新北市新莊建築設計，24 層樓的霸氣大樓

許多人在與設計師或是建築師溝通討論時遇到的問題就是，專家通常會有自身的偏好，因此可能會堅持己見而忽視了業主的需求。這次介紹的建築專案為雲展建築設計的美麗作品，雲展的專業設計團隊以互信為基礎，與業主間共同協調創造，做的是業主喜歡的設計，而不侷限在於設計師本身的喜好。秉持這樣的設計理念，建築團隊為業主打造出 24 層樓的霸氣住宅。位在新北市新莊區的這間大樓以石材塑造出大器的非凡氣勢，並且搭配了綠化以及調節光線的設計，讓居住的人不僅享有美麗的外觀，也能真正過著舒適自在的居家生活。如果說你也喜歡這樣的設計概念以及風格，現在就跟我們一塊欣賞這間大樓的設計細節吧!
雲展的設計團隊透漏，當初是從平地開始著手規劃，而建築師們的目標就是在此重劃區中蓋一棟特色獨具的建築。為此建築團隊要考慮到各個層面，讓大樓能夠兼具美觀、創新、安全、舒適、氣度、涵養等各思維。建築師規劃出如同振翅般展翼的屋突造型，樓高24層總高度近90米，如同在重劃區內凌雲而上，劃出一道嶄新的天際線。
大樓規畫了低檯度的大面景觀窗設計，各樓層也設有採用茶色與清玻的膠合的玻璃欄杆，安全性與調節陽光兼顧外，也讓住戶享有更多的溫合自然光線。
藉由挑選的石材以及石材的切割方式，中高樓層延續石材的貼覆規格，磁磚計畫切割比例延續石材模式，造就整棟外牆完整延續語彙，建築師還加入5分之1交丁貼法，讓每個大塊狀切割之外，磁磚的貼佈延伸，產生拉鍊般的錯位效果。
頂樓的展翼造型是建築師特別琢磨過的比例，兼顧了特色與安全性。而建築團隊考量了高層強風壓的耐受力與風切聲的噪擾，將展翼造型設計了特殊的風抗的散力支撐組架，造型的銜接點考量風的導流方向以及末端的干擾設計，提升了造型的特色，也兼顧安全永續，正面的帷幕加強骨料力度。
室內公設享有寬闊的視野、充足的光線，住戶可以盡情地享受溫暖的戶外時光。 頂樓採用中空樓板設計，強化隔音、隔熱抗震。特別於屋突巨型金屬展翼造型結構銜階樓板處的區域加強鋼筋數量，延伸至樑柱與中空樓板銜接，局部樓板加強鋼筋乘載力並灌漿完成面達到25公分，強化頂樓板的乘載力，將期分散到各樑柱間平均受力。
頂樓女兒牆向四面外傾，讓頂樓的迴風減力，保護頂樓植栽綠化的穩定性。各樓層方鋸齒型的金屬雨遮板則具有調節日光照度、雨水遮蔽、風向整流等功能，還可以調整溫度。鋸齒讓金屬面積擴大，提高散熱功能，淨白色的氟碳烤漆，能有效散射日光照設溫度。
建築師將雙色的石材以及雙色的磚材，分別設置於建築的陽面與陰面，使建築層次豐富立體。建築兩側的中央區域內為各戶後方工作陽台，將冷氣室外機的擺放位置集中在一塊，不影響外立面，連接前後棟的懸樑上方金屬造型框架增大透空，除了美化懸空樑，也增加空氣與日光的穿透度，同時兼具預防救災的安全性。
建築師特地選用特殊細長規格的磁磚，經過多次試燒再調整，透心磚色模擬依循石材本色，後續加工噪粒與噴點，以及表面施薄釉，加強耐污與拉近與石材的色差，石材間隙留下自然縫，不做矽利康等收縫處理，讓背面透氣能調節結構的溫度，也避除淺色石材受到矽利康的油污等汙染或白華等問題，表面做燒面水沖仿古處理，增加石材的耐污程度。
9米高的基座迎賓大門座上加上1米多的獅頭盾牌家徽，讓這個建築的鋒芒霸氣更為具焦。大樓稜角的造型往前傾引，讓表面不容易受雨污附著，也讓出入的人感受到壯闊的美感，大門本體立體的圖騰，沉穩內斂，大門左右前排帷幕比照傾度，展現風芒下的內斂與氣度。
車道邊牆的設計，採面牆與透空格柵交替的規劃，讓整個基座側面車行坡道透空增加，除了光線引入，也加強了車量爬坡時廢氣的導流，讓地下停車場有更多的透空可以調節溫度與廢氣。
夜間燈光的規劃，採用多時段自動控制，晚間18-20、20-22、22-24、以及0-6時展現出不同的風貌，除了想要製造出燈光效果外，建築師也以長久的節能座違規劃的前提，並將大門與四週列柱做了不同時段的照明變化，不管多晚回家的住戶，都有足夠的光源迎接他們，也加強了周圍的安全性。
雲展建築告訴我們，他們設計的不僅僅是建築的美觀、造型、比例、配色，還涵蓋每個設計作品的細節與道理，進而造就出每個設計作品的創新價值與安全永續性。
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