屏東自地自建別墅，結合自然景觀的清水模住宅

屏東位於國境之南，氣候終年和煦宜人，夏季尤其綿長，有著濃濃的熱帶風情。在住商混合的街道上，卻靜靜矗立一座純白建築，簡約外型搭配素雅的清水模圍牆，與鄰宅形成有趣的對比。

由良悅建築事務所的年輕建築師賴建志所主持，這座屏東劉宅從全球數千件作品中脫穎而出，獲得2017年柏林設計獎(Berlin Design Awards)金獎、倫敦設計獎(London Design Awards)銀獎，以及2018年德國iF Design Award大獎等殊榮。賴建志透過建築語彙與街區、自然景觀相互對話，其質樸內斂的風格，將屏東小鎮推上國際舞台，訴說南國的設計美學。