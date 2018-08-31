台南住宅空間室內設計，木質北歐風居所

帶有使命感的室內設計師，會將屋主的需求以及喜好放在心上，進而精心規劃設計出最合適的居家空間。這本點子簿要介紹的是由驀翊設計一手打造的木質北歐風居所，驀翊設計的設計團隊的設計理念是以室內設計師的專業為業主打造夢想的家園，並將美感帶入生活中，讓居住環境被美所環繞。秉持這樣的精神，驀翊設計的作品不僅具有美感，同時也能滿足屋主生活上的需求。接下來讓我們欣賞這間位在台南的住宅空間，感受木質北歐風的細膩魅力。
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首先讓我們從吧檯區出發! 你可以發現設計師使用了大量的淺色木頭，將柔和的北歐風帶進家中。
由於住宅空間的面積不大，所以設計團隊採取開放式的格局，
一字型的木頭廚房已可滿足屋主的需求，為了善用每一個可用空間，廚房設有置頂櫃，儲物空間非常充足。
雖然說主要的色系為淺色的中性色調，然而大門選用了黑色，藉此讓家中畫面帶有色彩對比。
為了讓淺色系的空間不過於單調，設計團隊選擇綠色的沙發座椅，除了增加了色彩的豐富性外，也讓人聯想到北歐的森林。
簡單的電視牆下方設有造型獨特的櫃體，柔和的北歐風空間裏頭增添了不一樣的個性。
冰箱設置在客廳與廚房之間，巧妙地成為兩者間的分隔點。
其中一間臥室的床頭上方以及書桌的牆面各自設有櫃體與層板，收納以及美觀功能兼具。
床頭桌以及上方的床頭燈可以簡單區分書桌與舒眠區~
另外一間臥室設置了白色百葉窗，營造出浪漫的味道。
牆面的儲物空間無間斷延伸，並且以白色搭配木頭，符合北歐風的設計主旨。
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