中和老公寓翻新，30 坪的簡約木質居所

不管是翻新老公寓還是為新成屋裝潢，最重要的就是聆聽屋主的需求與喜好。這次的專案是中和的老公寓翻新案，熱愛運動的屋主當初只有兩個要求，即是有放腳踏車的地方以及充足的收納空間。樂宅設計秉持著使命必達的精神，將進門的端景牆漆上一個灰藍舒壓色，成為擺放腳踏車的區塊。進門後難以忽視的大樑，則利用了天花格柵讓空間更為流暢。樂宅的設計團隊以淺色系以及簡單的裝飾，為屋主打造出一個簡約且充滿木頭溫暖的居所。現在就一塊欣賞更多公寓的設計細節，從中找靈感吧!
公寓改造前是落地窗的設計，然而設計師為了讓喜愛閱讀的屋主可以沐浴在陽光下看書，特地規劃了白色系的臥榻。這樣的設計除了增加舒適性外，臥榻下方的收納也符合了屋主當初的要求。
設計師不想用常見的冷冰冰結晶鋼烤，而是選擇了廚房系統櫃。門板選擇不打型，用平面來做一樣耐用，並且可以選擇較為明顯的花紋。打型門板通常就會選擇素色來凸顯、不干擾造型的方式呈現，這套廚具呈現出絕佳的溫潤感，讓廚房空間更有溫度了。
屋主的信任讓設計師可以大展身手，進而打造出讓家中成員各有各自靜謐、沉澱的空間，但也有有齊聚、歡談的場域。這樣子的絕佳平衡，也是讓設計團隊持續前進的能量。
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