豐原別墅建築設計，清水混凝土的現代住宅

住宅的外觀與人的相貌一樣，訴說著其內在的個性與想法，因此別墅的外觀也就格外重要了。這次的建築專案要帶大家來到豐原，欣賞由黃耀德建築師事務所一手操刀的現代風別墅。別墅的基地隱身在山邊與鄉間小路旁，周遭為雜亂無章的鐵皮建築與破舊建築，原本屋主想要另外購買土地建造別墅，但在建築師的建議下決定在原址重建。這樣的方式讓對居住成長數十年的舊宅土地的情感與記憶能融於新的建築中，完工的別墅也將會更有意義。
基地的面積1300米平方，但是臨接5米巷道且臨接寬度僅11米，這樣的條件看似有挑戰度，但反而呈現出柳暗花明又一村的桃花源意境。為了要遮與擋相應而生的設計讓人們在室內可以感受戶外的綠意，而建築師於北向以高牆擋住強勁的東北季風與視覺上的隱私性，是非常高超的手法。此外，建築團隊還利用建築配置的空塑造出造景與綠意，同時也創造出光影詩意 風的流動與自然的採光。建築空間的留白造景加上山邊的遠景，內部空間與外頭得以呼應，視野也因此延伸。建築師還特地保留基地百年的龍眼樹，意義非凡。
介紹到此，相信你也非常好奇這間別墅的外觀與室內空間是什麼模樣吧? 現在就跟我們一起參觀吧~
別墅的外觀用上了抿石子.清水混凝土.小口剖面石材.金屬鐵件氟碳漆.塑化木，呈現出低調且帶有樸實感的建築表情。
圍牆大門的框線簡單俐落，展現了現代風建築的精隨。
實木的大門上呈現了光影的變化，並且為別墅的門面增添了溫度。
為了要阻擋東北季風並且提供住戶更多隱私性，建築師特地在北面設置了高牆。
停車空間裏頭藉由
空的設計，讓光成為一種切割器，牆上的影子成為了無形的裝飾品。
獨立於別墅結構體外的懸梯以鋼材特性呈現出
輕與
懸的意象，牆面同時能展現光影的變化。
來到別墅的南面，你可以發現建築師以實體.內凹.退縮.懸掛等手法形塑建築表情。
弧形石牆封圍出露台空間，同時擋住東北季風與增加住宅隱私性。
光庭為這個別墅建築的心臟，各部實體空間圍塑出的虛空間，承載著別墅的一切。此外，這個區域也讓每個室內空間都能享有自然光，是非常重要的設計。
建築師特意保留業主童年攀爬的百年龍眼樹，將土地情感與新建築融入場所精神中，完工的別墅也因此更有意義了。
利用植栽的時序變化，呈現空間的四季美。
水池的設計讓庭院更有了不同的元素與生氣
抿石子延伸至室內空間，成為客廳的背牆，呈現出表裡一致的個性。
客廳無主牆無電視，以原木枯枝呼應窗外庭園的綠草綠樹與遠山。
大片的落地窗設計，讓居者在室內也能欣賞戶外的景致。
對於建築師來說，樓梯是建築的內心，梯的形式與表情映照屋主的所有故事。
如果浴廁無景的話，建築師認為建築本身缺乏生命力，因此所有浴廁都要有景呼應才行。
灰黑白的廚房裏頭加上一抹紅，簡約中又不失鮮活的個性，此外，窗外的綠意也讓身在廚房的人能夠感到舒適自在。
利用懸牆引導視野，同時遮蔽醜陋外在環境與增加隱私性，是建築師的巧思之一。
遠方樹影藉由窗的反射留於石牆與窗景，是利用建築呈現出詩意的最佳手法。
從這間位在豐原的建築裡外，我們都感受到建築師的理念以及屋主對於家的記憶與未來的期待，這樣的別墅不僅只是簡單的建築而已，也是反映出人生的美好空間。
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