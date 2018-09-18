台北市中心的 120 坪絕美樓中樓住宅

室內設計的靈感很多元，不僅可以是具象的，也能是來自生活的抽象概念。當居家空間背後有出乎人意料的設計靈感，住家的意義也更為深刻。這次的樓中樓設計專案由何侯設計一手負責，設計團隊取材於勒‧柯比意 1935年的油畫創作Femmes xx siecle 的顏色，以及畫家如何搭配光線及顏色，藉此創造出令人印象深刻的室內空間。由於屋主希望屋內不只是極簡的白與冷灰，因此設計團隊決定選用深巧克力紫、淺橄欖綠及兩種深淺的米色，藉此為屋主全家打造出現代時尚又不生冷的居家空間。跟著我們一塊前往位在台北市中心的這間樓中樓住宅，探索更多美妙的設計細節!
深巧克力紫不是常見的顏色，但設計師大膽地選用這樣的配色，搭配超級挑高的天花板加上大片的落地窗，樓中樓裏頭顯得優雅高貴。
從這個角度可以看到第二層的牆面選用玻璃材質，與水泥都是現代風的經典元素，搭配在一塊毫無違和感。
室內的空間十分開闊，因此選用的家具也就成為了主角。灰色的沙發座椅是常見的選擇，搭配了不同色調的抱枕後，簡約中不失鮮活的生命力。
樓梯的大小也考慮到住家整體的面積，因此不會用失衡的視覺感受。咖啡色系的樓梯給人穩重的感覺，搭配上照明設計後更為細膩精緻。
從第二層往下看，可以發現沙發座椅加上臥榻區形成一個正方形，這樣的幾何形狀非常俐落好看。
主臥室的電視牆顏色呼應一樓的色調，整個住家空間的設計風格非常一致。
霧面玻璃讓陽光可以穿透，然而卻提供了使用者所需的隱私感。
浴室的面積也寬敞依舊，以大片的大理石材輕鬆地注入高貴的氣質，然而淺色系的選擇讓浴室毫無壓迫感。
淺色調的用餐空間擺放深色的大餐桌，藉此讓空間不會有頭重腳輕的感覺。
書房也以咖啡色系為主色，配上大器的石材後散發穩重的個性。
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專案的使用者主要為一對年輕夫婦及一對一歲大的雙胞胎，嬰兒房以柔和的米色系打造而成，在和煦的陽光照射下，顯得迷人平和。