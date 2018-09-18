你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

台北市中心的 120 坪絕美樓中樓住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

室內設計的靈感很多元，不僅可以是具象的，也能是來自生活的抽象概念。當居家空間背後有出乎人意料的設計靈感，住家的意義也更為深刻。這次的樓中樓設計專案由何侯設計一手負責，設計團隊取材於勒‧柯比意 1935年的油畫創作Femmes xx siecle 的顏色，以及畫家如何搭配光線及顏色，藉此創造出令人印象深刻的室內空間。由於屋主希望屋內不只是極簡的白與冷灰，因此設計團隊決定選用深巧克力紫、淺橄欖綠及兩種深淺的米色，藉此為屋主全家打造出現代時尚又不生冷的居家空間。跟著我們一塊前往位在台北市中心的這間樓中樓住宅，探索更多美妙的設計細節!

色彩的搭配

陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

深巧克力紫不是常見的顏色，但設計師大膽地選用這樣的配色，搭配超級挑高的天花板加上大片的落地窗，樓中樓裏頭顯得優雅高貴。

材質的搭配

陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

從這個角度可以看到第二層的牆面選用玻璃材質，與水泥都是現代風的經典元素，搭配在一塊毫無違和感。

家具

陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

室內的空間十分開闊，因此選用的家具也就成為了主角。灰色的沙發座椅是常見的選擇，搭配了不同色調的抱枕後，簡約中不失鮮活的生命力。

樓梯

陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 現代風玄關、走廊與階梯
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

樓梯的大小也考慮到住家整體的面積，因此不會用失衡的視覺感受。咖啡色系的樓梯給人穩重的感覺，搭配上照明設計後更為細膩精緻。

由上往下看

陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

從第二層往下看，可以發現沙發座椅加上臥榻區形成一個正方形，這樣的幾何形狀非常俐落好看。

主臥室的電視牆

陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 臥室
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

主臥室的電視牆顏色呼應一樓的色調，整個住家空間的設計風格非常一致。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

霧面玻璃

陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 臥室
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

霧面玻璃讓陽光可以穿透，然而卻提供了使用者所需的隱私感。

浴室設計

陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 現代浴室設計點子、靈感&圖片
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

浴室的面積也寬敞依舊，以大片的大理石材輕鬆地注入高貴的氣質，然而淺色系的選擇讓浴室毫無壓迫感。

採光佳的浴室讓人感到放鬆自在

陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 現代浴室設計點子、靈感&圖片
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

用餐區

陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 餐廳
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

淺色調的用餐空間擺放深色的大餐桌，藉此讓空間不會有頭重腳輕的感覺。

書房

陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 書房/辦公室
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

書房也以咖啡色系為主色，配上大器的石材後散發穩重的個性。

更多書房的好設計: 書房設計:14 種享有綠意與景觀的高採光實例

嬰兒房

陳宅 Chen Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 嬰兒房/兒童房
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陳宅 Chen Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

專案的使用者主要為一對年輕夫婦及一對一歲大的雙胞胎，嬰兒房以柔和的米色系打造而成，在和煦的陽光照射下，顯得迷人平和。

洗手台設計推薦與保養方法
你最喜歡哪一個設計元素?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了