新竹公寓室內設計 開放式北歐家居

隨著自由工作、在家工作等不同工作形式的出現，許多人開始在自家規劃工作區域。不見得要是整間書房，畢竟房間數有限；只要充分運用並規劃空間，擁有工作區/居家工作室並沒有想像中困難！
位於新竹的設計案「讀倚梧桐」，由在地專家詩賦空間美學設計所打造，寬闊的公共區域結合了客廳、餐廳與工作區，其通透的空間規劃使大人小孩都能自在地活動其中，「家」也成了令人想待上一整天的美好樂園。喜歡開放式空間的你，絕不能錯過這個精彩案例！
整體室內設計以木質元素為主軸，帶入白、灰色調，營造沈穩卻又溫暖的北歐風居家空間。一走進室內，玄關設計即令人驚艷！設計師採用淺色木作櫥櫃，大片白色櫃門使空間變得明亮，立櫃後方金屬支柱則為玄關畫出軸線，巧妙成為裡外區隔分界。
進入室內，可以看到寬闊的公共區域。客餐廳結合並不稀奇，但在沙發後方設置了工作區域，頓時使空間運用靈活度大升級，零隔間的作法也在視覺上更顯通透。
木質與灰色的組合調性較為沈穩，於是設計師透過家飾來玩色，引入鮮明的藍與黃，製造視覺亮點。需注意的是，北歐風色彩搭配用色不宜複雜，主色調之外再加入一兩種低飽和度的顏色，點到為止即可。
為了方便取物，電視櫃一般都會設計在電視下方或後方。此處設計師跳脫傳統思維，沙發正前方僅有電視、音響、投影機等影音設備，收納空間則挪至一旁大型收納櫃。如此一來，電視牆整體設計更為簡約，間接照明更帶來溫馨暖意。
沙發後方以不同材質的木頭隔出一方空間，地板微微墊高，儘管沒有加裝門片或隔間，仍然擁有獨立性。大型櫥櫃滿足收納需求，門板與開放式儲物格交錯置放，一方面隱去雜亂、也可展示屋主的收藏品，讓它們在軌道燈的光源照射下綻放光彩。
長型工作桌可容納兩人同坐，雖不是一般的書桌但縱深很足，不論閱讀、使用電腦或手作都不成問題。最特別的是，採光良好的窗邊設置了臥榻，軟墊靠枕一應俱全，也有專屬照明，可說是整個公共區域最愜意的角落。
既然將客餐廳與工作區域彼此結合，動線就顯得更加簡潔，也方便家中大人在辦公、烹調、打掃的同時一邊照看小孩，促進彼此互動，不再是一人關在一間房的疏離景象。
工作了一整天，回到臥房當然想要好好放鬆。木地板與床架保留自然木紋，搭配白與灰藍色牆面，營造出溫馨明亮的氛圍。省去多餘的擺飾，只是躺在床上談天或深夜就著小燈閱讀，都令人感到愉悅舒心。
「家」不該只是生冷的空間，而是乘載家人互動與記憶的方舟。於是風格塑造並非設計師一人之言，而是在信任的基礎上反覆溝通討論，最終一起打造出理想樣貌。推開這扇門，你會期待看到什麼樣的居家風景呢？
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