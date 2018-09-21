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台中室內設計師的作品，極簡有個性的公寓

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
【住家】大理石氛圍的俐落設計, 圓方空間設計 圓方空間設計
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家是所有人的避風港，也許不用把它裝潢得金碧輝煌，但也絕對不能不費任何心思。對於完美的家存有夢想的話，室內設計師便是為你圓夢的理想人選。我們建議你在決定前先跟不同的專業人士聊聊，尋找最契合的那一樣。這次的專案是由圓方空間設計精心打造而成對於圓方的專業設計團隊來說以高CP值提供專業，進而打造出夢想中的家便是他們的理念。

點子簿中的主角楊公館呈現出極簡卻不失個性的風格，設計師以大理石紋打造電視牆，書房的層板則以三色做出跳色效果，藉此塑造出大方俐落的個性。在施工前專家們會提供3D立體圖，讓屋主可以對完工後的樣貌有個概念，這樣子溝通起來也更為輕鬆順遂。現在就一塊出發欣賞設計師的美麗作品吧!

電視牆

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圓方空間設計

簡約大方收納設計

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

大理石紋的電視牆展現高貴的姿態，黑成為一片白中的跳色，既實用又美觀。若是你鍾情於低調奢華的風格，那麼這樣的色系與材質搭配便是非常理想的選擇。

客廳3D示意圖

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圓方空間設計

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圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

客廳的3D示意圖讓屋主可以清楚知道電視與牆面的比例，這樣可以確切了解選擇的款式是否合適。

書房的跳色層板

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圓方空間設計

跳色層板豐富設計

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

書房牆面的層板利用三種不同顏色的板材跳色，整體的畫面看起來簡約卻又不會單調。由於現代的家庭生活面積不大，這樣的設計可以滿足屋主對於實用性與美觀度的要求。

書房3D呈現

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圓方空間設計

書房3D呈現

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

3D圖讓屋主先看過配色的效果，如果不滿意這樣的搭配的話可以再做更動。

臥室的設計

俐落線條呼應 圓方空間設計 臥室 合板 White
圓方空間設計

俐落線條呼應

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

臥室的衣櫃連結梳妝台的設計，使用功能更為一體完整，造型設計上與視廳櫃採用白與深色搭配，簡單有型。雖然說臥室的用色延續客廳的主題，然而地面改為木頭材質，這樣能為休眠區注入溫暖，整體氛圍也更為舒適溫馨。

瞭解更多系統櫃的資訊: 打造量身訂做的家：系統櫃的5件必知事項

臥室3D圖

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圓方空間設計

臥室3D圖

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

臥室的3D圖根完工後的樣貌非常相似，這也讓我們體會到3D圖對於展現室內設計概念來說是非常棒的助手。

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