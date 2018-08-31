台中市實品屋室內設計，大器東方風!

室內設計是展現居者個性的絕佳方式，而屋主的喜好也能真實地呈現在居住的空間裏頭。這本點子簿要介紹的實品屋是由司創仁和匯鉅設計有限公司帶來的作品，設計團隊賦予了室內空間大器的風範，並且讓每個角落都有高雅的魅力。此外，大量的大理石呈現出高貴的架式，而適時地搭配木頭也讓生活領域不失家該有的溫度。除了上述的元素，設計師也強調採光的重要性，洋溢著自然光的客廳顯得通透開闊，讓居住的人感到更加舒適自在。跟著我們的腳步一塊欣賞這間台中實品屋，從中找好點子吧!
一踏進門目光就被玄關的大器風範所吸引，一幅黑底色花卉圖騰是這個區域的中心點，其繪製大量花瓣環繞其中、由內向外的方式讓空間無比遼闊；除了高雅氣質外，玄關區使用的石紋及木紋，以簡約的線條隱隱透露出沉靜亦不失豪華的氛圍。
玄關的大器風範延續到客廳，自然光透過大片的窗戶進駐室內空間，採光絕佳之外也非常氣派。天花板的層次堆砌出空間格局，搭配了間接燈光與投射燈後讓空間多了溫馨感，而沙發也有畫龍點睛之用，成為了全家人與訪客來訪時的暢談場域。
小小的和室裡頭充滿木質的溫度，讓屋主可以席地而坐的設計非常舒適寫意，這裡是可以獨自靜思的絕佳空間。
餐廳部分從客廳延伸，但除了有客廳的調性外，餐廳還使用了一些不同的元素區別出空間的獨立性，除了大量的大理石面，設計師還使用了雅致又不失格調的吊燈點綴空間，並在其上搭配切割鏡面使空間有獨立的穩定性。
主臥延續了整體的主軸，並搭配咖啡色背牆以及簡約的線條讓空間沉穩符合主臥的使用特性，加上木頭色跳色的家具輔助讓空間溫和亦不失一份活力；而最後以地毯點綴，設計團隊選擇了不對稱配色的地毯，帶出床於整體空間之視覺主體性。
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梳妝台的鏡面以兩個框架重疊，營造出絕佳的層次感，這樣的小巧思也讓梳妝打扮的時間更有趣了。
次臥走較為活潑的路線，以淺色調木紋加上淺色壁紙襯托主體咖啡色床頭，並在其上以花紋塑造空間躍動感；而設計師也利用光線充足的優勢，讓綠色窗花輝映空間創造出鮮明的獨特印象。