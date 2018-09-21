台中室內設計師的作品，極簡有個性的公寓

家是所有人的避風港，也許不用把它裝潢得金碧輝煌，但也絕對不能不費任何心思。對於完美的家存有夢想的話，室內設計師便是為你圓夢的理想人選。我們建議你在決定前先跟不同的專業人士聊聊，尋找最契合的那一樣。這次的專案是由圓方空間設計精心打造而成，對於圓方的專業設計團隊來說，以高CP值提供專業，進而打造出夢想中的家便是他們的理念。
點子簿中的主角楊公館呈現出極簡卻不失個性的風格，設計師以大理石紋打造電視牆，書房的層板則以三色做出跳色效果，藉此塑造出大方俐落的個性。在施工前專家們會提供3D立體圖，讓屋主可以對完工後的樣貌有個概念，這樣子溝通起來也更為輕鬆順遂。現在就一塊出發欣賞設計師的美麗作品吧!
書房牆面的層板利用三種不同顏色的板材跳色，整體的畫面看起來簡約卻又不會單調。由於現代的家庭生活面積不大，這樣的設計可以滿足屋主對於實用性與美觀度的要求。
臥室的衣櫃連結梳妝台的設計，使用功能更為一體完整，造型設計上與視廳櫃採用白與深色搭配，簡單有型。雖然說臥室的用色延續客廳的主題，然而地面改為木頭材質，這樣能為休眠區注入溫暖，整體氛圍也更為舒適溫馨。
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