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屏東自地自建別墅，結合自然景觀的清水模住宅

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
劉宅照片, 良悅建築 良悅建築 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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屏東位於國境之南，氣候終年和煦宜人，夏季尤其綿長，有著濃濃的熱帶風情。在住商混合的街道上，卻靜靜矗立一座純白建築，簡約外型搭配素雅的清水模圍牆，與鄰宅形成有趣的對比。

良悅建築事務所的年輕建築師賴建志所主持，這座屏東劉宅從全球數千件作品中脫穎而出，獲得2017年柏林設計獎(Berlin Design Awards)金獎、倫敦設計獎(London Design Awards)銀獎，以及2018年德國iF Design Award大獎等殊榮。賴建志透過建築語彙與街區、自然景觀相互對話，其質樸內斂的風格，將屏東小鎮推上國際舞台，訴說南國的設計美學。

藍與白，共構希臘風情

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良悅建築

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良悅建築
良悅建築
良悅建築

此設計案背後其實是子女的一片孝心。為使父親能有更好的居住品質，屋主特地在熱鬧的街區購地自建，請建築師量身打造能讓一家人舒適生活的住宅

從其獨樹一幟的建築外觀，即可想見最初建築師與屋主溝通時的拉鋸。為了落實設計理念，建築師透過模型將想法視覺化，並解說清水模工法與施作過程，一步步與屋主溝通，最終完成劉宅迷人的樣貌。

窗的建築詩

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良悅建築
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從外觀上來看，會發現窗戶比例較一般住家為小，如同白色圖紙上的微型幾何方塊。這樣的窗戶設計實為「對外封閉、對內開放」——住宅內部大開落地窗，加強採光和通風；外部窗戶則盡量縮小，隔絕室外種種喧擾。

清水混凝土 為街區帶來新意象

劉宅照片, 良悅建築 良悅建築 露臺
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屏東市街上少見清水混凝土，因此劉宅的出現，也為小鎮帶來清新雅致的氣息。建築師為了表現清水模之美，多次前往日本取經、參考安藤忠雄建築，並經過多次試驗，最後以混凝土呈現「簡而不減」的質樸意象。

因地制宜的設計

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考量到屏東氣候較為炎熱，建築師因地制宜，於住宅外牆採用白色石頭漆，避免熱輻射進入室內；建物也與鄰棟相隔1-1.5公尺，以收空氣流通、降低熱度之效。

天光綠影共徘徊

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白色建物與窗戶設計，使得光影變幻成為劉宅最迷人的景觀之一。自然光奢侈地從天井灑落，植栽隨清風搖擺，為居家生活更添幾分閒適自在。

框住市街好風景

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住宅內層大窗採光通風佳，從小窗向外望，窗框猶如將市街景色定格，留住每個瞬間。

留白之美 少即是多

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留白並非空缺，而是拉出時間與空間的向度，多了轉圜與緩衝，也容許對話的可能。劉宅的留白之美，恰恰道出人與建築、環境、自然之間的關係，更彰顯屋主清雅卻餘韻無窮的生活品味。

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