新北市新莊建築設計，24 層樓的霸氣大樓

頂樓的展翼造型是建築師特別琢磨過的比例，兼顧了特色與安全性。而建築團隊考量了高層強風壓的耐受力與風切聲的噪擾，將展翼造型設計了特殊的風抗的散力支撐組架，造型的銜接點考量風的導流方向以及末端的干擾設計，提升了造型的特色，也兼顧安全永續，正面的帷幕加強骨料力度。

室內公設享有寬闊的視野、充足的光線，住戶可以盡情地享受溫暖的戶外時光。 頂樓採用中空樓板設計，強化隔音、隔熱抗震。特別於屋突巨型金屬展翼造型結構銜階樓板處的區域加強鋼筋數量，延伸至樑柱與中空樓板銜接，局部樓板加強鋼筋乘載力並灌漿完成面達到25公分，強化頂樓板的乘載力，將期分散到各樑柱間平均受力。

頂樓女兒牆向四面外傾，讓頂樓的迴風減力，保護頂樓植栽綠化的穩定性。各樓層方鋸齒型的金屬雨遮板則具有調節日光照度、雨水遮蔽、風向整流等功能，還可以調整溫度。鋸齒讓金屬面積擴大，提高散熱功能，淨白色的氟碳烤漆，能有效散射日光照設溫度。