台中市實品屋室內設計，大器東方風!

室內設計是展現居者個性的絕佳方式，而屋主的喜好也能真實地呈現在居住的空間裏頭。這本點子簿要介紹的實品屋是由司創仁和匯鉅設計有限公司帶來的作品，設計團隊賦予了室內空間大器的風範，並且讓每個角落都有高雅的魅力。此外，大量的大理石呈現出高貴的架式，而適時地搭配木頭也讓生活領域不失家該有的溫度。除了上述的元素，設計師也強調採光的重要性，洋溢著自然光的客廳顯得通透開闊，讓居住的人感到更加舒適自在。跟著我們的腳步一塊欣賞這間台中實品屋，從中找好點子吧!