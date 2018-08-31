你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

台南住宅空間室內設計，木質北歐風居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
台南_住宅空間_德和大邁, Moooi Design 驀翊設計 Moooi Design 驀翊設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Loading admin actions …

帶有使命感的室內設計師，會將屋主的需求以及喜好放在心上，進而精心規劃設計出最合適的居家空間。這本點子簿要介紹的是由驀翊設計一手打造的木質北歐風居所驀翊設計的設計團隊的設計理念是以室內設計師的專業為業主打造夢想的家園，並將美感帶入生活中，讓居住環境被美所環繞。秉持這樣的精神，驀翊設計的作品不僅具有美感，同時也能滿足屋主生活上的需求。接下來讓我們欣賞這間位在台南的住宅空間，感受木質北歐風的細膩魅力。

想更了解驀翊設計的特色與理念，你可以看看: 室內裝潢實例：高雄的簡約飯店風新成屋

設計特點一: 木頭質感

玄關 Moooi Design 驀翊設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Moooi Design 驀翊設計

玄關

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

首先讓我們從吧檯區出發! 你可以發現設計師使用了大量的淺色木頭，將柔和的北歐風帶進家中。

設計特點二: 開放式的空間

廚房/客廳 Moooi Design 驀翊設計 餐廳
Moooi Design 驀翊設計

廚房/客廳

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

由於住宅空間的面積不大，所以設計團隊採取開放式的格局，

設計特點三: 一字型廚房

台南_住宅空間_德和大邁, Moooi Design 驀翊設計 Moooi Design 驀翊設計 廚房
Moooi Design 驀翊設計

台南_住宅空間_德和大邁

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

一字型的木頭廚房已可滿足屋主的需求，為了善用每一個可用空間，廚房設有置頂櫃，儲物空間非常充足。

設計特點四: 色系搭配

廚房/玄關 Moooi Design 驀翊設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Moooi Design 驀翊設計

廚房/玄關

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

雖然說主要的色系為淺色的中性色調，然而大門選用了黑色，藉此讓家中畫面帶有色彩對比。

設計特點五: 跳色的沙發

客廳 Moooi Design 驀翊設計 客廳
Moooi Design 驀翊設計

客廳

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

為了讓淺色系的空間不過於單調，設計團隊選擇綠色的沙發座椅，除了增加了色彩的豐富性外，也讓人聯想到北歐的森林。

設計特點六: 獨特的櫃體

電視牆 Moooi Design 驀翊設計 客廳
Moooi Design 驀翊設計

電視牆

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

簡單的電視牆下方設有造型獨特的櫃體，柔和的北歐風空間裏頭增添了不一樣的個性。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

設計特點七: 冰箱的隔間功能

客廳/廚房 Moooi Design 驀翊設計 系統廚具
Moooi Design 驀翊設計

客廳/廚房

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

冰箱設置在客廳與廚房之間，巧妙地成為兩者間的分隔點。

設計特點八: 牆面收納空間

主臥 Moooi Design 驀翊設計 臥室 家具,建筑,橱柜,舒适,窗户,桌子,木头,室内设计,枕头,床架
Moooi Design 驀翊設計

主臥

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

其中一間臥室的床頭上方以及書桌的牆面各自設有櫃體與層板，收納以及美觀功能兼具。

設計特點九: 床頭桌

主臥 Moooi Design 驀翊設計 臥室
Moooi Design 驀翊設計

主臥

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

床頭桌以及上方的床頭燈可以簡單區分書桌與舒眠區~

(近看)

主臥 Moooi Design 驀翊設計 臥室
Moooi Design 驀翊設計

主臥

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

設計特點十:白色百葉窗

臥房 Moooi Design 驀翊設計 臥室
Moooi Design 驀翊設計

臥房

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

另外一間臥室設置了白色百葉窗，營造出浪漫的味道。

設計特點十一: 延伸的儲物空間

臥房 Moooi Design 驀翊設計 臥室
Moooi Design 驀翊設計

臥房

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

牆面的儲物空間無間斷延伸，並且以白色搭配木頭，符合北歐風的設計主旨。

(近看)

臥房 Moooi Design 驀翊設計 臥室
Moooi Design 驀翊設計

臥房

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

看更多北歐風設計:

11 間北歐風的舒適別緻客廳

南法鄉村風小公寓，新北市室內設計師的美作
你喜歡北歐風的室內設計嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了