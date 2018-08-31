台南住宅空間室內設計，木質北歐風居所

帶有使命感的室內設計師，會將屋主的需求以及喜好放在心上，進而精心規劃設計出最合適的居家空間。這本點子簿要介紹的是由驀翊設計一手打造的木質北歐風居所，驀翊設計的設計團隊的設計理念是以室內設計師的專業為業主打造夢想的家園，並將美感帶入生活中，讓居住環境被美所環繞。秉持這樣的精神，驀翊設計的作品不僅具有美感，同時也能滿足屋主生活上的需求。接下來讓我們欣賞這間位在台南的住宅空間，感受木質北歐風的細膩魅力。

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