你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

中和老公寓翻新，30 坪的簡約木質居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
樂宅設計｜中和 大順名門II ｜30坪舊翻新, 樂宅設計｜系統傢俱 樂宅設計｜系統傢俱
Loading admin actions …

不管是翻新老公寓還是為新成屋裝潢，最重要的就是聆聽屋主的需求與喜好。這次的專案是中和的老公寓翻新案，熱愛運動的屋主當初只有兩個要求，即是有放腳踏車的地方以及充足的收納空間。樂宅設計秉持著使命必達的精神，將進門的端景牆漆上一個灰藍舒壓色，成為擺放腳踏車的區塊。進門後難以忽視的大樑，則利用了天花格柵讓空間更為流暢。樂宅的設計團隊以淺色系以及簡單的裝飾，為屋主打造出一個簡約且充滿木頭溫暖的居所。現在就一塊欣賞更多公寓的設計細節，從中找靈感吧!

增加臥榻的設計

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

公寓改造前是落地窗的設計，然而設計師為了讓喜愛閱讀的屋主可以沐浴在陽光下看書，特地規劃了白色系的臥榻。這樣的設計除了增加舒適性外，臥榻下方的收納也符合了屋主當初的要求。

灰色系搭配白色系，簡單耐看

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

乾淨俐落的電視牆

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

電視牆設有置頂櫃，畫面看起來乾淨俐落之餘也提供了大量的收納空間。

沒有繁雜的裝飾，小公寓毫無壓迫感

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

廚房的設計

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

原本格局的餐廳只能做出一面櫃子，為了要善加利用空間，設計團隊將陽台門的位置與大小做了一點小小的改變，藉此多了另一側平台的空間。

有溫度的廚房

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

設計師不想用常見的冷冰冰結晶鋼烤，而是選擇了廚房系統櫃。門板選擇不打型，用平面來做一樣耐用，並且可以選擇較為明顯的花紋。打型門板通常就會選擇素色來凸顯、不干擾造型的方式呈現，這套廚具呈現出絕佳的溫潤感，讓廚房空間更有溫度了。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

房間設計

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

設計師將主浴的門改了方向，因此牆面完整性變高，儲物空間也因此更好安排。

​主臥的床頭上方有一支小樑，設計師做了斜角設計避開

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

橫向書桌

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

窗邊採光最好地方做了寬度極大的橫向書桌與層板，屋主可以將書籍放到好放到滿，同時還可以當作臥榻使用。

浴室設計

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

浴室的設計同樣素雅、紓壓，乾溼分離讓屋主的生活更加舒適便利。

簡單的色系符合北歐風的精神

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

靜謐的居家空間

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

屋主的信任讓設計師可以大展身手，進而打造出讓家中成員各有各自靜謐、沉澱的空間，但也有有齊聚、歡談的場域。這樣子的絕佳平衡，也是讓設計團隊持續前進的能量。

延伸閱讀:6 種以低成本打造北歐家居生活的聰明訣竅

蘆洲住宅設計，鄉村風的幸福居所
你喜歡這個老屋翻新的案例嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了