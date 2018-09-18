台北市中心的 120 坪絕美樓中樓住宅

室內設計的靈感很多元，不僅可以是具象的，也能是來自生活的抽象概念。當居家空間背後有出乎人意料的設計靈感，住家的意義也更為深刻。這次的樓中樓設計專案由何侯設計一手負責，設計團隊取材於勒‧柯比意 1935年的油畫創作Femmes xx siecle 的顏色，以及畫家如何搭配光線及顏色，藉此創造出令人印象深刻的室內空間。由於屋主希望屋內不只是極簡的白與冷灰，因此設計團隊決定選用深巧克力紫、淺橄欖綠及兩種深淺的米色，藉此為屋主全家打造出現代時尚又不生冷的居家空間。跟著我們一塊前往位在台北市中心的這間樓中樓住宅，探索更多美妙的設計細節!