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台中自地自建建築設計案，四戶雙拼的現代住宅

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自地自建雖然是許多人的夢想，但這要牽扯到非常多的層面，因此可能會耗上不少的時間與精力。熟知一般屋主心聲的大桓建築設計提供『整合式』服務，從土地開發、建築設計、景觀設計到室內設計皆一手包辦，這樣屋主便可以將精力花在工作事業上。大桓建築設計的理念對於每日疲於奔波的屋主來說，絕對是非常大的助力。

這次要介紹的專案是大桓建築設計一手包辦的建築設計案，位在台中的這個住宅為四戶雙拼設計，設計團隊以現代設計的手法，融合自然設計元素，配合自然光影與四季氣流，創造出以屋主為出發點的優質健康住宅。

現代風的建築

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現代風建築最大的特色便是俐落的建築線條，以及基本的色系。大桓建築設計結合石材以及木頭，打造出有不同層次感與調性，但是洋溢著自然風情的建築大門與圍牆。

圍牆層次豐富

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遠看還沒發覺，走近一看可以發現灰色與米白色的圍牆皆有凹凸不平的層次，因此建築給人的第一印象也更為豐富不單調。為了平衡石材給人的距離感，大門使用木頭藉此增加柔和感。

圍牆的設計不僅美觀，還可以為住戶帶來隱私感。

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多變的線條層次

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建築的外觀有現代風的基本線條，然而陽台區則規劃出弧度，讓建築物個性鮮明的同時也能展現柔和的樣貌。

建築物的綠化設計

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深灰色的建築外牆展現了現代風的個性，搭配上綠化的設計後，讓建築物更有生氣且也更豐富亮麗。

大面積的戶外空間

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住宅內設有大面積的戶外空間，讓住戶可以盡情地在城市中享受陽光微風與空氣，可以說是美好的小綠洲。

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夜晚的燈光照明

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夜晚的燈光照明營造出浪漫的氛圍，與白天有截然不同的感覺。

絕佳的隱私性

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從這個角度望上去，可以發現建築物的各個細節皆提供絕佳的隱私性，讓重視居家生活的居者可以自在地享受美好的每一天。

與自然結合

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設計團隊的宗旨之一便是讓居者可以在城市中與自然接觸，而利用不同的自然材質結合綠色造景，設計團隊成功地塑造出這樣的住宅空間。

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