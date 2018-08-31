新竹公寓室內設計 開放式北歐家居

隨著自由工作、在家工作等不同工作形式的出現，許多人開始在自家規劃工作區域。不見得要是整間書房，畢竟房間數有限；只要充分運用並規劃空間，擁有工作區/居家工作室並沒有想像中困難！

位於新竹的設計案「讀倚梧桐」，由在地專家詩賦空間美學設計所打造，寬闊的公共區域結合了客廳、餐廳與工作區，其通透的空間規劃使大人小孩都能自在地活動其中，「家」也成了令人想待上一整天的美好樂園。喜歡開放式空間的你，絕不能錯過這個精彩案例！