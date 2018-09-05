中和老公寓翻新，30 坪的簡約木質居所

不管是翻新老公寓還是為新成屋裝潢，最重要的就是聆聽屋主的需求與喜好。這次的專案是中和的老公寓翻新案，熱愛運動的屋主當初只有兩個要求，即是有放腳踏車的地方以及充足的收納空間。樂宅設計秉持著使命必達的精神，將進門的端景牆漆上一個灰藍舒壓色，成為擺放腳踏車的區塊。進門後難以忽視的大樑，則利用了天花格柵讓空間更為流暢。樂宅的設計團隊以淺色系以及簡單的裝飾，為屋主打造出一個簡約且充滿木頭溫暖的居所。現在就一塊欣賞更多公寓的設計細節，從中找靈感吧!