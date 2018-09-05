桃園新成屋住宅設計，40 坪現代簡約風

設計團隊透漏，位於餐廳天花之間的結構樑，是這個專案建築結構上的最大挑戰。一般來說包樑木作鋪平是最常使用的方式，但這樣會犧牲餐廳天花的高度寬敞感，於是設計師提出新的思考模式，將最難以突破的缺點，反而化為最大的風格特色。

滑過天際的圓弧曲線創造樑的獨特性，不但柔化修飾了樑的存在感，還讓空間更加圓潤，充滿前衛科技感的設計手法，使客餐廳的空間很自然的融合，彼此獨立卻又相互依存，不但保留了天花板的高度還擴展了彼此空間的相連。整個空間更加的活潑豐富。

此外，為了讓空間更完整所設計的造型木紋牆後隱藏著廚房、長輩房，這種設計手法非常特別，讓人感到驚喜！關起門來又呼應陽台外的露天咖啡廳，這些美好的設計元素都讓居家生活更豐富多采多姿。