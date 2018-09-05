桃園新成屋住宅設計，40 坪現代簡約風

從事科技業的屋主渴望擁有明亮又時尚的居家空間，因此特別委託大觀創境空間設計事務所的專業設計團隊，利用溫暖的大地色系、白色瑞士大理石牆面以及呼應地面的拋光石英磚光澤，成功地塑造出心中的理想家園。40 坪的三人小窩沒有浮誇的裝飾，以家族成員的需求作為出發點，現代簡約的風貌下是實用性極高的設計。出發參觀這間新成屋的住宅設計前，先讓我們瞧瞧這個住家的小檔案吧!
▶ 建築形式╱電梯大樓、新成屋
▶ 坐落位置╱桃園
▶ 空間坪數╱40坪
▶ 居住成員╱ 3人
▶ 室內隔局╱客廳、餐廳、廚房、主臥房、主浴、客房、長輩房
▶ 使用建材╱大理石、超耐磨木地板、柚木、鋼刷木皮、皮革紋美耐板
設計團隊為屋主將客廳電視牆安排在正中央，以白色瑞士大理石搭配兩側黑色皮革紋美耐板門片，創造出強烈的視覺對比效果。大理石與皮革這兩種材質特色迥異，也因此能展現新穎的時尚風格。白色瑞士大理石與牆色有延伸擴景的功效，讓客廳看起來更寬敞舒適。
利用強烈的黑白視覺對比效果，和大理石、皮革迥異特殊材質展現新穎時尚風格。白色瑞士大理石與牆色有延伸擴景的功效，讓客廳看起來更寬敞舒適。兩側黑色皮革紋美耐板門片後，分別是收納房和隱藏開關電箱的空間，巧妙利用美耐板分割線創造立面上的俐落大氣感。
兩側黑色皮革紋美耐板門片後，分別是收納房和隱藏開關電箱的空間，設計團隊巧妙地利用美耐板分割線創造立面上的俐落大氣感。透過不同的角度，你能欣賞到不同的空間視覺之美。其清爽明亮的簡約風格，和簡潔的擺設讓空間更具質感，也襯托業主的品味，使空間時尚感加分。
陽台區鋪設了木頭地板，可以盡情地享受屋外的美麗景致。
設計團隊透漏，位於餐廳天花之間的結構樑，是這個專案建築結構上的最大挑戰。一般來說包樑木作鋪平是最常使用的方式，但這樣會犧牲餐廳天花的高度寬敞感，於是設計師提出新的思考模式，將最難以突破的缺點，反而化為最大的風格特色。
滑過天際的圓弧曲線創造樑的獨特性，不但柔化修飾了樑的存在感，還讓空間更加圓潤，充滿前衛科技感的設計手法，使客餐廳的空間很自然的融合，彼此獨立卻又相互依存，不但保留了天花板的高度還擴展了彼此空間的相連。整個空間更加的活潑豐富。
此外，為了讓空間更完整所設計的造型木紋牆後隱藏著廚房、長輩房，這種設計手法非常特別，讓人感到驚喜！關起門來又呼應陽台外的露天咖啡廳，這些美好的設計元素都讓居家生活更豐富多采多姿。
除此之外，活動家具也是這個設計的重點之一。選擇活動家具讓屋主生活空間能更多元的運用，親朋好友來訪時，餐桌椅可擺設餐廳中央樑下，增加座位空間與客廳產生互動。
如果是屋主個人與家人要使用，則可以移至靠牆處，小巧的吊燈能升降調整高度，滿足屋主的需求。質樸的原木餐桌椅，和整片的鋼刷木皮表面的自然紋理，營造出更貼近大自然的感受，加上溫馨的光源點綴，宛若在休閒咖啡館上網、閱讀，享受悠閒的獨處時光。
臥室裡頭的材質也延續了公共領域的元素，淺色系的房間在自然光的照射下，顯得舒適又清新。
長輩房的設計也力求現代簡約，沒有多餘的裝飾物讓長者能夠不感壓迫，好好地休息。
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