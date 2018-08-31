南法鄉村風小公寓，新北市室內設計師的美作

每一個設計專案都有其背後的故事，而這次介紹的專案的設計主旨，便是讓屋主回家後可以撰寫自己的空間故事。酒窩設計的設計團隊在與屋主溝通協調後，決定賦予老屋南法鄉村風的嶄新生命。為了要營造出這樣的風情，酒窩設計特地使用了進口花磚、天然石板、系統櫃體、超耐磨地板、進口壁紙，基本的格局沒有做變動，然而每一個角落都翻新變動，而且擁有各自的獨特靈魂。嚮往南法鄉村風嗎?一起參觀這間小公寓，欣賞酒窩設計的精彩創意吧!