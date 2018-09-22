文山區住宅空間規劃，23坪三房兩廳兩衛

家的設計應該要以使用者的角度出發，進而規劃出滿足各個成員需求的設計。這次的專案要帶大家來到台北文山區，欣賞由 VH Interior Design 的美麗作品。屋主為一對年輕的夫妻，他們在四周充滿綠意與陽光的區域買了個 23 坪的窩，設計師們將之規劃成三房兩廳兩衛。住宅內除了以女主人熱愛的美式風格為設計主軸，同時也考慮到大女兒以及小兒子的生活需求及習性。在完工的住家內，我們感受到了一家人的愛與設計師的細膩。如果你的家族結構也類似的話，也許可以找到一些不錯的設計點子喔!