台中室內設計師的作品，極簡有個性的公寓

家是所有人的避風港，也許不用把它裝潢得金碧輝煌，但也絕對不能不費任何心思。對於完美的家存有夢想的話，室內設計師便是為你圓夢的理想人選。我們建議你在決定前先跟不同的專業人士聊聊，尋找最契合的那一樣。這次的專案是由圓方空間設計精心打造而成，對於圓方的專業設計團隊來說，以高CP值提供專業，進而打造出夢想中的家便是他們的理念。

點子簿中的主角楊公館呈現出極簡卻不失個性的風格，設計師以大理石紋打造電視牆，書房的層板則以三色做出跳色效果，藉此塑造出大方俐落的個性。在施工前專家們會提供3D立體圖，讓屋主可以對完工後的樣貌有個概念，這樣子溝通起來也更為輕鬆順遂。現在就一塊出發欣賞設計師的美麗作品吧!