新北市公寓室內設計，絕佳收納!

如果你對室內設計稍有研究的話，應該知道現代簡約風要掌握的原則便是畫面的乾淨度。為了要達到這個目標，家中的收納設計也就格外重要了。這次的專案是寬宸室內設計有限公司的美麗作品，設計團隊以灰與白打造出較具現代時尚感的公共空間，臥室裡頭則多了木頭的元素以及粉嫩的柔和色系。此外，不管是公或是私領域都規劃了帶有設計感的收納設置，除了讓家中維持整潔的觀感，同時也注入了獨特的個性。現在就實際來看看這個美麗的作品吧!
整體的空間以白色作為主色系，搭配上灰色的櫃體以及家具，公共空間的整體畫面非常乾淨清爽，同時還帶有灰色與生俱來的現代時尚感。
走進電視牆，灰色的層架配上電視櫃，造型美麗且有特色。
由於整體的風格較為俐落，因此設計師特地選擇了粉嫩色系的吊燈，讓室內空間多了些可愛的活潑氣息。
開放式的格局讓室內的通透感更棒，而不同高低的櫃體也讓畫面有更豐富的層次。
走進了主臥室，木頭的地面以及灰藍色的牆面一改公共區域的俐落感，讓人感到放鬆舒適。
主臥室裡頭多了點溫度，但是又延續去蕪存菁的設計概念。
收納櫃與展示櫃結合，臥室裡頭更有屋主的個人特色。
不浪費小角落，讓臥室裡頭也具有書房的功能。
你也會想看: 善用空間！13種有書桌的臥室設計
利用屋主喜愛的裝飾品點綴休眠區，今晚一定能做個美夢吧?
如果喜歡這個設計的話，記得直接點圖片下方的聯絡人喔!