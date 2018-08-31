台中自地自建建築設計案，四戶雙拼的現代住宅

自地自建雖然是許多人的夢想，但這要牽扯到非常多的層面，因此可能會耗上不少的時間與精力。熟知一般屋主心聲的大桓建築設計提供『整合式』服務，從土地開發、建築設計、景觀設計到室內設計皆一手包辦，這樣屋主便可以將精力花在工作事業上。大桓建築設計的理念對於每日疲於奔波的屋主來說，絕對是非常大的助力。

這次要介紹的專案是大桓建築設計一手包辦的建築設計案，位在台中的這個住宅為四戶雙拼設計，設計團隊以現代設計的手法，融合自然設計元素，配合自然光影與四季氣流，創造出以屋主為出發點的優質健康住宅。