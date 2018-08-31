豐原別墅建築設計，清水混凝土的現代住宅

住宅的外觀與人的相貌一樣，訴說著其內在的個性與想法，因此別墅的外觀也就格外重要了。這次的建築專案要帶大家來到豐原，欣賞由黃耀德建築師事務所一手操刀的現代風別墅。別墅的基地隱身在山邊與鄉間小路旁，周遭為雜亂無章的鐵皮建築與破舊建築，原本屋主想要另外購買土地建造別墅，但在建築師的建議下決定在原址重建。這樣的方式讓對居住成長數十年的舊宅土地的情感與記憶能融於新的建築中，完工的別墅也將會更有意義。

基地的面積1300米平方，但是臨接5米巷道且臨接寬度僅11米，這樣的條件看似有挑戰度，但反而呈現出柳暗花明又一村的桃花源意境。為了要遮與擋相應而生的設計讓人們在室內可以感受戶外的綠意，而建築師於北向以高牆擋住強勁的東北季風與視覺上的隱私性，是非常高超的手法。此外，建築團隊還利用建築配置的空塑造出造景與綠意，同時也創造出光影詩意 風的流動與自然的採光。建築空間的留白造景加上山邊的遠景，內部空間與外頭得以呼應，視野也因此延伸。建築師還特地保留基地百年的龍眼樹，意義非凡。

介紹到此，相信你也非常好奇這間別墅的外觀與室內空間是什麼模樣吧? 現在就跟我們一起參觀吧~