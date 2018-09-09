新北市公寓室內設計，絕佳收納!

如果你對室內設計稍有研究的話，應該知道現代簡約風要掌握的原則便是畫面的乾淨度。為了要達到這個目標，家中的收納設計也就格外重要了。這次的專案是寬宸室內設計有限公司的美麗作品，設計團隊以灰與白打造出較具現代時尚感的公共空間，臥室裡頭則多了木頭的元素以及粉嫩的柔和色系。此外，不管是公或是私領域都規劃了帶有設計感的收納設置，除了讓家中維持整潔的觀感，同時也注入了獨特的個性。現在就實際來看看這個美麗的作品吧!