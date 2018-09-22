文山區住宅空間規劃，23坪三房兩廳兩衛

家的設計應該要以使用者的角度出發，進而規劃出滿足各個成員需求的設計。這次的專案要帶大家來到台北文山區，欣賞由 VH Interior Design 的美麗作品。屋主為一對年輕的夫妻，他們在四周充滿綠意與陽光的區域買了個 23 坪的窩，設計師們將之規劃成三房兩廳兩衛。住宅內除了以女主人熱愛的美式風格為設計主軸，同時也考慮到大女兒以及小兒子的生活需求及習性。在完工的住家內，我們感受到了一家人的愛與設計師的細膩。如果你的家族結構也類似的話，也許可以找到一些不錯的設計點子喔!
客廳旁的玄關區面積不大，因此設計師用花磚作為跳色以及無形的隔間，維持空間的通透感之餘也增添了不一樣的風貌。
客廳的沙發旁邊刻意留白，讓孩子們可以在此玩樂，跑跳時也不會受傷。
沙發以及沙發背牆採用典雅的設計與款式，展現了屋主的品味與個性。
另外一端的電視牆則使用白色的文化石磚，配上木頭的電視矮櫃帶有鄉村的氣息，與沙發背牆區的風格形成對比。
客廳旁是臥室以及廚房區，白色作為主色調十分輕盈。
廚房拉門選用了白色透明窗格的款式，帶有可愛的個性同時也具有穿透性。
一字型的廚房結合大理石吧檯桌，對於小空間來說非常合適。
與玄關區同樣選用花磚，跳色的方式讓廚房的特色更為鮮明。
身色系的廚櫃帶有美麗的把手細節，讓人想要細細品味。
為了大女兒和剛出生的小小孩未來也擁有了自己的房間小天地 在小兒子睡覺還需要大人陪同的時期,我們將這間房間先規劃成遊戲室兼書房休憩間,將預留好床位及插頭等位置 整間的風格以美式為主,是女主人夢想的家^^ 喜歡花磚的她,我們將這塊花磚做在玄關及廚房地板做跳色及區分 客廳的沙發旁刻意留空,能讓小孩在這裡玩樂,也避免跑跳時撞傷 主臥
廚房的另外一端有展示的牆面架，這樣的方式讓畫面不顯單調。
白色系的主臥室簡單高雅，而拉門式的衣櫃則不佔空間。
木頭的床頭桌帶有復古的味道，十分可愛。
更衣室化妝台用鏡面的材質增加奢華感，營造出女主人深愛的氛圍。
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女孩的房間選用她喜愛的粉色，配上白色的窗戶甜美中帶有高雅的氣質。