來帶出溫潤感。反之，設計師多會選擇使用金屬、特別是容易保養又耐用的不鏽鋼來打造不同的起居空間。最常見的例子有廚房的流理台面和櫃門、客廳或書房的儲物架或者裝飾牆等。
鏡面：具科技感的家居一定有充足的照明，並給人一種一覽無遺、乾淨清晰的感覺。除了配備足夠的燈具以外，其實你也可以在牆上裝置一面大鏡子，利用鏡面的反射來提升室內光亮度。
水泥板：我們常常利用水泥板來打造未來風的家，這種素材的灰色色調非常符合這種風格所強調的幹練感。另外，水泥板質感俐落、平整，給人清脆俐落的觀感，非常適合用來做客廳裝飾牆，或者跟其他素材搭配使用。
石材：天然的石材，比如說大理石，其實也非常適合科技風的室內設計。經打磨後的大理石材能保有原本的灰色色調，同時它的光滑表面也會給人一種幹練的觀感。另外，石頭紋理本身就是最特別的裝飾品，因此當你不需要額外的裝飾品來妝點家居。
玻璃：通透的玻璃常被利用來製成一整塊的落地玻璃窗，樓梯旁的圍欄和間隔牆。玻璃有助於引入自然光，保持室內明亮。另外，玻璃的質感輕盈簡潔、輕盈、不累贅，因此非常符合科技感所強調的重點。
有別於一般使用大量大地色系的室內風格（例如日式簡約風、北歐風、鄉村風等），未來風走的是沉穩的路線。因此，我們不難發現具科技感的裝潢總是離不開白、淺灰、深藍、深灰和黑色這幾種冷冷的色調。
一般而言，牆身的部分通常都是以淺色為主，比如說全白色、或是水泥板的淡灰色。而傢俱方面，鋼灰色和深色則較為常見。 無論你的個人喜好是什麼，請記得要起碼要利用2種顏色來營造對比感，而同一空間的色調應該以3-4為限，不然的話裝潢變得眼花繚亂呢！
具科技感的傢俱往往都出乎我們的意料之外，特別是它們的造型。比如說，我們常見的餐桌都是長方形或者圓形，可是一張富有未來感的餐桌可能是個由不同的曲線組成的幾何圖形。又或者，傢俱的設計一開始根本會讓你模不著頭腦，總是會給你驚喜連連的感覺。
除了外型上，具科技感的傢俱很多時候也有一些非常方便的實際功能，例如圖中的水龍頭是感應式的。另外，現在的智能產品推陳出新，有許多科技公司甚至提供智能管家的功能，例如只需要你的一句話，家裡的音響就會開始播放歌曲；只需要在手機上按一下，家裡的掃地機器人或除草機就會馬上開始它們的工作！
如果你對於這些智能設計有興趣，記得要跟我們的設計師們聊聊喔！
這一個極具現代感的廚房由台灣本地設計公司打造，整個房子採用開放式設計，全家在客廳、廚房與二樓都能相互聯繫。在此我們可以看到設計師使用了大量鏽鋼材質，並且利用置入式來呈現出一種俐落和簡潔的觀感。
此外，這一整個智能家居還結合了不少的高科技設備，比如說屋主能夠使用語音操控，以及家居裡也有負責保全、氣窗對流調節和濕度控制的程式等等。
除了不鏽鋼外，你也可以利用灰色的大理石來打造出一幅客廳電視牆，或者一張造型特別的獨台特吧台桌。在此，設計師亦盡量利用大塊的落地玻璃窗來引進自然光，並且利用天花板充足的照明來照亮空間。
設計師這樣子形容這一個極具魅力的視聽室——「俐落冷冽的石材與鐵件，混以深色實木構築本案沉穩大器的微禪風氛圍」。另外，加高地台的設計也同樣值得我們留意，全因為燈具所在的位置是在加高地板以下，所以看起來就好像是一個極具科技感的懸浮式地板一樣！
簡潔、俐落、幹練——這全是這一間雙人書房的代名詞。整個房間沒有不必要的傢俱或雜物，修長的懸牆式書桌能夠讓兩個人同時工作，一旁的窗簾設計更是獨特！
你喜歡這間充滿科技感的書房設計嗎？歡迎留言告訴我們喔～
第一眼望去，這一個旋轉式的樓梯實在讓你看不透吧？以金屬及木片組成的曲線樓梯實在是有別於我們常見的樓梯設計，整體設計既創新又有獨特。
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