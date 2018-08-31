南法鄉村風小公寓，新北市室內設計師的美作

每一個設計專案都有其背後的故事，而這次介紹的專案的設計主旨，便是讓屋主回家後可以撰寫自己的空間故事。酒窩設計的設計團隊在與屋主溝通協調後，決定賦予老屋南法鄉村風的嶄新生命。為了要營造出這樣的風情，酒窩設計特地使用了進口花磚、天然石板、系統櫃體、超耐磨地板、進口壁紙，基本的格局沒有做變動，然而每一個角落都翻新變動，而且擁有各自的獨特靈魂。嚮往南法鄉村風嗎?一起參觀這間小公寓，欣賞酒窩設計的精彩創意吧!
一踏進客廳裏頭，鵝黃色的牆面立刻吸引了我們的目光。那溫暖的顏色給人好親近且放鬆的感覺，而天花板的木頭樑柱則將南法的風情帶進了居家空間。往電視牆一看，不同於一般現代風的設計，設計師以圓弧狀的線條讓客廳的整體觀感更為柔和。
設計師特地挑選咖啡色的沙發，呼應了木頭的色彩與質感。窗邊特地規劃了一個臥榻區，搭配上白色的百葉窗，非常浪漫有情調。
由於公寓的坪數不大，因此餐廳擺放了吧檯式的餐桌，而餐桌旁則有大面積的木頭櫃體，雖然說洋溢著濃濃的鄉村氣息，但是吧檯的造型也帶進一些現代風的元素。
餐廳的牆面鋪上了天然的石頭，家中的設計主旨又更為鮮明。
石頭牆面還設置了小層板，擺放喜歡的杯子更加可愛。木頭置物櫃的白色檯面還可以做為展示台使用!
廚房的系統櫃選擇木頭的款式，搭配上白色瓷磚地板後，結合了現代與鄉村兩種味道。
臥室的牆面貼上了美麗的壁紙，整體空間非常亮麗且展示了公主的情懷。
浴室的面積比較小，設計師規劃了淋浴間，並且貼上圖樣磁磚展現了不一樣的味道。
看看不同派系的鄉村風設計: